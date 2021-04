El sol como pocas veces se había visto en una fotografía de 230 Mpíxeles compuesta a base de cien mil tomas del astro rey

Capturar una imagen del Sol en todo detalle es algo difícil de llevar a cabo; por eso, Andrew McCarthy, un fotógrafo especializado en astronomía que ha destacado por sus fotos de la luna, hasta ahora no había conseguido retratarlo como deseaba. Pero eso cambió hace poco cuando, gracias a un equipo que él mismo ha creado, ha logrado una imagen de la cromosfera solar con una resolución de 230 Mpíxeles.

La foto la publicó él mismo en Reddit y en apenas un día ha logrado más de 2.100 comentarios y que la imagen se haya hecho viral. Y no es de extrañar porque, aunque ha tenido que reducir el tamaño de la foto para subirla, el detalle que se puede ver es más que interesante.

Detalle de la imagen

Para realizar la foto está claro que no usó un equipo cualquiera; de hecho, tuvo que construir su propio telescopio solar que le permitiera obtener detalles claros de la superficie solar. Claro que hacer eso no es algo al alcance de todo el mundo y, como él mismo comenta, requiere de un equipo especial (por eso no nos extraña que advierta de que "no lo pruebes a menos que sepas lo que estás haciendo").

El telescopio lo conectó a una cámara para registrar las imágenes (lamentablemente no cuenta qué cámara usó) y lo colocó en una montura ecuatorial, un soporte especializado para la observación de objetos celestes. Por supuesto utilizó un filtro solar lo suficientemente potente para que la luz del astro no quemara las exposiciones y, una vez tuvo las tomas suficientes, las montó en el postprocesado.

Got a new solar filter today. Couldn't wait to share my first pic with you! This system has potential for much higher resolution photos of the sun, so expect much more to come! #astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/3T8hZxQ0q3 — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) April 3, 2021

Como decíamos, para lograrlo tuvo que recurrir a más de cien mil tomas individuales con las que creó una composición final que pretendía ser similar a cómo se ve el Sol a través de un telescopio solar. Según cuenta, la diferencia con esto es que con el telescopio no se pueden ver las estrellas, debido a la luminosidad del Sol, de modo que él decidió agregarlas en el procesamiento (así como aclarar los bordes del sol) para que el resultado fuera más estético. Ahora dice que está planeando crear un timelapse donde se aprecié las erupciones solares, lo cual sin duda promete ser interesante.

De todos modos, aunque la foto es bastante impresionante, no es la mayor imagen que se haya realizado del Sol porque hace algo más de un año se difundió la foto realizada por los astrónomos del telescopio Daniel K. Inouye en Maui (Hawaii) que es la de mayor resolución y nitidez que tenemos del astro rey hasta la fecha. Además, también está la imagen más cercana que se ha tomado del sol, llevada a cado por la misión europea Solar Orbiter, y hace poco os contamos como la NASA creó un asombroso timelapse del sol compuesto por 425 millones de imágenes tomadas durante 10 años.

Andrew McCarthy | Página web | Instagram | Twitter