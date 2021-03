Sony encabeza la producción de mirrorless en 2020, con Canon pisándole los talones y Nikon sensiblemente atrás

Está claro que, dadas las extraordinarias circunstancias que lo rodearon, 2020 no fue el mejor año para el mercado fotográfico (ni para nadie, salvo quizá los fabricantes de mascarillas y otro material médico), pero lo cierto es que, finalmente, parece que las ventas se recuperaron razonablemente; y ahora un informe muestra como Sony lideró la producción de cámaras sin espejo, seguida muy de cerca por Canon y con Nikon considerablemente detrás.

Los datos han sido publicados por Sankeibiz (un diario digital japonés de información económica) basándose en un informe de Techno System Research, que apunta que el año pasado las empresas japonesas produjeron un total de 3,26 millones de cámaras sin espejo y 2,39 millones de réflex.

De esos 3,26 millones de mirrorless, Sony produjo 1,15 millones, liderando el mercado de producción de este tipo de cámaras, Canon fabricó 1,05 millones, situándose como segundo con poca diferencia, y Nikon hizo lo propio con 250 mil unidades, bastante por detrás de los anteriores. Para que os hagáis una idea de la diferencia hemos elaborado el gráfico de arriba que, al contrario que la imagen de portada, sí es proporcional.

Después de estas tres marcas que acaparan la mayor parte del mercado quedarían un total de 810 mil unidades de cámaras sin espejo producidas que habrían sido fabricadas por el resto de empresas, en particular Panasonic, Fujifilm y Olympus (ahora OM Digital Solutions) aunque no especifican los porcentajes. En cuanto a las cámaras DSLR, lógicamente la mayor parte del pastel fue para Canon y Nikon, con 1.71 millones y 650 mil unidades respectivamente.

De cualquier modo, por supuesto estos datos hay que tomarlos con cuidado, ya que se trata de cámaras fabricadas pero no necesariamente vendidas; de hecho, al comparar estas cifras con las que ofrecía CIPA hace dos meses sobre el mercado en 2020 se aprecia que la cantidad total de cámaras CSC exportadas a nivel mundial el año pasado fue de solo 2,37 millones de dispositivos frente a los 3,26 millones producidos según el informe del que estamos hablando.

Por tanto, se puede pensar que en 2020 las empresas produjeron un exceso de unidades que no llegaron a exportarse por razones variadas. Entre ellas que puede haber aún muchas cámaras en almacenes o tiendas que fueron producidas el año anterior y aún esperan distribuidor o comprador (dado que el mercado sigue a la baja).

Por eso, conocer el dato de cámaras fabricadas no es la mejor manera de saber cómo ésta el mercado; más útil sería saber el dato concreto de cámaras vendidas, pero esto es difícil de conocer porque no suelen hacerse públicas. De vez en cuando se publican datos de ventas de BCN Retail, pero se refieren sólo a Japón y, por tanto, no son muy significativas para nosotros (aunque sí interesantes) porque los gustos japoneses suelen ser bastante diferentes al resto.

Por otro lado, tenemos los datos que ofrecen las propias empresas y que, lógicamente, tampoco son la fuente más objetiva. Por ejemplo, Canon acaba de anunciar que lleva 18 años consecutivos (de 2003 a 2020) como líder del mercado de cámaras digitales de objetivos intercambiables (lo que incluye tanto réflex como sin espejo) con la mayor cuota de mercado mundial, pero no ha ofrecido datos concretos.

Vía | Petapixel