Estos son los mejores fotógrafos profesionales del año en España según los Premios LUX 2021

Un año más se ha hecho entrega de los Premios LUX 2021, que otorga la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) desde 1993 para dar "la visibilidad, el reconocimiento y el prestigio que se merece este arte". Unos premios para los trabajos de profesionales del medio que han destacado dentro de once categorías y a los que se ha premiado con un LUX de Oro, Plata o Bronce.

No hay por tanto un ganador absoluto, ya que todas las categorías tienen el mismo valor, pero eso no significa que alguno de los premiados no se destaque especialmente. Es el caso este año de Pep Ávila, un habitual en estos premios que se ha llevado las tres estatuillas de su categoría, la que premia a los mejores trabajos de publicidad.

De la serie 'Esperanza' de Alfonso Novo, LUX Oro en categoría Reportaje Documental

Para el jurado, Pep ha logrado con su trabajo recalcar "su capacidad de transmitir emociones y el impacto visual que consigue gracias a un enfoque innovador". Además, el jurado también destaca los trabajos de Fuco Reyes, 'Nosotras que somos de artes', sobre la frustración de varias estudiantes ante la desaparición de las artes en la educación; y el de Ana Cruz Fernández, 'La inocencia del trasplante', que busca "visibilizar y normalizar el trasplante infantil a partir de unas fotografías conmovedoras que revelan la mirada optimista y la alegría sin prejuicios de los niños y niñas".

Por último, la organización también resalta el primer premio recibido por Alfonso Novo en categoría Reportaje Documental con 'Esperanza', un reportaje "cargado de imágenes sobrecogedoras que reflejan una imponente operación". De hecho, para el jurado esta edición de los premios se resume en un "despertar de conciencia", con "mucha contribución, conciencia y emoción detrás de cada obra galardonada".

De la serie “Nuestra Eternidad” de Juan Palomino Bautista, LUX Bronce en categoría Proyecto Personal

Como siempre nosotros os dejamos con algunas de las imágenes premiadas, sin olvidar la recomendación de visitar la web del concurso para ver más fotografías de los trabajos premiados.

Resultados Premios LUX 2021:

Categoría Publicidad:

LUX Oro: Pep Ávila por su obra “Libérate y Conecta con la Vida”

LUX Plata: Pep Ávila por su obra “Matías Buenos Días”

LUX Bronce: Pep Ávila por su obra “Cuando ves bien, la historia cambia”

Categoría Moda y Belleza:

LUX Oro: Héctor Socorro por su obra “Roisin”

LUX Plata: Juanchy García por su obra “Tradición y Cultura”

LUX Bronce: Jake and Claud por su obra “Quiero Sentir Eso”

Categoría Reportaje Documental:

LUX Oro: Alfonso Novo por su obra “Esperanza”

LUX Plata: Eduardo Blanco Mendizábal por su obra “Eclosión Masiva de Efímeras”

LUX Bronce: Marcos Rodríguez Cotelo por su obra “Emigración Forzada”

Categoría Bodegón:

LUX Oro: Jordi Garcia por su obra “Inedible?”

LUX Plata: José Ornia por su obra “Vínculo Natural”

LUX Bronce: David Barra por su obra “Infinity Crystal”

Categoría Retrato:

LUX Oro: Ana Cruz Fernández Rodríguez por su obra “La inocencia del trasplante”

LUX Plata: Miguel Ángel Cruzado Gómez por su obra “Wetplate Colodion”

LUX Bronce: Jesús Blasco de Avellaneda por su obra “Superviviente”

Categoría Proyecto Personal:

LUX Oro: Fuco Reyes por su obra “Nosotras que somos de artes”

LUX Plata: María Cano Muñoz por su obra “Encontrar la Forma”

LUX Bronce: Juan Palomino Bautista por su obra “Nuestra Eternidad”

Categoría Arquitectura e Interiorismo:

LUX Oro: Adolfo Enríquez Calo por su obra “Hierro”

LUX Plata: Marcela Grassi por su obra “Visiones”

LUX Bronce: Pol Viladoms por su obra “Still Life”

Categoría Paisaje y Naturaleza:

LUX Oro: Miquel Ángel Artús Illana por su obra “Bisontes Europeos”

LUX Plata: Emilio Barrionuevo por su obra “Ruge el Volcán”

LUX Bronce: Marcos Rodríguez Cotelo por su obra “Confusiones”

Categoría Reportaje Social:

LUX Oro: Alberto Pérez de la Fuente por su obra “Historias”

LUX Plata: Carlos Garralaga por su obra “The Family”

LUX Bronce: Alberto Pérez de la Fuente por su obra “Fotógrafas de Altura”

Categoría Industrial:

LUX Oro: Adolfo Enríquez Calo por su obra “Cars”

LUX Plata: José Luis López de Zubiría por su obra “Precision Spindles”

LUX Bronce: José Miguel Taltavull por su obra “2 Monos Chair”

Categoría Junior:

Premio LUX Junior: Carol Galiñanes García por su obra “Fisuras”

Mención de Honor: Peter Blue por su obra “Agorafobia Post-Vírica”

Mención de Honor: Antonio J.Yerpes Martínez por su obra “Deep Textile”

Más información | Premios LUX

Foto de portada | De la serie 'Matías Buenos Días' de Pep Ávila, ganador del LUX de Plata en categoría Publicidad