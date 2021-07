‘Eternal Monuments In The Dark’, dando nueva vida a monumentales edificios abandonados a través de la luz y la técnica fotográfica

"En los últimos nueve años he viajado por todo el mundo para capturar monumentos por la noche. Principalmente en países de la ex Yugoslavia, la ex Unión Soviética y Europa del Este. Muchos de ellos hoy en día han sido abandonados y descuidados". Así comienza Xiao Yang su descripción sobre ‘Eternal Monuments In The Dark’, un curioso proyecto que muestra lugares abandonados que cobran un nuevo aspecto en sus fotos gracias, sobre todo, al light painting.

"Mi viaje comenzó en 2012 cuando visité el monumento comunista Buzludzha en Bulgaria. Desde entonces he explorado más de 40 países del mundo, centrándome en fotografiar lugares abandonados, monumentos, arquitectura brutalista y modernista soviética [...] Quiero capturar y recrear su eterna belleza. Crear surrealismo a partir de la realidad es un juego fascinante que siempre me motiva a seguir explorando".

Čačak (Чачак) Nombre: Mausoleo de lucha y victoria Ubicación: Čačak, Serbia Año de finalización: 1980 Diseñador: Bogdan Bogdanović

El monumento que menciona Xiao es el que habéis visto en la foto de portada, y que parece un platillo volante de hormigón armado que ha aterrizado en lo alto de una montaña. Un claro ejemplo de arquitectura soviética que ahora se encuentra abandonado a su suerte, como muchos otros lugares que aparecen en las fotos, y que fueron capturados en Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Bulgaria, Rumania, Armenia, Letonia, Lituania, Albania, Ucrania y Alemania.

Kruševo (Крушево) Nombre: Ilinden Memorial (Споменик „Илинден“) o 'Makedonium' (Македониум) Ubicación: Gumenja Hill en Kruševo, Macedonia Año de finalización: 1974 Diseñador s: Jordan Grabul, Iskra Grabul

"Me fascina el entorno creado por el hombre —continúa Xiao— Hay algunos temas que me interesan especialmente, como los lugares abandonados, la arquitectura brutalista, los monumentos de hormigón masivo, las torres, búnkeres, túneles subterráneos y ese tipo de estructuras urbanas. Son lugares que están vacíos y misteriosamente silenciosos por la noche y en la oscuridad [...] Aunque en realidad hablan por sí mismos, esperando que descubramos y escuchemos sus historias".

Tjentište (Тјентиште) Nombre: Complejo de monumentos conmemorativos de la batalla de Sutjeska en el Valle de los Héroes Ubicación: Tjentište, República de Srpska, Bosnia y Herzegovina Año de construcción: 1971 Diseñadores : Miodrag Živković, Ranko Radović

La fotógrafa, que se describe a sí misma como una exploradora urbana, viajera, diseñadora y fotógrafa de arquitectura y light painting, confiesa que nunca conoció esos lugares cuando estaban habitados, ni tampoco sabe cuál será su futuro, "así que lo único que puedo hacer es apreciar el momento en que los visito y ser testigo del estado actual de su círculo vital. Documentar esos lugares sin más no es mi pretensión. Controlando la luz y el tiempo a través de la fotografía de pintura con luz, quiero recrearlos y construir una conexión entre nosotros. En mis fotos se transforman y generan escenas únicas que me pertenecen sólo a mí".

Buzludzha (Бузлуджа) Nombre: Buzludzha Ubicación: Stara Zagora Province, Bulgaria Año de construcción: 1971-1981 Diseñador : Georgi Vladimirov Stoilov

El proyecto, como podéis ver, es una mezcla de fotografía de lugares abandonados (conocida como Urbex) con la técnica de la pintura de luz. Y el resultado unas llamativas imágenes conseguidas a base de pintar con luz en estos lugares normalmente solitarios, sobre todo porque en su mayoría son escenas nocturnas.

Oteševo ​​(Отешево) Nombre: Monumento a la Conferencia del Partido de Prespa (Споменик за Преспанското советување) Ubicación: Oteševo, Macedonia Año de finalización: 1973 Diseñadores: Jordan Grabul, Boro Josifovski

Dependiendo de la toma, la artista mezcla pequeñas luces con las que crea estelas de diferentes tipos, con una iluminación más general que afecta a zonas más amplias que tiñe de color. En muchos casos también se añade un cielo espectacular, con llamativas luces de colores o rastros de estrellas, incluido algún cielo con rastros circumpolares.

