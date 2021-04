Sony World Photography Awards 2021: anunciado los ganadores definitivos de la sección profesional y el fotógrafo del año

La Organización Mundial de la Fotografía y Sony han anunciado los ganadores definitivos del certamen Sony World Photography Awards 2021, la última edición de uno de los concursos de fotografía más prestigiosos a nivel mundial. Así, ya conocemos quién es el fotógrafo del año, así como los ganadores de los concursos Open, Youth, Student y los de las diez categorías del concurso Professional.

Hace poco ya os contamos quiénes fueron los ganadores de la categoría Open y antes habíamos conocido a los de las competiciones nacionales. Pero ahora ya tenemos los ganadores definitivos que se han dado a conocer, como el pasado año obligados por las circunstancias, en una ceremonia celebrada telemáticamente (en vez de en la tradicional entrega de premios en la Somerset House de Londres).

© Craig Easton, United Kingdom, Photographer of the year 2021 Sony World Photography Awards

El premio principal, Photographer of the Year, ganador en categoría profesional y dotado con 25.000 dólares más un equipo Sony, ha recaído en el británico Craig Easton por su serie 'Bank Top'. Se trata de una colaboración con el escritor y académico Abdul Aziz Hafiz sobre la vida en el vecindario del mismo nombre, sito en la localidad de Blackburn, considerada "la más segregada de Gran Bretaña" y pertenece a un trabajo más amplio sobre las peculiares características de esta zona inglesa, caracterizada por la multiculturalidad y generalmente poco comprendida por la mayoría de británicos.

Para el jurado, "lo que más impresiona de este proyecto es la intención, la dedicación y la comprensión que le aporta Craig [...] No se trataba de personas que quisieran ser fotografiadas, Craig se tuvo que ganarse su confianza. Consiguió que miraran con franqueza a la cámara y en ellos vemos un entendimiento mutuo entre el documentalista y el personaje. Es el peso moral que subyace tras este trabajo lo que lo hace tan importante y merecedor de este premio".

En cuanto a los otros premios principales, el título de Open Photographer of the Year 2021, dotado con un premio en metálico de cinco mil dólares más un equipo Sony ha recaído en Tamary Kudita, de Zimbabue, por la foto ‘African Victorian’. En ella se va a "una joven negra vestida con un traje victoriano y sosteniendo utensilios de cocina tradicionales de la cultura Shona. La imagen explora la contextualización estereotipada del cuerpo negro femenino y ofrece un lenguaje visual alternativo a través del cual se presenta una identidad africana multifacética".

© Brais Lorenzo, Spain, Finalist, Professional, Portfolio, 2021 Sony World Photography Awards

Por su parte, el ganador en categoría Student (para estudiantes de fotografía) fue el sudafricano Coenraad Heinz Torlage, de la Stellenbosch Academy of Design and Photography, por la serie 'Young Farmers', por lo que ha conseguido 30 mil euros en equipamiento fotográfico de Sony para su institución. Por último, el galardón Youth Photographer of the Year 2021 (para fotógrafos entre 12 y 19 años que participan con una única imagen) es para la india de 19 años Pubarun Basu por su fotografía 'No Escape from Reality'. Es la imagen que habéis visto en portada y en la que, según la nota de prensa, "las sombras de las barandillas proyectadas sobre las cortinas crean la ilusión de barrotes de una jaula desde detrás de los cuales se ve un par de manos como intentando abrirse paso".

Por tanto, desgraciadamente al final ninguno de los seis compatriotas que optaban a Photographer of the Year se ha alzado con la victoria, pero al menos hay un español, Luis Tato, que ha vencido en la categoría Wildlife & Nature, además de varios que han resultado finalistas en sus respectivas categorías: Ángel Fitor, Brais Lorenzo, Patrick Meinhardt, Antonio Pérez y Paloma Rincón en Wildlife & Nature, Portfolio, Sport, Environment y Still Life (respectivamente).

© Paloma Rincon, Spain, Finalist, Professional, Still Life, 2021 Sony World Photography Awards

Nosotros, por supuesto, felicitamos a todos los ganadores y os invitamos a visitar su web para ver más fotos premiadas (además, en este enlace se puede descargar gratuitamente una copia digital del libro 'Sony World Photography 2021').

