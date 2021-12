No siempre es fácil distinguir una foto hecha con una cámara profesional o una de aficionado

Por mucho que queramos evitarlo, la eterna pregunta de si las fotos las hace el fotógrafo o la cámara siempre estará ahí (la respuesta, evidentemente, es que el fotógrafo); pero además hay otra que tiene mucho que ver y resulta muy interesante en un momento como el que vivimos: ¿hay una gran diferencia entre las cámaras de gama alta y las de aficionados? Evidentemente sí la hay, pero en muchas ocasiones es muy difícil distinguir los resultados.

Como habéis visto en el vídeo, creado por el fotógrafo (y YouTuber) Miguel Quiles y patrocinado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América, en tomas donde se tiene una buena iluminación las diferencias pueden ser tan nimias que resulta muy complicado distinguir qué foto se ha hecho con una y cuál con otra.

Las cámaras en cuestión, por cierto, son una Sony A7R IV, modelo profesional con sensor full frame de 61 Megapíxeles (y un precio que supera los 4.000 euros), y la Sony ZV-1, una compacta con sensor de 1" y 20.1 Mpíxeles de unos 800 euros y que, para más inri, es un modelo diseñado especialmente para la grabación de vídeo.

Por tanto, este vídeo demuestra a las claras que la cámara no es lo más importante, y que las diferencias entre cámaras a veces no se notan apenas según lo que queramos captar. Eso no quiere decir que no haya diferencia, pero muchas veces ni se apreciará, sobre todo si las imágenes las vemos comprimidas en un vídeo de YouTube (como en este caso) o colgadas en las redes sociales.

Lo cierto es que la brecha de calidad entre cámaras caras y baratas se está haciendo cada vez más estrecha, al menos hablando de sensores y calidad de imagen. En otros campos como la ergonomía, la velocidad, el enfoque, etc aún los cuerpos pro tienen ventajas pero, si seguimos por este camino, quién sabe a dónde llegaremos ¿No os parece?

Vía | FStoppers

Todas las fotografías capturadas del vídeo 'It's NOT About The Camera....Sort of' de Miguel Quiles