Tjentište (Тјентиште) Nombre: Complejo de monumentos conmemorativos de la batalla de Sutjeska en el Valle de los Héroes Ubicación: Tjentište, República de Srpska, Bosnia y Herzegovina Año de construcción: 1971 Diseñadores : Miodrag Živković, Ranko Radović

Además, esa figura humana que aparece en casi todas las fotos sugiere esa conexión entre el edificio abandonado y el hombre que Xiao pretende crear de alguna forma en sus imágenes.

Podgarić Nombre: Monumento a la Revolución del Pueblo de Moslavina (Spomenik Revolucije Naroda Moslavine) Ubicación: Podgarić, Croacia Año de finalización: 1967 Diseñadores : Dušan Džamonja, Vladimir Veličković

Curiosamente os interesará saber que Xiao es originaria de China pero vive en España (concretamente en Granollers) desde 2018. Nosotros sólo podemos alegrarnos de ello, felicitarle por sus fotografías y agradecerle que nos haya dejado compartirlas con todos vosotros.

Nombre: Monumento a las Víctimas del Fascismo ('Noveno Fuerte y Monumento') Ubicación: Kaunas, Lithuania Año de finalización: 1984 Diseñador: Alfonsas Vincentas Ambraziūna s

Popina (Попина) Nombre: Popina Monument Park ('Mausoleo de los insurgentes caídos'; 'El francotirador') Ubicación: Štulac, Serbia Año de finalización: 1981 Diseñador : Bogdan Bogdanović

Kosmaj (Космај) Nombre: Monumento a los soldados caídos del destacamento de Kosmaj (Споменик борцима Космајског одреда) Ubicación: Kosmaj Mountain Park, Serbia Año de finalización: 1971 Diseñadores : Vojin Stojić, Gradimir Medaković

Gyumri Nombre: Fuente de hierro Gyumri Ubicación: Gyumri, Armenia Año de finalización: 1982 Diseñador : Artur Tarkhanyan

Landmarke Lausitzer Seenland Nombre: Landmarke Lausitzer Seenland Ubicación: Senftenberg, Germany Año de construcción: 2008 Diseñador: Architektur & Landschaft Stefan Giers

Petrova Gora Nombre: Monumento al levantamiento del pueblo de Kordun y Banija Ubicación: Petrova Gora National Park, Vojnić, Croatia Año de finalización: 1981 Diseñador: Vojin Bakić

Barutana (Барутана) Nombre: Monumento a los caídos de la región de Lješanska Nahija Ubicación: Barutana, Montenegro Año de finalización: 1980 Diseñador: Svetlana Kana Radević

Sisak Nombre: Monumento al Destacamento en el Bosque de Brezovica Ubicación: Novo Selo Palanječko, Croacia Año de finalización: 1981 Diseñador : Želimir Janeš

Corazón de Jesús Nombre: Corazón de Jesús Ubicación: Gordon Hill en el condado de Harghita, Transylvania, Romania Año de finalización: 2011 Diseñador : Walter Zawaczky

Gevgelija (Гевгелија) Nombre: Monumento a la Libertad o 'La Flor de la Libertad' (Цветот на слободата) Ubicación: Mrzenski Hill en Gevgelija, Macedonia Año de finalización: 1969 Diseñadores: Jordan Grabul , Blagoj Kolev

Crematorio de Kiev Nombre: Crematorio de Kiev Ubicación: Kyiv, Ucrania Año de finalización: 1982 Diseñador: A. Miletski

Parque Treptower Nombre: Soviet War Memorial (Treptower Park) Ubicación: Berlín, Alemania Año de finalización: 1949 Diseñador: Yakov Belopolsky

Monumento de la estrella Nombre: Monumento a la estrella Qukës-Pishkash Ubicación: Librazhd - Përrenjas, Albania Año de finalización: 1978 Diseñador: Perikli Çuli

Aparan Nombre: Monumento a la batalla de Bash-Aparan Ubicación: Aparan, Armenia Año de finalización: 1979 Diseñador : Rafael Israelyan

Kruševo (Крушево) Nombre: Ilinden Memorial (Споменик „Илинден“) o 'Makedonium' (Македониум) Ubicación: Gumenja Hill en Kruševo, Macedonia Año de finalización: 1974 Diseñador s: Jordan Grabul, Iskra Grabul

Xiao Yang | Página web | Instagram | Facebook

Foto de portada | Buzludzha (Бузлуджа) Nombre: Buzludzha; Ubicación: Stara Zagora Province, Bulgaria; Año de construcción: 1971-1981; Diseñador : Georgi Vladimirov Stoilov.

Todas las fotografías de Xiao Yang reproducidas con permiso de la autora para este artículo