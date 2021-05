Tres españoles entre las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea de 2021

Coincidiendo con la mejor época para ver (y fotografiar) nuestra galaxia, el blog norteamericano de fotografía y viajes Capture the Atlas ha vuelto a publicar las que para ellos son las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea tomadas en todo el mundo. Todo un espectáculo para nuestros sentidos que tiene como objetivo inspirar y compartir la belleza de nuestra galaxia.

Y como el año pasado son tres los fotógrafos españoles que se han "colado" en la lista de los Milky Way photographer of the year 2021, formada por fotógrafos de 14 nacionalidades que tomaron sus imágenes en lugares como Estados Unidos, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Irán, Turquía, Italia, Eslovenia, Suiza, Grecia y, por supuesto, España.

'GranTeCan' de Antonio Solano.

Antonio Solano, Jose Luis Cantabrana y Pablo Ruiz, que repite del año pasado, son los españoles elegidos por unas fotos que (como el resto) fueron seleccionadas gracias a su "capacidad de inspirar". La idea es que estas fotos no solo ayuden a otros fotógrafos que quieran capturar la Vía Láctea (o cualquier otro tipo de astrofotografía) sino también acercar "nuestro universo al público general para aprender y descubrir más sobre la galaxia en la que nos encontramos".

'Nyctophilia' de José Luis Cantabrana.

"Más allá de los aspectos técnicos, cada fotografía de Vía Láctea tiene una historia y una semilla que ha ido creciendo en la mente del fotógrafo durante algún tiempo hasta que todos los elementos se alinean para crear la imagen", cuenta Dan Zafra, fotógrafo español afincado en los EE.UU que es el editor de Capture the Atlas. Por eso, os dejamos con una selección de diez fotografías y os emplazamos a visitar su web para ver más y conocer la historia detrás de cada imagen.

'Dragon’s Lair' de Daniel Thomas Gum.

'Temple of the sun' de Bryony Richards.

'MT. Taranaki Milky way' de Larryn Rae.

'Chamber of light' de Spencer Welling

'Volcano and cross' de Tomas Slovinsky.

'Devil’s throat' de Victor Lima

'Rising from the dust' de Lorenzo Ranieri Tenti.

Más información y fotos | Capture The Atlas

Foto de portada | “Riaño” de Pablo Ruiz