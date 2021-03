Dos españoles entre los ganadores en categoría Open de los Sony World Photography Awards 2021

Tras haber conocido los ganadores de los premios nacionales, Sony y la Organización Mundial de la Fotografía han anunciado nuevos resultados del concurso internacional Sony World Photography Awards 2020. En concreto, se han desvelado los ganadores (y finalistas) de la Categoría Open, o lo que es lo mismo los premios para las mejores imágenes individuales del año pasado presentadas a concurso, y entre las que hay varias realizadas por españoles.

En concreto, como hemos adelantado en el titular, hay dos entre los diez ganadores en cada una de las categorías a concurso, además de tres finalistas en alguna de ellas. Los vencedores son Juan López Ruiz en la subcategoría Landscape por una foto de una tormenta eléctrica sobre un campo de lavanda (la que habéis visto en portada), y Mariano Belmar Torrecilla, ganador en la subcategoría Lifestyle por una foto costumbrista de un día de playa.

'Golden Lands' de Joaquín Marco, finalista en categoría Paisajes © Joaquin Marco, Spain, Shortlist, Open, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

Ambos recibirán un equipo fotográfico de la marca patrocinadora y competirán por conseguir el título de ‘Open Photographer of the Year’, que incluye una recompensa en metálico de cinco mil dólares. Un premio al que no podrán optar los tres españoles que han quedado finalistas en algunas de las categorías: Joaquín Marco en Paisajes, Arturo de Frías en Naturaleza y Vida salvaje, y Mireia Vilaplana (que fue la ganadora del premio nacional de España en Retratos.

Todos ellos forman parte de la lista de 100 fotógrafos seleccionados dentro de esta categoría en el concurso de este año cuyos resultados finales (en todas las competiciones del certamen) se conocerán el próximo día 15 de abril. A partir de ese día quedará abierta una exposición virtual con todos los ganadores y finalistas.

'Blue in Black' de Arturo de Frías, finalista en categoría Naturaleza y Vida Salvaje © Arturo de Frias, Spain, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2021 Sony World Photography Awards

Nosotros, como siempre, deseamos suerte a todos los participantes y os dejamos con las fotos ganadoras de cada categoría así como una selección de las finalistas, no sin recordar que en la página web del concurso hay muchas más fotos interesantes para deleitarnos la vista.

Ganadores de los Sony World Photography Awards 2021 categoría Open:

Ganador subcategoría Arquitectura:

‘The Blue Window’ de Klaus Lenzen (Alemania)

© Klaus Lenzen, Germany, Category Winner, Open, Architecture, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Creativa:

‘African Victorian’ de Tamary Kudita (Zimbabue)

© Tamary Kudita, Zimbabwe, Category Winner, Open, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Paisaje:

‘Electric Storm on Lavender’ de Juan López Ruiz (España)

© Juan López Ruiz, Spain, Category Winner, Open, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Estilo de Vida:

‘Días de playa’ de Mariano Belmar Torrecilla (España)

© Mariano Belmar , Spain, Category Winner, Open, Lifestyle, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Movimiento:

‘Girl Power’ de Marijo Maduna (Croacia)

© Marijo Maduna, Croatia, Category Winner, Open, Motion, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Naturaleza y Vida salvaje:

‘Little Kiss’ de Cristo Pihlamäe (Estonia)

© Cristo Pihlamäe, Estonia, Category Winner, Open, Natural World & Wildlife, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Naturaleza muerta:

‘Memento’ de Kata Zih (Hungría)

© Kata Zih, Hungary, Category Winner, Open, Object, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Retratos:

‘Son’ de Lyudmila Sabanina (Rusia)

© Lyudmila Sabanina, Russian Federation, Category Winner, Open, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Fotografía callejera:

‘Disinfection’ de F. Dilek Uyar (Turquía)

© F.Dilek Uyar, Turkey, Category Winner, Open, Street Photography, 2021 Sony World Photography Awards

Ganador subcategoría Viajes:

‘Drying Fish’ de Khanh Phan (Vietnam)

© Khanh Phan, Vietnam, Category Winner, Open, Travel, 2021 Sony World Photography Awards

Finalistas Sony World Photography Awards 2021 categoría Open:

© Mireia Vilaplana, Spain, Shortlist, Open, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

© Vytenis Jankūnas, United States of America, Shortlist, Open, Architecture, 2021 Sony World Photography Awards

© Vitaly Medvedev, Russian Federation, Shortlist, Open, Architecture, 2021 Sony World Photography Awards

© Maximilien Diaz, France, Shortlist, Open, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

© Kylli Sparre, Estonia, Shortlist, Open, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

© Scott Portelli, Australia, Shortlist, Open, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

© James Rushforth, United Kingdom, Shortlist, Open, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

© Alexey Tsiler, Russian Federation, Shortlist, Open, Lifestyle, 2021 Sony World Photography Awards

© Stefano Butturini, Italy, Shortlist, Open, Lifestyle, 2021 Sony World Photography Awards

© Daniel Portch, United Kingdom, Shortlist, Open, Motion, 2021 Sony World Photography Awards

© Hersley-Ven Casero, Philippines, Shortlist, Open, Motion, 2021 Sony World Photography Awards

© Andrew Suryono, Indonesia, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2021 Sony World Photography Awards

© Alexandre Pietra, Switzerland, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2021 Sony World Photography Awards

© Christian Holz, Argentina, Shortlist, Open, Object, 2021 Sony World Photography Awards

© Paolo Paccagnella, Italy, Shortlist, Open, Object, 2021 Sony World Photography Awards

© Zeng Jinwen, China, Shortlist, Open, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

© Elif Öztürk, Turkey, Shortlist, Open, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

© Tomasz Kowalski, Poland, Shortlist, Open, Street Photography, 2021 Sony World Photography Awards

© Tommaso Galli, Italy, Shortlist, Open, Street Photography, 2021 Sony World Photography Awards

© Zhang Weijian, China, Winner, Open, Street Photography, 2021 Sony World Photography Awards

© Yukihito Ono, Japan, Shortlist, Open, Travel, 2021 Sony World Photography Awards

