Una empresa de modificaciones de cámaras promete duplicar el tiempo de grabación en 8K de la Canon EOS R5

La Canon EOS R5 es una de las mejores cámaras que han pasado por nuestras manos desde el punto de vista estrictamente fotográfico. El problema está en el vídeo. Anunciaron que era capaz de grabar a 8K pero el sobrecalentamiento que sufre a los pocos minutos provocó que todo el mundo criticara a Canon. Ahora una empresa llamada Kolari Vision promete resolver el problema del calor con una sencilla modificación.

Ahora que estoy haciendo menos fotografías tengo más tiempo para revisar las que ya hice. Os aseguro que es un ejercicio perfecto para descubrir aspectos nuevos de tu trabajo. Y después de revisar las que hice en su momento con la Canon EOS R6 puedo confirmar que son las más nítidas que he visto últimamente. Creo que es una de las cámaras más interesantes del momento.

Y la EOS R5 sigue el mismo camino. El problema es que la grabación de vídeo es un quebradero de cabeza para este modelo. Y muchos han despotricado contra ella por este grave problema que en nada afecta a la fotografía. Fue un error muy grave de marketing que ha lastrado el rendimiento fotográfico.

Para solucionarlo Canon ha ido lanzando distintos firmware para intentar aumentar el tiempo de grabación en 8K y 4K sin que la cámara se pare.

Incluso hay usuarios que han destripado la cámara para saber el porqué de tanto sobrecalentamiento.

Solo hace falta cambiar el disipador para obrar el 'milagro'

Ahora una empresa llamada Kolari Vision, que nunca habíamos oído y que ofrece cosas muy interesantes, promete acabar de raiz con el problema y duplicar el tiempo de grabación de la R5 hasta llegar a los 44 minutos.

Y más importante, una vez alcanzado el límite, la cámara se recupera en tan solo 5 minutos y permite seguir trabajando 25 minutos más. Y si grabas a 15º el proceso es indefinido.

Fotograma del vídeo

Realmente es duro tener que entregar tu cámara a un servicio técnico exterior para poder aprovechar todo el potencial de tu nueva cámara. Pero si la compraste para el vídeo 8K y quieres amortizar el dinero que te costó, tendrás que abonar casi 400$ para que Kolari Vision cambie el disipador original por uno de cobre. Tan sencillo como cambiar el material.

Normal que se caliente...

Ellos prometen que solo tardarán dos semanas en hacer el cambio, al menos en EEUU. Quedaría por confirmar si realizan el mismo trabajo en Europa.

Lo mejor de todo es que la garantía es del 100% y que tu cámara no perderá el sellado original que tan bien hace su trabajo e impide que salga el calor de forma natural.

Personalmente me daría miedo hacer este encargo. Es verdad que yo casi no hago vídeo y mucho menos en 8K (no tengo un equipo preparado para trabajar con semejante cantidad de información). Casi que me olvidaría del asunto y disfrutaría de sus capacidades fotográficas... pero si la compraste por esta prestación puede ser una excelente solución.