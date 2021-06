'Detrás del instante': Maysun, la fotografía y la identidad

Maysun es una de las mejores fotoperiodistas españolas que tienen el triste destino de no ser profeta en su tierra. Sus fotografías se publican en la cabeceras más importantes del mundo con frecuencia mientras que es casi ignorada en las cabeceras nacionales. Seguramente se acordarán de ella cuando gane un premio internacional y toque hacer patria. En 'Detrás del instante' nos descubren el mensaje de una de las miradas más sinceras de la fotografía española.

Maysun vive en el mundo. Va donde puede contar algo nuevo con sus cámaras y sea necesaria su forma de ver las cosas. Nació en Zaragoza de madre española y padre palestino, algo que le ha marcado en varios momentos de su vida. Y ver en la televisión pública la caída del muro de Berlín lo que llevó a ser fotoperiodista.

Y es una de las pocas personas que reconocen abiertamente que la guerra, fotografiar la muerte, formar parte de la historia trágica de la humanidad, te cambia la vida y te puede llevar a la depresión. Y es algo que hace ser mucho más humana que cualquier otro periodista que no duda en contar sus batallas una y otra vez.

'Detrás del instante', que podemos ver en la página de RTVE (si se nos pasó verlo) descubre semana tras semana la vida y obra de fotógrafos y fotógrafas que no son tan conocidos para el gran público pero por los que el gremio guarda un gran respeto. Maysun, como bien dice, no es mitad palestina y mitad española. Es palestina y española. Y una de las personas más conscientes de la identidad.

Hay veces que me preguntan porque hago este trabajo. Y solo se me ocurre decir que no puedo no hacerlo. Es tan sencillo como eso

Quizás es uno de los capítulos más necesarios que se han presentado de esta serie. Hace tiempo en una escuela de fotografía conocí a varios que decían que querían ser fotógrafos de guerra para vivir aventuras mientras lo único que les preocupaba era saber dónde era la siguiente fiesta e ir al día siguiente a clase con resaca. Después de ver a Maysun seguro que se les hubiera quitado la tontería y se enfrentarían cara a cara con la realidad.

Porque eso es lo que le ha pasado a la fotógrafa a lo largo de su vida profesional. Gracias a la cámara ha conocido la realidad de la vida que no duda ni un instante en fotografiar. Y le permite conocerse a si misma hasta límites insospechados.

La fotografía de la que más se habla en el documental se hizo en condiciones pobres de luz, por lo que tuvo que enfocar manualmente ¿Por qué? Porque si el enemigo veía una luz seguramente dispararía a ese lugar, aunque fuera un cementerio. Esa sensación de saber que puedes morir debe ser muy dura pero hay gente que es capaz de convivir con ella para intentar cambiar las cosas. Maysun es, desde luego, una de ellas.

En el colegio lo pasó mal por culpa del racismo. Cuando cumplió 14 años empezó a trabajar de modelo. También fue camarera, todo para conseguir dinero y estudiar fotografía en Barcelona, cerca de su Zaragoza natal. De hecho en la escuela catalana una profesora le recomendó documentar la sociedad palestina de la ciudad.

La guerra es una mierda. Yo muestro lo que hay. Mucha gente no quiere ver fotos sangrientas, no quiere ver muertos, no quiere ver cosas que están pasando, pero no van a dejar de pasar porque ellos no quieran verlo