Canon presenta los superteleobjetivos RF 400 mm f/2,8L IS USM y RF 600 mm f/4L IS USM y el RF 100 mm f/2,8L Macro IS USM

Además del anuncio del desarrollo de la nueva Canon EOS R3, la firma nipona ha presentado tres nuevas referencias ópticas para su gama de objetivos con montura RF. Se trata de los superteleobjetivos Canon RF 400 mm f/2,8L IS USM y RF 600 mm f/4L IS USM y la óptica Canon RF 100 mm f/2,8L Macro IS USM, "primer objetivo AF Macro del mundo con un aumento de 1,4x".

Con estas novedades completa un poco más su gama de objetivos para el sistema R de cámaras sin espejo full frame, "diseñado para estar preparados para el futuro y ofrecer prestaciones sin igual a los fotógrafos de hoy y de mañana". En concreto, los dos primeros objetivos llegan para satisfacer las necesidades de los profesionales especializados en naturaleza y deportes, mientras que el tercero se presenta como "una óptica esencial para todos los fotógrafos, desde los aficionados a los profesionales, que deseen mejorar sus capacidades creativas".

Pero, más allá de lo que prometen las notas de prensa, vamos a ver un poco más en detalle las características que conocemos de los nuevos productos:

Canon RF 400 mm f/2,8L IS USM y RF 600 mm f/4L IS USM

Los nuevos superteleobjetivos están basados en sus equivalentes en montura EF para cámaras réflex (los EF 400 mm f/2,8L IS III USM y EF 600 mm f/4L III USM) pero llegan prometiendo de mayor ligereza, estabilizador mejorado y mejor calidad gracias a las bondades del "revolucionario Sistema EOS R y la Montura RF de Canon". Sea exagerado o no, las nuevas ópticas son las primeros de la gama RF que disponen de "un método de activación de doble potencia, lo que permite que las cámaras enfoquen con mayor rapidez que nunca, ayudando a los profesionales a seguir la acción de forma precisa, incluso cuando disparan a 30 fps".

Canon RF 400 mm f/2,8L IS USM

Tanto el RF 400 mm f/2,8L IS USM como el RF 600 mm f/4L IS USM incluyen control de la abertura en pasos de 1/8 para las grabaciones de vídeo, así como un estabilizador (IS) óptico mejorado que ofrece hasta 5,5 pasos. Además son "compatibles con un método de activación de doble potencia, para un AF más rápido con los futuros cuerpos de cámara". Gracias a esto, los profesionales podrán captar desde muy lejos actividades muy rápidas, que podrían durar tan solo milisegundos.

Imagen de muestra realizada con el RF 600 mm f/4L IS USM

Ambos disponen de tres velocidades de enfoque manual, para un control más preciso, y permiten realizar ajustes sin cambiar de modo. Además, "los profesionales pueden guardar dos preajustes de enfoque para una recuperación rápida, lo que supone una reducción del tiempo necesario para reaccionar rápidamente y permitirles cambiar el punto de enfoque durante una grabación de vídeo". El anillo de enfoque también se puede utilizar como un anillo de control con algunos cuerpos de la serie EOS R.

Canon RF 600 mm f/4L IS USM

En cuanto a la óptica en sí, el empleo de lentes de fluorita y vidrio Súper-UD, además de la aplicación de revestimientos ASC y Súper Spectra, prometen "una nitidez excepcional en todo el encuadre [...] incluso a su máxima abertura". Por supuesto son compatibles con los multiplicadores RF 1,4x y 2x, para ofrecer unas distancias focales de gran magnitud, y su cuerpo está "construido para inspirar confianza [...] y aguantar las exigentes condiciones del uso profesional" gracias a su calidad de construcción y el característico acabado blanco de la serie L que refleja el calor.

Canon RF 100 mm f/2,8 L MACRO IS USM

Por su parte, el nuevo objetivo de tipo macro es, como anunciábamos al principio, la primera óptica de tipo macro con AF que ofrece una relación de aumento de 1,4:1 y se presenta como "el objetivo perfecto para fotografías macro y retratos [...] un objetivo realmente versátil y una pieza obligatoria en la mochila de cualquier profesional, semiprofesional o aficionado que quiera hacer tomas macro, así como fotografiar bodegones y retratos".

Sea como fuere, el Canon RF 100 mm f/2,8L Macro IS USM consigue esta relación de aumento superior a la media gracias al sistema flotante del objetivo y a la corta distancia de brida del sistema R. Esto permite captar detalles de los primeros planos y, gracias a su apertura f/2,8 (con un diafgrama de nueve palas), y su longitud focal de 100 mm, también resulta muy interesante para capturar retratos.

Basado también en un modelo existente para montura réflex EF (en este caso el EF 100 mm f/2,8 L Macro IS USM), el nuevo objetivo promete una mejora en su calidad y trae alguna novedad como un anillo de control de la aberración esférica; un anillo que es variable y ajustable para que los fotógrafos puedan variar la apariencia del bokeh de sus imágenes.

Imagen de muestra realizada con el RF 100 mm f/2,8 L MACRO IS USM

Por lo demás, incorpora un sistema de estabilización óptica de cinco pasos, que puede llegar a los ocho en combinación con el de las cámaras EOS R5 y R6. En cuanto al enfoque, cuenta con el sistema Dual Nano USM AF para proporcionar "un enfoque automático suave, preciso y de alta velocidad, prácticamente inaudible, además de suprimir el desajuste en el encuadre al cambiar el enfoque, lo que hace que sea ideal para grabar vídeo, así como en la postproducción cuando se realiza apilamiento del enfoque".

Precio y disponibilidad

Los nuevos objetivos se pondrán a la venta próximamente aunque no hay fechas concretas; lo que sí sabemos más o menos es lo que costarán, porque son precios aproximados: el Canon RF 400 mm f/2,8L IS USM tendrá un precio de unos 13.999 euros, mientras que el RF 600 mm f/4L IS USM llegará a los 14.999 euros. Por su parte, el RF 100 mm f/2,8L MACRO IS USM costará alrededor de los 1.699 euros.

Más información | Canon