Ganadores globales Sony World Photography Awards 2021

Fotógrafo del año: Craig Easton (Reino Unido) por la serie 'Bank Top':

© Craig Easton, United Kingdom, Winner, Professional, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

© Craig Easton, United Kingdom, Winner, Professional, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

Open Photographer of the Year 2021: Tamary Kudita (Zimbabue) por ‘African Victorian’:

© Tamary Kudita, Zimbabwe, Open Photographer of the Year, Open, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

Student Photographer of the Year 2021: Coenraad Heinz Torlage (Sudáfrica) por la serie 'Young Farmers':

© Coenraad Heinz Torlage, South Africa, Student Photographer of the Year, Student Competition, 2021 Sony World Photography Awards

© Coenraad Heinz Torlage, South Africa, Student Photographer of the Year, Student Competition, 2021 Sony World Photography Awards

Youth Photographer of the Year 2021: Pubarun Basu (India) por 'No Escape from Reality':

© Pubarun Basu, India, Shortlist, Youth, Composition and Design, 2021 Sony World Photography Awards

Ganadores de la categoría Professional:

Arquitectura: Tomáš Vocelka (República Checa) por ‘Eternal Hunting Grounds’

© Tomas Vocelka, Czech Republic, Winner, Professional, Architecture & Design, 2021 Sony World Photography Awards

© Tomas Vocelka, Czech Republic, Winner, Professional, Architecture & Design, 2021 Sony World Photography Awards

Creative: Mark Hamilton Gruchy (Reino Unido) por ‘Moon Revisited-Conspirator’

© Mark Hamilton Gruchy, United Kingdom, Winner, Professional, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

© Mark Hamilton Gruchy, United Kingdom, Winner, Professional, Creative, 2021 Sony World Photography Awards

Documentary: Vito Fusco (Italia) por ‘The Killing Daisy’

© Vito Fusco, Italy, Winner, Professional, Documentary Projects, 2021 Sony World Photography Awards

© Vito Fusco, Italy, Winner, Professional, Documentary Projects, 2021 Sony World Photography Awards

© Vito Fusco, Italy, Winner, Professional, Documentary Projects, 2021 Sony World Photography Awards

Environment: Simone Tramonte (Italia) por ‘Net-zero Transition’

© Simone Tramonte, Italy, Winner, Professional, Environment, 2021 Sony World Photography Awards

© Simone Tramonte, Italy, Winner, Professional, Environment, 2021 Sony World Photography Awards

© Simone Tramonte, Italy, Winner, Professional, Environment, 2021 Sony World Photography Awards

Landscape: Majid Hojjati (Irán) por ‘Silent Neighborhoods’

© Majid Hojjati, Iran, Winner, Professional, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

© Majid Hojjati, Iran, Winner, Professional, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

© Majid Hojjati, Iran, Winner, Professional, Landscape, 2021 Sony World Photography Awards

Retrato: Craig Easton (Reino Unido) por 'Bank Top':

© Craig Easton, United Kingdom, Photographer of the year 2021 Sony World Photography Awards

© Craig Easton, United Kingdom, Winner, Professional, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

Portfolio: Laura Pannack (Reino Unido):

© Laura Pannack, United Kingdom, Winner, Professional, Portfolio, 2021 Sony World Photography Awards

© Laura Pannack, United Kingdom, Winner, Professional, Portfolio, 2021 Sony World Photography Awards

© Laura Pannack, United Kingdom, Winner, Professional, Portfolio, 2021 Sony World Photography Awards

Sport: Anas Alkharboutli (Siria) por ‘Syria: Sport and Fun Instead of War and Fear’

© Anas Alkharboutli, Syrian Arab Republic, Winner, Professional, Sport, 2021 Sony World Photography Awards

© Anas Alkharboutli, Syrian Arab Republic, Winner, Professional, Sport, 2021 Sony World Photography Awards

© Anas Alkharboutli, Syrian Arab Republic, Winner, Professional, Sport, 2021 Sony World Photography Awards

Still Life: Peter Eleveld (Holanda) por ‘Still Life Composition, Shot on Wet Plate’

© Peter Eleveld, Netherlands, Winner, Professional, Still Life, 2021 Sony World Photography Awards

© Peter Eleveld, Netherlands, Winner, Professional, Still Life, 2021 Sony World Photography Awards

WildLife & Nature: Luis Tato (España) por ‘Locust Invasion in East Africa’

© Luis Tato, Spain, Winner, Professional, Wildlife & Nature, 2021 Sony World Photography Awards

© Luis Tato, Spain, Winner, Professional, Wildlife & Nature, 2021 Sony World Photography Awards

© Luis Tato, Spain, Winner, Professional, Wildlife & Nature, 2021 Sony World Photography Awards

Más información | Sony World Photography Awards

Foto de portada | © Pubarun Basu, India, Shortlist, Youth, Composition and Design, 2021 Sony World Photography Awards