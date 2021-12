Fotos míticas de la historia: John Lennon y Yoko Ono por Annie Leibovitz para Rolling Stone

Hace 41 años John Lennon fue asesinado en la puerta de su casa de Nueva York. Según cuentan las crónicas eran las 22:50. Aquel día Annie Leibovitz había estado en su casa haciendo una sesión para la revista 'Rolling Stone'. Lo que iba a ser una portada más, se convirtió en una fotografía mítica.

John Lennon era uno de los cuatro genios de Liverpool junto a sus compañeros de The Beatles. Aquel día supuso el fin de la inocencia para toda una generación. Es una triste historia como la del asesinato de Sharon Tate o el accidente trágico de lady Di. Todo el mundo recuerda dónde estaba en aquel momento.

La fotografía apareció de portada en el número especial del 22 de enero. El nombre de la revista y la mítica fotografía, sin texto alguno. Él, desnudo, abrazando a Yoko Ono vestida de negro. Parecía una imagen premonitoria de lo que iba a pasar horas después.

Puede que sea la imagen más famosa de una fotógrafa que ha pasado a la historia por sus retratos. Además, es de su mejor época, cuando confiaba plenamente en ella misma y no necesita mil focos y cientos de horas delante de Photoshop. Como cuenta en su libro 'At work':

Hice una Polaroid de los dos tumbados y John la miró y dijo “Has capturado nuestra relación a la perfección”. Había pasado los últimos cinco años siendo amo de casa, cuidando a su hijo Sean y el nuevo álbum era el retorno a su carrera musical. Me llevó a parte y me dijo que sabía que la revista quería una foto sólo de él en la portada pero que quería que también saliera Yoko. Me dijo que era muy importante.