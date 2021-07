Más de 400 presets gratuitos de Lightroom para darle un toque diferente a nuestras fotografías

Por mucho que pongamos en duda si merece la pena pagar por los ajustes preestablecidos de Lightroom, es evidente que si no cuestan nada no hay objeción posible. De hecho, aunque es preferible tomarlos como base para aprender a crear los nuestros propios (y, en consecuencia, nuestro propio estilo), son una herramienta muy interesante para obtener fotos llamativas con muy poco esfuerzo. Vamos a ver dónde conseguir algunos interesantes presets de forma totalmente gratuita.

Siempre a la caza de cosas interesantes para vosotros, hemos encontrado una página muy completa que ofrece un montón de recursos gratuitos. Se llama Presets Pro y es una web canadiense que incluye una completa colección de ajustes gratis de Lightroom. La lista es casi interminable porque ahora mismo hay disponibles 460 ajustes gratuitos de Adobe LR.

Encima no exigen ningún tipo de suscripción, ni siquiera que suministremos un correo electrónico. Sólo hay que entrar en el preset que nos guste y pinchar donde dice 'Start Download Now!' e instantánemente empezará la descarga. Eso sí, antes es conveniente echar un vistazo a lo que propone cada uno y ver la compatibilidad porque, como sabéis, hay distintas versiones de LR y no todos los ajustes son compatibles.

Evidentemente, con semejante cantidad para escoger vamos a encontrar de todo un poco, desde el NY Skyline presets que hemos usado en la foto de portada pensado para paisajes urbanos, hasta algunos como AGF Ultra y KDK Portra pensados para imitar a las famosas películas química Agfa Ultra y Kodak Portra. Sin duda un valioso recurso para los amantes de los presets de Lightroom que esperamos os sea útil.