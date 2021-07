'Detrás del instante': Marisa Flórez, la fotografía y la historia de España

Ella ha contado como pocos la historia reciente de España gracias a su atenta cámara. Muchas cosas han cambiado desde que empezó su labor de fotoperiodista. Por ejemplo, la famosa fotografía del pecho de Susana Estrada ante el gran Tierno Galván ahora mismo no puede ser publicada si no quieres que Google te castigue. En 'Detrás del instante' nos cuentan la carrera de una de las mejores fotógrafas españolas, Marisa Flórez.

Si ya te has vacunado hace tiempo, seguro que has visto cientos de imágenes de Marisa Flores publicadas en los periódicos que veías en casa o cuando pasabas por los kioskos. Ha fotografíado a todos los presidentes de la democracia española hasta Mariano Rajoy.

Una de sus fotografías más famosas fue el destape de Susana Estrada ante Tierno Galván, el que fue el mejor alcalde de Madrid. Era una entrega de premios en 1978 y muchas personalidades recibían un premio. Cuando le tocó el turno a la artista, la blusa se desabrochó y Marisa Flórez creó una de las imágenes de la Transición.

El acto transcurría normalmente y, de pronto, lo vi y dije: ‘Qué es esto?’. Pero seguí disparando. Tenía en la retina lo q había fotografiado. Pero hasta q no llegas al laboratorio no ves lo que ha salido. Y me pareció muy sorprendente

Vivió los tiempos en la que los políticos eran más cercanos y se dejaban fotografiar en cualquier circunstancia, desde su puesto en el congreso hasta en su casa con absoluta naturalidad: leyendo el periódico, comiendo con la familia o jugando a la petanca... Todo eso cambió y ahora todo parece más forzado y falso. La cámara de Marisa Flórez era totalmente espontánea.

En el capítulo de 'Detrás del instante' que podemos ver ya en RTVE a la carta descubrimos la vida y obra de una fotógrafa que nos ha contado a lo largo de su vida cómo hemos cambiado... Seguro que llamará la atención descubrir que en la Expo 92 de Sevilla estuvo a punto de no poder entrar en la plaza de toros simple y llanamente porque era mujer...

La afición a la fotografía le vino por su abuela. Todas las semanas iban juntas al cine y entendió que el lenguaje visual formaría parte de su vida. Cuando llegó a Madrid para estudiar tuvo la suerte de encontrar a gente con los mismos intereses por la imagen.

Empezó a trabajar como una afición pero muy pronto logró trabajar como profesional en 'Informaciones', un medio que le permitió curtirse como fotógrafa y descubrir todos los entresijos de este mundo. Allí vivió el atentado de Carrero Blanco, la muerte del dictador y muchas más noticias que darían forma a la Transición.

Poco después de la muerte del dictador se creó 'El pais', el periódico en el que ha conseguido todas sus metas profesionales y donde fotografió todos los momentos históricos de aquellos años, en los que compartió redacción con jóvenes enamorados de su profesión como mi querida Maruja Torres y ajenos a los entresijos del poder... era otra forma de hacer periodismo, la única válida, creo yo.

La democracia acababa de nacer y todo era nuevo. Marisa Flórez vivió todo desde dentro. Pudo fotografiar a la Pasionaria con Alberti dentro del congreso con las personas de Fuerza Nueva. Y todos eran capaces de dialogar para conseguir algo que parece perdido en la vida actual.

No me puedo quejar. Me siento feliz y me siento afortunada de haber podido tener este trabajo. Me doy cuenta de que he tenido mucha suerte en poder haber estado en momentos realmente históricos