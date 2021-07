La hora dorada y azul: qué son y cómo aprovechar las horas mágicas para hacer buenas fotografías

Seguro que has oído hablar de la "hora dorada" y la "hora azul" ('golden hour' y 'blue hour'), y también de las "horas mágicas" ('magic hours'), términos que quizá no tengas muy claro qué significan. Además la hora azul y dorada son dos momentos que se suceden durante los amaneceres y atardeceres, motivo por el cual se suelen confundir y/o asimilar; asímismo, ambas las podemos encuadrar en la tercera porque ambas son "horas mágicas" en las que la luz tiene unas propiedades excelentes para hacer fotos. Por eso, vamos a ver qué son, cuándo se producen y como sacarles partido.

Ya sea por desconocimiento o porque piensan que hay poca luz, muchos fotógrafos novatos guardan la cámara cuando el sol se pone al atardecer, o no la sacan hasta que no lo ven asomarse al amanecer. Craso error porque antes de la salida y/o puesta del astro rey hay una luz con una peculiaridad muy interesante. Lo mismo que cuando el sol está muy cerca del horizonte, momento en el que sus rayos ofrecen unas propiedades fotográficas únicas.

Por cierto, que lo de "horas" es una forma de hablar porque su duración es muy variable; la "hora azul" suele ser bastante corta, mientras que la "hora dorada" sí puede durar más ya que podemos hacer fotos con el sol relativamente alto en el horizonte; por otro lado, si unimos ambas horas y las utilizamos como una única "hora mágica" sí podemos hablar perfectamente de una hora de reloj o incluso más; en cualquier caso, vamos a ver cómo aprovecharlas empezando, cómo no, por aclarar bien qué es cada cosa:

La hora azul

Vamos a empezar por ésta ya que sería la primera que se produce en un día dado que se trata de un intérvalo de tiempo previo a la salida del sol, y los momentos después de su puesta. Es decir, es un momento en el que el sol ya no ilumina directamente la Tierra (al menos no la parte en la que está el fotógrafo), pero sí la parte superior de la atmósfera.

Esto provoca que la luz roja que emite el sol, cuya longitud de onda es más larga, atraviesa la atmósfera hacia el espacio; en un principio, cuando el sol está justo a punto de salir o se acaba de ocultar, provoca que el cielo tenga tonos anaranjados que tornan a rosados (o viceversa). Un poco más tarde (o antes, si es el amanecer), la luz azul emitida por el sol se dispersa y se difumina provocando que el cielo tenga un color azul intenso, iluminando la escena con una luz fría y difusa que provoca colores saturados.

Como decíamos, es posible que al no ver el sol nos parezca que no hay luz suficiente para hacer fotos pero no tiene porqué ser así; es cierto que la luminosidad es más baja, pero normalmente se pueden hacer fotos durante varios minutos antes de que salga el sol o después de que se ponga. Eso sí, si elegimos utilizar un trípode seguramente los resultados serán mejores y evitaremos trepidaciones, sobre todo si apuramos el tiempo para hacer las fotos.

Esta luz es muy adecuada para diversos escenarios, pero sin duda los paisajes se llevan la palma; durante un rato el cielo cobrará un tono degradado de azul a naranja (o rosado) muy atractivo para las fotografías y puede que sus rayos iluminen las nubes (si las hay) y las tiñan de bonitos colores cálidos.

Claro que también es muy adecuado para paisajes urbanos, ya que la combinación de la iluminación artificial de las ciudades (que se suele encender a estas horas) con el intenso azul del cielo puede dar lugar a excelentes tomas con mucho más interés que cuando ya es de noche y el cielo aparece totalmente (o casi) negro. Y, por cierto, en ambos casos es un escenario muy propicio para conseguir siluetas.

La hora dorada

La siguiente "hora" viene, como decíamos, inmediatamente después de la hora azul al amanecer, o justo antes al atardecer, y se trata del período de tiempo en el que tenemos el sol sobre el horizonte, a no mucha altura de éste. Es decir, sería lo que solemos considerar el amanecer y atardecer "puro", momento en el que los rayos del sol llegan de forma paralela a nosotros y además lo hacen con una calidez que no se da en el resto del día y que aporta atractivo a nuestras fotos.

La zona del cielo más cercana al astro rey lucirá espectacular con intensos tonos naranjas y amarillos que luego se volverán rosados y violetas cuando la hora dorada dé paso a la azul (o viceversa en el caso del amanecer). Entretanto, la luz cálida invade toda la escena creando una atmósfera única para hacer fotos.

De nuevo este momento es ideal para los paisajes, tanto naturales como urbanos, y puede ser un buen momento tanto para conseguir una espectacular puesta de sol como para retratar con una luz diferente, y muy atractiva, ese lugar que te ha encantado de una ciudad que estés visitando.

Pero además también es un buen momento para otra disciplina que quizá muchos ignoran: los retratos. Y es que en estos momentos los rayos del sol no son excesivamente fuertes (depende de la altura del sol, claro) y, por tanto, podemos usarlos para que iluminen directamente al sujeto con una luz cálida muy interesante y sin que provoquen sombras excesivamente fuertes que arruinen el retrato.

Incluso, si ponemos el sol a contraluz, podemos conseguir ese atractivo efecto del pelo iluminado que revela un color más claro de como lo vemos normalmente.

¿Cómo hacer fotos en esta franja de tiempo?

Sobre la técnica a usar en estos momentos ya os hemos ido dando pistas en los epígrafes anteriores. Decíamos que puede parecer que hay poca luz pero no es necesariamente cierto. Como hemos dicho, en la hora azul sí que conviene tener el trípode a mano y usarlo (con su correspondiente disparador), pero dependiendo de la toma podemos disparar a pulso y tirar de ISO.

Para ello siempre conviene recordar la regla que dice que siempre hay que disparar a una fracción de segundo igual o mayor que la distancia focal que estemos usando (es decir, al menos a 1/60 segundos si disparamos con un 60 mm, 1/125 con un 100 mm, etc). Y también es importante conocer hasta qué punto puedes forzar la sensibilidad de tu cámara y seguir estos otros consejos para lograr nitidez.

Otra cosa con la que hay que tener cuidado, especialmente si fotografiamos en la hora dorada, es la medición de la luz, ya que hablamos de escenas que normalmente tienen un alto contraste. Así que conviene conocer bien los modos de medición de nuestra cámara y cómo usarlos, porque es muy probable que el matricial (que suele venir por defecto) no sea el más adecuada; sobre todo si incluimos el sol dentro del encuadre.

También interesa saber qué es el botón de bloqueo de la exposición y cómo se utiliza o bien recurrir a la compensación de exposición de nuestra cámara.

Por esta misma dificultad, es conveniente elegir el formato RAW para las fotos, de manera que el balance de blancos no sea un problema, y pensando en posibles correciones posteriores. Y ya más allá de los aspectos técnicos recordar que la composición debe estar bien cuidada siempre porque, por muy bonita que sea la luz o el entorno, si la escena no tiene mayor interés, la fotografía tampoco la tendrá.

