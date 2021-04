Tony Kuyper saca una versión beta que añade más funciones a su famoso panel de máscaras de luminosidad

Las máscaras de luminosidad sirven para revelar nuestras fotografías con una calidad sorprendente. Seleccionan automáticamente la luminosidad de los píxeles y permiten revelados perfectos (si sabemos usarlas). Tony Kuyper lleva mucho tiempo desarrollando un panel que se ha convertido en una referencia. Acaba de presentar la versión beta TK8 que es gratuita para todos los que tengan instalada la versión anterior.

Tony Kuyper es lo mismo que decir máscaras de luminosidad. No se puede afirmar al 100% porque siempre habrá alguien que diga que fue el primero pero él es el inventor de las máscaras de luminosidad y el que aprovechó una de las múltiples posibilidades que ofrece Adobe Photoshop.

Es tan importante su contribución al revelado que otros programas, como Capture One, se han inspirado en su trabajo para ofrecer a sus usuarios lo mismo... El intervalo de Luma es exactamente lo mismo, una selección directa a partir de la luminosidad de cada uno de los píxeles que forman la imagen.

El nuevo panel Tk8

Acaba de presentar una versión beta de su panel, denominado TK8, que es gratuito para los que tengan la versión anterior. Está diseñado sobre todo, de ahí la celeridad, para los dueños de un Mac con el nuevo procesador. Pero también es compatible con los usuarios de Windows.

No soy amigo de tener todos los paneles, pinceles y plugins que salgan al mercado instalados. Solo utilizo los que me convencen (y si pudiera prescindir de ellos lo haría para no saturar al programa).

Dentro de esta categoría está por supuesto el panel del que estamos hablando y los filtros Nik Collection (aunque tengo una historia de amor/odio con ellos). Y desde que los conocí, siempre procuro tenerlos actualizados, sobre todo si ofrecen novedades relevantes.

El panel, que podemos instalar junto con la versión vigente en el caso de Windows, no está traducido al español, y tiene espacios en blanco para futuras herramientas y acciones. Pero tiene funciones nuevas, o más directas, que convierten a este panel en un imprescindible para muchos fotógrafos.

El complemento TK8-beta es el comienzo de la próxima versión del panel TK. Está siendo lanzado como una versión beta ahora porque los usuarios con computadoras Mac M1 necesitan un panel basado en la nueva arquitectura UXP de Adobe para tener módulos que funcionen en el Versión de Photoshop basada en ARM que ahora pueden instalar. Usuarios de Mac con procesador Intel y las computadoras con Windows también pueden instalar TK8-beta si así lo desean. Puede existir a lo largo de con el panel TK7 en Photoshop.

Ahora solo tiene tres paneles, frente a los cinco que tenía antes. No es que tengamos menos posibilidades es que desaparecen los dos paneles Go y Rapid Mask y se fusionan en uno solo. No conozco a nadie que tuviera los dos activos.

Este nuevo panel, TK8 Multi Mask, tiene los botones más grandes y por lo tanto es más fácil acertar con el ratón o con el lápiz de la tableta. Ahí están las máscaras de luminosidad clásicas, las de zonas, máscaras de color infinito, las de saturación y las del usuario.

Además añade una nueva forma de crear máscaras a partir de una capa de ajuste de blanco y negro y otra novedad, el modo de máscara mejorado.

Las novedades más interesantes del TK8

Ahora parece más ágil y sencillo, con más funciones interesantes y prácticas. Por ejemplo, hemos perdido la modificación de la máscara seleccionada solo con los niveles. Ahora es posible servirse también con las curvas, lo que nos da más precisión.

Pero lo que me encanta es que, después de hacer la selección de la máscara de luminosidad, es posible dibujar con las herramientas de selección clásicas lo que queremos mantener y con el botón Máscara de la máscara quedarnos solo con la parte de la imagen que nos interesa.

Es más fácil si lo vemos desde un punto de vista práctico. En la fotografía de ejemplo hago máscaras de luminosidad. Pero yo solo quiero trabajar las escaleras:

Máscara de la máscara de forma directa

Elijo la máscara de luminosidad que necesite.

La convierto, como acostumbramos, en una máscara de una capa de ajuste.

Con una herramienta como Lazo o Marco rectangular selecciono las escaleras.

o selecciono las escaleras. Pincho en el botón Máscara de la máscara .

. Ahora solo me tengo que preocupar de ajustar esa zona concreta.

Otra función muy interesante es poder ver en directo cómo quedará una capa de ajuste según la máscara de luminosidad. La pantalla se divide en dos con el botón Modo de máscara mejorado:

Este modo de capa permite observar la imagen para evaluar los resultados de la modificación de la máscara de capa. La capa activa debe tener una máscara de capa para que este botón funcione

Muy cómodo para ver en directo cómo cambia la fotografía según la máscara

Si tenemos una pantalla grande, y no tenemos claro la máscara que nos interesa, es muy cómodo ver la pantalla dividida en dos y decidir en directo con cuál nos quedamos. Igual para los más experimentados no tiene mucho sentido pero os aseguro que en momentos de duda es tremendamente práctico.

Con el paso de los meses imaginamos que el panel irá mejorando y como dice el autor estará a finales de año. Es verdad que algunas cosas parece que no están muy pulidas (para lo que nos tiene acostumbrados a los automatismos) pero seguro que se irán resolviendo. Además nos pide que cualquier fallo se lo comentemos para mejorar este futuro nuevo panel.