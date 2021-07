Nik Collection 4 continua con las extrañas actualizaciones de DxO (y mejora mucho)

Hace casi dos meses presentaron la nueva versión de Nik Collection. El recorrido vital de estos filtros es increíble. Empezaron de forma independiente, luego colaboraron con Nikon. Google compró todos los derechos para entrar por la puerta grande en el mundo de la fotografía, más tarde los ofreció gratis y cuando estuvieron a punto de morir los compró DxO, hace ya cuatro años. En Xataka Foto hemos probado la nueva versión, Nik Collection 4, que cuenta con luces y sombras en su funcionamiento y en su diseño.

Nik Collection es uno de los paquetes de filtros más usados por los fotógrafos. Es lógico y normal, pues consiguen acelerar el revelado con un aspecto inmejorable. Además en muy pocos pasos. Los fotógrafos de naturaleza, y por supuesto los de bodas, bautizos y comuniones, le deben mucho.

Puede que no los conozcas, pero gracias a ellos podemos controlar, entre otras cosas, el color con una facilidad pasmosa; el blanco y negro nunca será igual después de pasar por sus algoritmos... y todavía tenemos más filtros para reducir el ruido, cambiar la perspectiva y mucho más...

El paquete Nik Collection tiene los siguientes grupos de filtros:

Analog Efex Pro 2: modifica el aspecto de las imágenes tomadas con cámaras de película analógicas. Color Efex Pro 4: los filtros más famosos. Más de 80 filtros para ajustar el color en todo tipo de fotografías. Dfine 2: reduce el ruido en las imágenes con ISO alto y/o con sensores pequeños. HDR Efex Pro 2: todo programa informático tiene su oveja negra. En esta ocasión en la creación pictorialista de imágenes de alto rango dinámico. Sharpener Pro 3: permite enfocar el archivo RAW antes de la salida del archivo. Silver Efex Pro 3 (actualizado): otra joya de la corona que convierte las imágenes en blanco y negro con múltiples efectos. Viveza 3 (actualizado): otro grupo de filtros para ajustar el color, la luz y la tonalidad. Perspective Efex: para corregir las distorsiones de los objetivos y solucionar los problemas de perspectiva.

Como veis, dentro de esta actualización solo hemos señalado cambios en Silver Efex Pro y Viveza... Todo lo demás sigue igual. Tengo que reconocer que tengo una relación de amor/odio con Nik Collection. Reconozco su valía, pero en el fondo no entiendo la política de DxO con el desarrollo de los mismos y su precio.

La increíble y triste historia de Nik Collection

Como he dicho en otras ocasiones, no soy amigo de usar muchos filtros y plugins. Sirven para acelerar nuestra edición, pero nos hace más 'vagos' y nos impide conocer a fondo nuestros programas. Doy un botón y consigo lo que quiero. Si entiendes lo que hace el filtro perfecto, el problema es si lo haces sin pensar y te bloqueas si los filtros no funcionan.

Para explicarme... siempre disparo en Prioridad al diafragma, pero si tengo que hacerlo en Manual los resultados serán idénticos. ¿Por qué? Porque como tantos fotógrafos he estudiado y practicado sin parar. Lo mismo pasa con estos filtros. Puedo ajustar el contraste rápidamente con el filtro Pro Contrast, pero si no lo tengo instalado en el ordenador no me tiembla el pulso por hacerlo con Curvas directamente.

Nik Collection no hace nada revolucionario, solo automatiza procesos de una forma muy eficiente. Y en DxO lo saben. Por eso los compraron hace cuatro años. Y ahora los venden a buen precio... El problema es que básicamente no han cambiado mucho desde que Google los ofrecía gratuitamente a todo el mundo.

La interfaz de toda la vida

Y esta es mi crítica. No tiene sentido ofrecer prácticamente lo mismo por un precio muy alto. En esencia no ha cambiado nada. Ni la interfaz (si leemos el antiguo libro de Vincent Versace sobre Silver Efex Pro veréis que no ha cambiado nada), ni el motor, ni los deslizadores de los parámetros tan poco prácticos... ni siquiera han puesto en todos los filtros los famosos puntos de control (U-point) negativos... En Silver Efex Pro serían tan útiles...

Sin embargo, hay que reconocer que en Nik Collection 4 han hecho los deberes. Por lo menos dos grupos de filtros han cambiado la interfaz y han añadido algunos parámetros interesantes. Todo lo demás sigue igual, sin novedad en el frente... Igual siguen la política de pensar que si algo funciona no hace falta cambiarlo y que solo era necesario modificar una línea de código para ser compatible con las nuevas versiones de Adobe.

