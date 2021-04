Tres españoles entre los mejores fotógrafos del año según el concurso ‘All About Photo Awards 2021 – The Mind’s Eye’

Atentos siempre para mostraros los resultados de los mejores concursos de fotografía que se celebran por todo el mundo, esta vez os traemos las espectaculares imágenes que han sido premiadas en el certamen ‘All About Photo Awards 2021 – The Mind’s Eye’. Un concurso de origen norteamericano que en su sexta edición ha premiado a tres fotógrafos españoles.

Organizado por la web All About Photo (vía photopublicity.com), una revista online y en papel que data de 2013 y pretende “informar, educar e inspirar en todo lo relacionado con la fotografía”, su concurso anual pretende ser un escaparate para todo tipo de fotógrafos.

'Monster' de Pedro Luis Ajuriaguerra, mención de honor en los premios All About Photo Awards 2021.

Como el año pasado, uno de sus principales reclamos es un jugoso apartado de premios: 10.000 dólares a repartir entre los cinco ganadores principales. A estos cinco elegidos se suman otros 35 que obtuvieron una mención honorífica, para un total de 40 premiados provenientes de 23 países diferentes de los cinco continentes.

El que se lleva el "premio gordo", cinco mil dólares en metálico, en esta ocasión es el británico Tom Price por la foto que habéis visto en portada y que pertenece a su serie ‘Porters’ ("Porteadores"), una colección de fotos que muestran a porteadores del mercado mayorista más grande de Asia (Burrabazar de Calcuta) retratados en un paisaje surrealista, como una forma de representar algo de la dura experiencia que sufen los trabajadores migrantes y sus coraje para llegar a fin de mes.

Los diez "jueces expertos" que eligieron esta imagen de entre entre "miles de fotos presentadas" (no dan el dato concreto) han querido destacar como 2020 fue un año peculiar a causa de la pandemia del COVID-19, "pero también por los incendios forestales de la costa oeste de Australia y Estados Unidos, los levantamientos populares en Hong Kong, Colombia, Chile y Venezuela, las protestas del 'Black Live Matters', la explosión en Beirut... Sin embargo —recalcan— el idealismo de los últimos años no se ha empañado por completo y las imágenes enviadas muestran la rica diversidad de nuestro planeta [...] cruzando fronteras, atravesando culturas y viajando por los rincones más remotos del mundo, los fotógrafos destacados capturaron la vida en sus formas más vívidas."

'Lad Baomer' de Jordi Cohen, mención de honor en los premios All About Photo Awards 2021.

En cuanto a la participación española, hay que destacar sobre todo a Javier Arcenillas que obtuvo el cuarto puesto en el global del concurso con una foto de su serie 'Latidoamerica', de la que hemos hablado en diversas ocasiones y con la que ha ganado varios premios. Pero tampoco podemos dejar fuera a Jordi Cohen y Pedro Luis Ajuriaguerra que han logrado una mención honorífica.

Todos los ganadores verán su trabajo publicado y exhibido online, en una “exposición digital itinerante” y en la revista AAP Magazine Special Edition All About Photo Awards 2021. Nosotros, como siempre, os dejamos con las fotos ganadoras así como algunas de las que han obtenido alguna mención honorífica y os emplazamos a visitar su web para ver más interesantes imágemes:

Ganadores ‘All-About-Photo.com The Mind’s Eye Awards 2021’:

Primer puesto: Tom Price (Reino Unido) por ‘Porters’:

© Tom Price/ All About Photo Awards 2021

Segundo puesto Joshua Irwandi (Indonesia) por ‘The Human Cost of COVID-19’:

© Joshua Irwandi/ All About Photo Awards 2021

Tercer puesto Joseph-Philippe Bevillard (Irlanda) por ‘Kathleen and Bridget, Irish Travellers, Dublin, Ireland 2020’:

© Joseph-Philippe Bevillard/ All About Photo Awards 2021

Cuarto puesto Javier Arcenillas (España) por ‘Latidoamérica’:

