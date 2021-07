Cómo revelar una fotografía, en diez pasos, con el nuevo editor ACDSee Gemstone 12

ACDSee Gemstone 12 es el último programa de revelado que ha llegado al mercado. De momento es una versión beta, que podemos probar gratuitamente, y algunas funciones no serán las finales. A partir del editor de RAW ACDSee han desarrollado un programa que quiere rivalizar con Adobe Photoshop. En Xataka Foto vamos a revelar una fotografía con el editor de RAW para ver hasta dónde llega su calidad.

Para ver cómo trabaja este editor voy a seguir mi flujo de trabajo de diez pasos para intentar conseguir resultados equiparables y ver la calidad que es capaz de alcanzar el archivo que llegará a Gemstone 12. Desde luego no podemos decir que el aspecto final sea el definitivo, porque recordamos que todavía es una versión beta, pero estaremos muy cerca de la realidad porque la base del programa ya existe.

Así que vamos a ponernos manos a la obra con una fotografía de mi archivo personal, bien expuesta pero con un contraste muy alto. Luego compararemos resultados con los programas de Adobe.

Un vistazo a… Qué es la sensibilidad ISO y cómo usarla en tus fotografías

El decálogo del revelado con Gemstone 12

Estos diez pasos permiten revelar cualquier fotografía en cualquier programa y dejarla terminada, si no queremos pasar más tiempo delante del ordenador y la luz era perfecta, o lista, con toda la información en su sitio, para terminar de revelarla por zonas.

Es importante seguir todos los pasos en el orden establecido ¿Por qué? Para avanzar siempre y no retroceder jamás. Esta es su ventaja principal, entre otras muchas. Vamos a ver cómo los diez pasos funcionan también con este programa.

Ver la fotografía

Estamos ante la fotografía de una cascada con un cielo muy claro que no la deja destacar. Así que quiero oscurecer el cielo para que la caída de agua gane protagonismo.

Fotografía original

Además quiero que la vegetación tenga una mejor representación del color. No quiero tonos más saturados sino más luminosos. Por último, el agua debería tener más textura.

Entender el histograma

El histograma tiene forma de valle entre dos montañas muy altas. Es la perfecta representación de un contraste máximo respetando el rango dinámico del sensor, porque no tenemos ni blancos quemados ni negros sobreexpuestos.

En este programa no tengo acceso directo a la información de exposición. No puedo ver ni el tiempo de obturación ni el diafragma. De hecho, con el editor abierto no tengo forma de saber algo tan fundamental.

Corregir los problemas ópticos del objetivo

Esta fotografía está hecha con el FE 24-70 ZA OSS f4. Es un dato que, de nuevo, no tengo disponible y que solo he descubierto al mirar los datos en Lightroom. Para evitar que se bloquee he tenido que abrir la fotografía, guardar el Proyecto y abrir la pestaña Geometry para poder activar la búsqueda automática de la corrección.

Corrección de objetivo

En esta pestaña también podemos enderezar la imagen si fuera necesario, recortar y viñetear la imagen.

Ahora necesito limpiar la imagen, quitar el polvo del sensor en la pestaña Repair. El funcionamiento sorprende... Hay que pinchar con el botón derecho en la zona que queremos clonar y con el izquierdo encima de la mancha. Nos deja hacer bastantes configuraciones, pero es una herramienta eficaz con los ajustes por defecto.

Reencuadrar la fotografía

Como hemos comentado al principio no es necesario recortar esta imagen. Si lo quisiéramos hacer tan solo tenemos que ir a la pestaña Geometry, de nuevo.

Ajustar las dominantes de color

La dominante de color que elijamos marcará el revelado de nuestra fotografía. Le dará un sentido, un significado. No es lo mismo una imagen cálida que otra fría...

Ajuste de dominante

En White balance podemos elegir un ajuste preestablecido o llevar el ratón sobre la imagen para pinchar en una zona blanca o gris de la fotografía. También podríamos hacer el ajuste manual, por supuesto.

Ajustar la luminosidad de la fotografía

Es un paso que daremos si hemos trabajado con la Compensación de exposición. El dato queda guardado dentro de los metadatos siempre y cuando no hayamos disparado en modo Manual. Como no se puede ver en la versión beta de Gemstone 12, la información la buscaré en otro programa.

Después de ajustar la luminosidad

Esta fotografía tiene 2,3 pasos de compensación. Para conseguir la luminosidad del momento del disparo hay que cambiar el valor Exposición de la pestaña General a -2,3. Si no conocemos el dato porque hemos disparado en Manual o no lo encontramos personalmente no recomiendo cambiar este parámetro salvo que la exposición sea muy mala.

Contraste

El contraste cambia el aspecto de una fotografía. Muchos huyen de él, pero a mí me encanta. Siempre encontramos el parámetro de Contraste, pero siempre es más sutil hacerlo con una Curva.

El contraste ajustado por una curva

En Tone curves basta con poner como ajuste preestablecido Camera y parece ajustar el contraste sin demasiado esfuerzo.

Ajustar el lado derecho del histograma

La ventaja de los nuevos motores de revelado es que podemos trabajar ambos extremos del rango dinámico por separado. A la derecha están las luces. Y en Gemstone 12 podemos controlarlas en la pestaña General>Fill Lights y en Lights EQ>highlights (una herramienta muy práctica) para lograr que el histograma toque el extremo derecho y que las luces más altas bajen hacia la zona de los grises para sacar más texturas a las nubes.

Las luces controladas

También es verdad que podríamos hacer lo mismo solo con las curvas, pero creo que es interesante jugar con todos los parámetros.

Ajustar el lado izquierdo

Es el momento de las sombras... El histograma indica ahora la subexposición. Curiosamente no he visto ninguna herramienta que nos permita ajustar por separado los negros más profundos. Podría hacerlo con curvas y olvidarme.

Voy a apostar por Light EQ>Shadows para levantar las sombras. No consigo evitar una leve subexposición, pero logró aclarar los tonos más oscuros.

Aumento de la acutancia

La acutancia es aumentar el contraste de los tonos medios para conseguir una mayor sensación de nitidez. En muchos casos es lo único que utilizo para mejorar la nitidez de mis fotografías.

Acutancia

En Gemstone 12 encontramos esta herramienta en General>Clarity. Tengo la sensación de que funciona como el mismo parámetro de Adobe Photoshop, así que subo el valor a 50 y consigo una excelente imagen final.

Opinión final

Es un programa bastante fácil de controlar si estás familiarizado con los principales editores del mercado. En este sentido no vamos a tener problemas para profundizar y mejorar el revelado. Estos diez pasos se podrán depurar para aprovechar más las herramientas. Pero esta primera aproximación es válida.

La calidad de imagen del motor de revelado de Gemstone 12 es muy alta pues aprovecha las conocidas virtudes de ACDSee. No hemos hecho una prueba de laboratorio, pero la primera impresión es muy buena.

Adobe versus Gemstone 12

Tiene algunos aspectos de funcionamiento muy útiles como aprovechar el botón derecho del ratón para más cosas que abrir menús contextuales o elegir una herramienta y poder trabajar tanto con los parámetros como directamente en la fotografía sin necesidad de pinchar en otro sitio.

Es verdad que al ser una versión beta (ganas de probarlo más a fondo cuando lancen actualizaciones) tiene muchos flecos sueltos que irán puliendo hasta llegar a la presentación definitiva en otoño, si todo sale bien. No podemos decir que es el programa definitivo porque cada uno tiene su favorito, desde luego, pero es un serio candidato al trono que hasta hace relativamente poco, solo ocupaba Adobe.