Las novedades de Nik Collection 4

Nik Collection 4 ha mejorado por fin la interfaz en Viveza y Silver Efex Pro. Estos dos pasan a ser versión 3. No alcanzan la versión 4 porque el famoso U-point, la selección por zonas de la herramienta, carece de valores negativos.

Es decir, puedes añadir zonas a la selección, pero no puedes restarlas. La única solución es mover los puntos hasta encontrar el punto exacto que necesitas o variar su diámetro. En su momento era una de las mejores soluciones en el mercado, pero hoy en día se han visto superados por las máscaras de luminosidad y los Intervalos de luma de Capture One. Vamos a ver las novedades una por una.

Actualización de la interfaz de Viveza y Silver Efex Pro

Esta es la principal novedad. Jamás entenderé por qué no han actualizado la interfaz en todos los filtros. No tiene sentido mantener dos formas de trabajar.

Nueva interfaz

Es una interfaz más moderna, mejor distribuida y más parecida a lo que podemos ver en otros programas. Y por primera vez los deslizadores de los parámetros se mueven con suma facilidad. Ya no hace falta ser tan precisos a la hora de colocar el puntero del ratón.

Si se puede hacer, qué sentido tiene mantener la versión más antigua en el mismo Color Efex Pro 4, la joya de la corona.

Cambios en el comportamiento de los U-point

En las versiones anteriores los U-point o puntos de control -la selección para entendernos- daban la posibilidad de cambiar todos los parámetros al pinchar sobre ellos. Se desplegaba un árbol de parámetros y podías ir modificando el contraste, el brillo o lo que necesitaras.

La famosa selección con U point

Ahora solo tenemos el control del diámetro y la opacidad. Si queremos ajustar los parámetros tendremos que acudir a la derecha de la interfaz y buscarlos en el panel correspondiente para hacer los cambios. Así podemos ver de una forma más limpia el proceso.

Nuevas funciones

Si utilizas alguno de los filtros que cuentan con la nueva interfaz tendrás nuevas funciones disponibles. Personalmente las he utilizado en Silver Efex Pro y permiten hacer cosas que ya teníamos en otros programas. Otra cosa es que sean útiles para nosotros:

Noooooooooooooooo

ClearView que permite eliminar la neblina.

que permite eliminar la neblina. Coloración selectiva para hacer el temido desaturado selectivo.

para hacer el temido desaturado selectivo. Luminancia y Cromaticidad que permiten regular el brillo de un tono determinado y hacer variaciones del tono, respectivamente. Son muy útiles para trabajar las pieles en blanco y negro.

Mayor integración con Adobe

Los llamados** Meta Presets nos permitirán ir más rápido cuando trabajemos con Lightroom y Photoshop**. Ya no hace falta entrar en la aplicación para elegir un efecto u otro.

La integración con Adobe

Ahora podemos desde Adobe Photoshop ir al menú Archivo>Automatizar>Nik Selective tool 2 y elegir entre los diferentes ajustes preestablecidos o entrar en cada uno de los filtros y elegir entre nuestros favoritos. No es inmediato el efecto, pero es más rápido que abrir el filtro... Lo único es que tenemos que tener todo configurado previamente en Nik Collection.

¿Merecen la pena los Nik Collection?

Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. Creo que Color Efex Pro y Silver Efex Pro deberían estar en el ordenador de todos los fotógrafos con una carga de trabajo importante. Hacen que el revelado sea mucho más rápido. Pero nos hacen caer en la tentación de revelar sin pensar, a lo Instagram, donde aplicamos filtros por moda.

El gran problema de Nik Collection es la aparente anarquía a la hora de actualizar. Cuando los presentaron no se diferenciaban en nada a los que ofrecían gratuitamente Google... luego han ido presentando diversas mejoras como nuevos estilos, meras combinaciones de filtros como hicieron en la edición del 25 aniversario...

El gran cambio ha sido ahora, con la versión 4. No entiendo el cambio de interfaz solo en dos filtros, pero parece señalar el camino que van a seguir a partir de ahora. Sería genial una gran revisión, con mejoras en la selección, con un motor menos agresivo (he observado que ya no genera tanto ruido).

En manos de Nik Collection

También es verdad que el paquete es muy caro. Sobre todo cuando las diferencias con la versión gratuita que distribuía Google son mínimas. Ahora mismo lo puedes comprar por 99€ hasta que se termine la oferta. Luego el precio será 149€. Como siempre todo depende de cuánto los utilices.

Pero si no lo has utilizado nunca hay que decirte que son los mejores filtros del mercado, con diferencia, los más versátiles. Y si los conoces no puedes vivir sin ellos. Como todo, hay que usarlos con moderación, que no se noten por la sutileza de tus revelados. Pero es difícil porque a veces te dejan sin habla por todo lo que hacen. Es su virtud y su mayor defecto, parece que revelar es sumamente sencillo.