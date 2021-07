Antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos de Tokio ya se celebraron las miniolimpiadas en el "mundo pequeñito" de David Gilliver

Mañana será por fin la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Tokio 2020, unos juegos olímpicos de lo más atípicos (empezando porque se celebran en 2021) por culpa de la pandemia del COVID-19. En las próximas semanas, los récords de los deportistas coparán las portadas de las noticias, pero ya antes otros héroes bastante más pequeños habían protagonizado sus propias "hazañas deportivas".

La idea es de David Gilliver, un fotógrafo escocés especializado en fotografiar muñecos en miniatura y surgió, cómo no, durante el último confinamiento sufrido en el Reino Unido: "en lo que va de año he usado la mayor parte de mi energía para crear una nueva serie de obras de arte que exploran la magia y la belleza de nuestra imaginación. Durante mi vida, nunca ha habido un momento más importante para seguir siendo creativo e imaginativo que ahora".

The 400mm sweet-style

"He estado creando y fotografiando MUCHAS obras en miniatura nuevas en el estudio de mi casa —continúa— ya que es todo lo que podía hacer en ese momento. Además de crear una variedad de aventuras imaginarias en miniatura, me estaba cansando de esperar los Juegos Olímpicos y decidí tomar el asunto en mis propias manos. Así que, permítanme presentarles ¡Las Miniolimpiadas! (estos pequeños atletas han estado entrenando muy duro, pero por favor no los animes demasiado, ya que se asustan fácilmente...)."

The low jump

Como veis, la idea no está exenta de humor como en casi todos sus proyectos anteriores relacionados con la "gente pequeña". De hecho si sois fieles lectores seguro que os suena porque ya os hemos enseñado varios de sus proyectos (el último dedicado a mostrar la cara amable de las mascarillas) dentro de ese trabajo mucho más amplio denominado 'Little people' y protagonizado por pequeñas figuras que interactuan con elementos cotidianos para crear divertidas escenas.

Macaroni hurdles

En este artículo ya os mostramos cómo trabaja este artista y que utiliza una Canon EOS 5D Mark III con un objetivo Canon EF 100mm f/2.8L Macro para imortalizar sus escenas; pero para quien esté interesado en imitarle, el propio David ha creado 'A Step-By-Step Guide To Miniature Worlds', una guía paso a paso en formato ebook para iniciarse en esta divertida disciplina.

The 400mm sprint

(not very) High Dive

Pin Throw

The Staple-chase

The short jump

Linguine vault

The 100mm sprint

David Gilliver

Foto de portada | 'Macaroni hurdles'. Todas las fotografías de David Gilliver reproducidas con permiso del autor para este artículo