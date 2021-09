Esta colección de fotos que abarcan 51 años rinde homenaje a las víctimas del 11-S en el veinte aniversario del atentado

Ayer se cumplieron dos décadas del atentado contra el World Trade Center de Nueva York; un aniversario que, cómo no, se ha conmemorado con numerosos actos, uno de ellos es la exposición 'The towers of the WTC: 51 years of photographs by Camilo José Vergara', una colección de 52 fotografías que miran hacia atrás 51 años para rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.

La serie está dedicada "a los que murieron y a los que respondieron al ataque que tuvo lugar hace 20 años" y las imágenes que lo componen exploran el medio siglo que ha pasado desde que se construyó el World Trade Center original.

Vista al oeste desde la Capilla de San Pablo con las Torres Gemelas en construcción, Broadway y Fulton Street, Nueva York, Nueva York; 1970. Cortesía del Museo Nacional de la Construcción © Camilo José Vergara.

Una zona que comenzó a interesar a Camilo José Vergara, de origen chileno pero reconocido como uno de los documentalistas urbanos más importantes de los EE.UU (en 2012 Barack Obama le concedió la Medalla Nacional de Humanidades), allá por los años 70, cuando comenzó la construcción de las torres gemelas.

“Seguí de cerca la construcción de las torres, observando cómo camiones pesados ​​traían acero o arrastraban tierra en medio del ruido de los martillos neumáticos y el estruendo del metal. Cuando se convirtieron en los edificios más altos del mundo, los consideré como una expresión salvaje de prioridades equivocadas en una época convulsa” cuenta Vergara.

“Más de medio millón de estadounidenses estaban luchando en Vietnam, y muchas partes de Nueva York se estaban desmoronando, segregadas, pobres y violentas. Esta realidad dio forma a mis primeros encuentros con las torres, y traté de transmitir mis sentimientos fotografiándolos con personas sin hogar en primer plano, o bajo la luz del sol que convertía los edificios en hojas relucientes. Parecía imposible pensar que los sobreviviría”.

Vista desde el este a través del río Hudson desde Exchange Place, Jersey City, Nueva Jersey; 4 de julio de 1978. Cortesía del Museo Nacional de la Construcción, © Camilo José Vergara

Sin embargo, Vergara cuenta como finalmente su resentimiento inicial se desvaneció y comenzó a verlos como grandes creaciones humanas: “A medida que viajaba más lejos para fotografiar las torres desde distritos distantes, parecían perder su solidez y volverse misteriosas, fantásticas y seductoras. Me gustaba verlas en el fondo de mis fotos mientras se elevaban sobre casas, vías fluviales, vegetación, depósitos de chatarra, autopistas y trenes elevados”.

Finalmente, “el 11 de septiembre de 2001, el área del WTC pasó de ser un lugar que simboliza el orgullo y el poder a ser uno lugar de escombros humeantes y muerte. Ha habido mucha reconstrucción y renovación desde entonces, incluidos varios puntos de referencia diseñados por arquitectos estrella y que fueron construidos al norte, este y sur de la tierra que una vez ocuparon las torres”.

Vista oeste desde el puente de Brooklyn con Charlie, Brooklyn, New York; 1983. © Camilo José Vergara

Y es que Vergara no solo ha fotografiado el área que se convirtió en las torres gemelas originales, sino también el surgimiento de los nuevos rascacielos que se construyeron alrededor de los espacios conmemorativos (en el espacio que ocupaban las propias torres) con el objeto de honrar a los que murieron en los ataques.

“Pocos distritos urbanos en la historia moderna han sido más discutidos que el Bajo Manhattan, y el World Trade Center (WTC) [...] las Torres Gemelas, que fueron muy criticadas tanto por motivos estéticos como políticos; muchos los consideraban gigantes desalmados y símbolos arrogantes del imperialismo estadounidense. Pero su destrucción trajo consigo una especie de horror nunca antes visto en Estados Unidos y desencadenó años de guerras e inestabilidad política en países lejanos”.

Visitantes en el exterior del museo conmemorativo del 11-S, Nueva York, Nueva York; 2021. Cortesía Museo Nacional de la Construcción © Camilo José Vergara.

Hoy día, desvela Vergara, “la torre más alta, oscura y fortificada, One World Trade Center, se encuentra desconectada del monumento, el museo y el resto del complejo. Ahora, muchos temen que una fuerza laboral remota engendrada por la pandemia continúe acechando este distrito en gran parte vacío. Y así comienza otro capítulo más en la historia del área”.

‘The towers of the WTC: 51 years of photographs by Camilo José Vergara’ Del 4 de septiembre de 2021 al 6 de marzo de 2022 The National Building Museum 401 F Street NW Washington, DC 20001 (EE.UU) www.nbm.org/

Foto de portada | Vista al oeste desde el puente de Manhattan, Brooklyn, Nueva York; Noviembre de 1979. Cortesía del Museo Nacional de la Construcción © Camilo José Vergara.

Todas las fotografías de Camilo José Vergara, cortesía del National Building Museum de Washington DC