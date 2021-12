Pingüinos, ardillas, delfines y otros animales “capturados” en las fotografías del concurso Nature Photographer of the Year 2021

No es el concurso de fotografía de naturaleza y vida salvaje más conocido e importante (ese puesto seguramente lo tiene el británico Wildlife Photographer of the year) pero el holandés Nature Photographer of the Year 2021 nos regala espectaculares fotografías de animales y paisajes naturales. Si encima entre los ganadores hay varios españoles, mayor razón para enseñaros las imágenes vencedoras de este año.

El concurso lleva realizándose desde 2016 y está organizado por Nature Talks, creadores del festival de fotografía del mismo nombre que todos los años se celebra en los Países Bajos. Como el año pasado, la entrega de premios tuvo lugar de manera telemática durante el pasado fin de semana (por culpa de la pandemia, claro) y en él se desvelaron los ganadores de hasta 25.000 euros en premios.

El principal, dotado con tres mil euros y el título de "Fotógrafo de naturaleza del año 2021" fue en esta ocasión para el noruego Terje Kolaas, un fotógrafo especializado en aves, por ‘Winter migration’. Una foto que muestra la migración de gansos de patas rosas desde una perspectiva aérea (y que también fue premiada en el concurso European Wildlife Photographer of the Year 2021 en categoría 'Pájaros').

'Great crested grebe among buttercups' de Ruben Pérez Novo, Highly Commended en categoría 'Animal Portraits' del concurso NPOTY 2021

Precisamente esta perspectiva es la que llamó la atención del jurado: "Esta fotografía captó nuestra atención de inmediato, en gran parte debido a la perspectiva novedosa que ofrece: una vista de la migración de los gansos desde el aire". Una imagen que fue posible gracias al uso de un dron pero que planteó una duda al jurado: si el dron podía haber molestado a las aves... Sin embargo, "queda claro, por el lenguaje corporal de las aves y la presencia de muchos gansos relajados en el suelo, que los sujetos no estaban sometidos a estrés".

Esta foto fue elegida como ganadora absoluta de las doce categorías a concurso (además de un premio especial) entre 20.061 fotografías recibidas provenientes de más de 97 países distintos (números que superan a los del año pasado). También se supera, y con creces, la participación española.

Si el año pasado tuvimos que conformarnos con un segundo puesto y varias menciones, este año tenemos a Rubén Pérez Novo como ganador y subcampeón en categoría 'Other animals' y Francisco Javier Murcia Requena como vencedor en 'Man and Nature'. Además, también tenemos a Juan Jesús González Ahumada como subcampéon en categoría 'Nature art' y a Miquel Angel Artús Illana como subcampeón en 'Birds' con la foto que habéis visto en portada.

'Inside a sequoia' de Uge Fuertes Sanz, Highly Commended en categoría 'Plants and Fungi' del concurso NPOTY 2021

Nosotros, felicitamos a todos los vencedores (en especial a los españoles, claro) y, como siempre, os dejamos con las fotos ganadoras de cada apartado, no sin recordaros que podéis visitar la web del concurso para ver más llamativas imágenes.

Ganadores Nature Photographer of the Year 2021

Ganador absoluto y categoría 'Birds': Terje Kolaas (Noruega) con ‘Winter migration’

Terje Kolaas / NPOTY 2021

Finalista: Miquel Angel Artús Illana (España) con ‘Fishing trip at sunrise’:

Miquel Angel Artús Illana / NPOTY 2021

Categoría 'Mammals'

Ganador: Josef Friedhuber (Austria) con ‘Silverbach Chimanuka’:

Silverbach Chimanuka / NPOTY 2021

Finalista: Aare Udras (Estonia) con ‘Young Wolf (Canis Lupus)’:

Aare Udras / NPOTY 2021

Categoría 'Other animals'

Ganador: Rubén Pérez Novo (España) con ‘Walking among fennels’:

Rubén Pérez Novo / NPOTY 2021

Finalista: Rubén Pérez Novo (España) con ‘Slow but safe’:

Rubén Pérez Novo / NPOTY 2021

Categoría 'Plants and Fungi'

Ganador: Rupert Kogler (Austria) con ‘Heat of Hoar’:

Rupert Kogler / NPOTY 2021

Finalista: Audun Rikardsen (Noruega) con ‘Natures eatable Arctic gould’:

Audun Rikardsen / NPOTY 2021

Categoría 'Landscapes'

Ganador: Denis Budkov (Rusia) con ‘Dragon's Lair’:

Denis Budkov / NPOTY 2021

Finalista: Andrea Pozzi (Italia) con ‘The prow’:

Andrea Pozzi / NPOTY 2021

Categoría 'Underwater'

Ganador: Georg Nies (Alemania) con ‘Red in Red’:

Georg Nies / NPOTY 2021

Finalista: Dmitry Kokh (Rusia) con ‘Dolphins Home’:

Dmitry Kokh / NPOTY 2021

Categoría 'Nature art'

Ganador: Gheorghe Popa (Rumania) con ‘Ice cell’:

Gheorghe Popa / NPOTY 2021

Finalista: Juan Jesús González Ahumada (España) con ‘Hero’:

Juan Jesús González Ahumada / NPOTY 2021

Categoría 'Man and Nature'

Ganador: Francisco Javier Murcia Requena (España) con ‘The king of the ocean’: Francisco Javier Murcia Requena / NPOTY 2021

Finalista: David Hup (Holanda) con ‘Unusual Visitor’:

David Hup / NPOTY 2021

Categoría 'Black & White'

Ganador: Roie Galitz (Israel) con ‘White wedding’:

Roie Galitz / NPOTY 2021

Finalista: Gheorghe Popa (Rumania) con ‘Yin and Yang’:

Gheorghe Popa / NPOTY 2021

Categoría 'Animal portraits'

Ganador: William Burrard-Lucas (Reino Unido) con ‘Black Leopard’:

William Burrard-Lucas / NPOTY 2021

Finalista: Roie Galitz (Israel) con ‘Last embrace’:

Roie Galitz / NPOTY 2021

Categoría 'Nature of De Lage landen'

Ganador: Andius Teijgeler (Holanda) con ‘Fox crossing the bridge’:

Andius Teijgeler / NPOTY 2021

Finalista: Ronald Zimmerman (Holanda) con ‘Flying Over a Pastel Rainbow’:

Ronald Zimmerman / NPOTY 2021

Categoría 'Youth 10-17 years'

Ganador: Levi Fitz (Suiza) con ‘Beautiful world’:

Levi Fitz / NPOTY 2021

Finalista: Gergő Kártyás (Hungría) con ‘Contemplation’:

Gergő Kártyás / NPOTY 2021

Premio especial Fred Hazelhoff Portfolio

Ganador: Lea Lee Inoue (EE.UU) con ‘Emotional Range’:

Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Más información y fotos | Nature Photographer of the Year 2021

Foto de portada | ‘Fishing trip at sunrise’ de Miquel Angel Artús Illana. Subcampeón en categoría 'Birds' del concurso Nature Photographer of the Year 2021