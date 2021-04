Ideas para seguir disfrutando de la fotografía en casa

Muchas veces no nos apetece salir de casa o no podemos por diversas circunstancias. Pero eso no significa que tengamos que abandonar nuestra afición a la fotografía. Así que vamos a proponer varias ideas para seguir haciendo lo que más nos gusta aunque estemos entre cuatro paredes.

Hay veces que no queda más remedio que meternos en casa. Estamos cansados de todo el día trabajando, estamos enfermos o estamos dentro de una pandemia que no esperábamos. Pero aún así podemos seguir disfrutando de la nuestra cámara sin problema alguno.

Todo lo que podemos hacer los fotógrafos en casa

Los fotógrafos podemos rebuscar en nuestros discos duros, aprovechar para clasificar, ordenar y borrar nuestros archivos... revelar lo que no hemos podido por falta de tiempo y buscar en la redes todos los recursos que muchos fotógrafos, asociaciones y colectivos están ideando para hacer la dura espera mucho más grata.

Y siempre podemos empezar a experimentar con el flash que tenemos guardado, atreverse a trabajar con el Capture One, o ver los cambios que experimentan tus fotos de tu Canon con el Digital Photo Professional o los de tu Olympus con el Workspace...

De un viaje que no olvido

Todos nos tenemos que apoyar y cualquier propuesta es buena. Solo hay que encontrar la que más nos guste y volcarnos con ella. Así que aquí tenéis algunas de las ideas de muchos fotógrafos para esos días en los que nos quedamos en casa.

Fotografías por Instagram

Es una de las cosas que más nos puede entretener. Si queremos poner un hashtag más en nuestras fotografías podemos elegir #15días15fotos, #yofoteoencasa, #yomequedoencasa, #cuarentena, #quedateencasa... Serán disparos que hagamos en nuestro hogar durante este tiempo de espera .

Hay muchas oportunidades en casa. Solo hace falta buscarlas. Puedes buscar tus objetos favoritos, aquellos que te recuerden a otra persona o simplemente los que te gusten por su forma... No te puedes imaginar cómo cambian las coas según la luz que tengas.

Canales de Youtube

Aquí la oferta es abrumadora y podemos encontrar las clases de siempre. Ahí están Photoshopeando, Processing RAW, Fotógrafo Digital, Oscarenfotos que se ha transformado para ser una revista virtual con vídeos... con sus cursos de Photoshop, Capture One, el mundo del flash... pero ahora mucha más gente comparte su sabiduría por las redes en formato vídeo.

No había nadie

La importancia de la fotografía en estos tiempos

Ahora es cuando nos damos cuenta, al contemplar nuestras fotografías en el ordenador, de lo maravillosa que es. Gracias a ella tenemos guardada nuestra historia, nuestra vida y nuestros recuerdos.

Ahora tenemos más tiempo para hacer muchas cosas con ella. Solo hay que sentarse delante del ordenador o tumbarse con una tablet y empezar a buscar para tener la cabeza ocupada.

Qué ganas de volver

Pero os aseguramos que ver con tranquilidad todos nuestros viajes, nuestras fiestas y los momentos felices es una de las mejores terapias para aguantar la cuarentena.

Si encontráis más cosas por la red que se puedan compartir no dudéis de comentarlo para que nadie se aburra y todos podamos aprender. Aquí lo iremos compartiendo. La vida en sociedad siempre será mejor.