Esta foto de La Palma cubierta de ceniza del volcán de Emilio Morenatti es una de las imágenes del año para la revista Time

En breve comenzaremos a ver recopilatorios de todo tipo con las imágenes de este año que ya entra en su recta final. Algunos tendrán más interés que otros pero seguramente uno de los que más difusión tendrá será este TOP 100 de mejores imágenes del año de la prestigiosa revista Time. Un listado que no clasifica las imágenes por orden pero que, curiosamente, en el artículo de su web ha elegido como portada la foto que habéis visto realizada en la isla canaria de La Palma.

Getting the lead image at @TIME's list of Best Photos of the year. https://t.co/EY9f2IaULo — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) November 25, 2021

Una imagen realizada por el español Emilio Morenatti que muestra un paisaje de la isla canaria casi completamente cubierta por la ceniza del volcán Cumbre Vieja creando una estampa insólita. Esta imagen es sólo una de las muchas que el fotógrafo ha tomado en La Palma y que muestran otro de los efectos del volcán que está afectando la vida de sus habitantes más allá de la lava.

Morenatti es uno de nuestros fotoperiodistas más importantes, fotógrafo jefe de la agencia Associated Press para España y Portugal y premiado en numerosas ocasiones. De hecho, hace sólo unos meses fue noticia al recibir el premio Pullitzer de periodismo por una imagen de dos ancianos durante el confinamiento provocado por el COVID-19.

Claro que la imagen es sólo una de las 100 fotos elegidas por Time para ilustrar un año que, sin duda, ha estado lleno de acontecimientos que se han plasmado en imágenes. Desde las protestas contra el veredicto del caso George Floyd hasta el regreso de los talibanes en Kabul. Sin duda una interesante selección (quizá muy centrada en los EE.UU como es lógico) cuyas fotos podéis ver en este enlace.

Foto de portada | Emilio Morenatti—AP