© Javier Arcenillas/ All About Photo Awards 2021

Quinto puesto Javier Vergara (Chile) por ‘Chile Resists’:

© Javier Vergara/ All About Photo Awards 2021

Menciones honoríficas:

Paul Kessel (EE.UU) por ‘Q Train’:

© Paul Kessel/ All About Photo Awards 2021

Pedro Jarque (Peru) por ‘King vulture’:

© Pedro Jarque/ All About Photo Awards 2021

Amanuel Sileshi (Etiopía) por ‘Heroes of the ghost war’:

© Amanuel Sileshi/ All About Photo Awards 2021

Fattah Zinouri (EE.UU) por ‘Taboo’:

© Fattah Zinouri/ All About Photo Awards 2021

Younes Mohammad (Iraq) por ‘Salman’:

© Younes Mohammad/ All About Photo Awards 2021

Chin Leong Teo (Japón) por ‘Two Headed Viper’:

© Chin Leong Teo/ All About Photo Awards 2021

Susan Borowitz (EE.UU) por ‘Straphanger’:

© Susan Borowitz/ All About Photo Awards 2021

Hardijanto Budiman (Indonesia) por ‘Poems For Sisters’:

© Hardijanto Budiman/ All About Photo Awards 2021

Donell Gumiran (Emiratos Árabes Unidos) por ‘Haldi Festival’:

© Donell Gumiran/ All About Photo Awards 2021

Constanza Portnoy (Argentina) por ‘Life Force: What Love Can Save’:

© Constanza Portnoy/ All About Photo Awards 2021

Phuoc Hoai Nguyen (Vietnam) por ‘Heart of the sea’:

© Phuoc Hoai Nguyen/ All About Photo Awards 2021

Robert Sturman (EE.UU) por ‘Portrait of Staff Sergeant Dan Nevins — U. S. Army Operation Iraqi Freedom 2.’:

© Robert Sturman/ All About Photo Awards 2021

Simon Moricz-Sabjan (Hungría) por ‘Uzsoki Hospital’:

© Simon Moricz-Sabjan/ All About Photo Awards 2021

Daniel Skwarna (Canadá) por ‘DNA on Gaga’:

© Daniel Skwarna/ All About Photo Awards 2021

Jakub Wawrzak (Polonia) por ‘Outside the image No. 1’:

© Jakub Wawrzak/ All About Photo Awards 2021

Hugo Thomassen (Holanda) por ‘Shapes of significance’:

© Hugo Thomassen/ All About Photo Awards 2021

Peter Caton (Reino Unido) por ‘Portrait of Nyakeak, walking through the floods’:

© Peter Caton/ All About Photo Awards 2021

Julia Fullerton-Batten (Reino Unido) por ‘Bathers at Tower Bridge’:

© Julia Fullerton-Batten/ All About Photo Awards 2021

Ab Rashid (Bangladesh) por ‘Light & Shadow’:

© Ab Rashid/ All About Photo Awards 2021

Joseph-Philippe Bevillard (Irlanda) por ‘Paddy, Galway, Ireland 2019’:

© Joseph-Philippe Bevillard/ All About Photo Awards 2021

Andrea Torrei (Italia) por ‘Carrying her future. Cape Coast, Ghana’:

© Andrea Torrei/ All About Photo Awards 2021

Hilary Hurt (Kenia) por ‘Dust Storm on the Omo River, Ethiopia’:

© Hilary Hurt/ All About Photo Awards 2021

Umberto Verdoliva (Italia) por ‘Untitled’

© Umberto Verdoliva/ All About Photo Awards 2021

Aurélien Morissard (Francia) por ‘Demonstration in Paris against the 'global security' draft law’:

© Aurélien Morissard/ All About Photo Awards 2021

Foto de portada | ‘Porters’ de Tom Price, ganador del All About Photo Awards 2021