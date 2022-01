Así de prometedora es la triple cámara de 50 MP del OnePlus 10 Pro creada en colaboración con Hasselblad

El once de enero será la presentación oficial pero ya conocemos tanto el diseño como las principales especificaciones del OnePlus 10 Pro, el modelo más alto de gama de la firma china y otro de los firmes candidatos a luchar por el trono de mejor smartphone fotográfico de 2022. Además, este móvil supone el segundo fruto de la colaboración entre OnePlus y Hasselblad estrenada el año pasado.

Una colaboración que se materializó antes en los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, primeros móviles de la marca china cuyas cámaras llevaban el logo de Hasselblad, pero en los que la intervención de la firma sueca se quedó sólo en el terreno del software, incorporando la tecnología Natural Color Calibration y la app Hasselblad Camera for Mobile.

Por ello, de nuevo la duda es saber hasta qué punto Hasselblad ha "metido mano" en los nuevos terminales cuyo diseño ya se filtró en días pasados y de los que ahora ya conocemos sus especificaciones principales gracias a Weibo, la red social china. Como vemos, el módulo de cámaras se ha rediseñado totalmente, aunque la configuración no parece que haya variado demasiado.

De hecho se mantiene la misma resolución de los sensores que tenía el OnePlus 9 Pro, a saber: un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 8 MP. No sabemos qué pasa con el sensor monocromático de 2 MP que tenía el modelo anterior, pero en las fotos se ve un cuarto "círculo" que podría albergar este sensor o un flash led (o ambas cosas) y en el que figura la inscripción "P2D 50T".

Raymon Wong de la web Input dice saber lo que significa esta inscripción: la "P" aludiría a “phone” (teléfono), el "2D" a “second-generation Hasselblad camera for mobile” (segunda generación de la cámara Hasselblad para móviles) y el “50T” se referiría a que es una cámara trasera con triple lente de 50 megapíxeles; algo que no cuadra mucho teniendo en cuenta que sólo uno de los sensores llega a esta cifra.

As for the “P2D 50T” in the LED flash's center...



OnePlus says the P stands for “phone,” the 2D for “second-generation Hasselblad camera for mobile” and “50T” for the OnePlus 10 Pro’s 50-megapixel triple-lens rear camera.



Umm... okay. — Ray Wong (@raywongy) January 4, 2022

Según Petapixel, esto no tendría la mayor importancia y simplemente respondería a la forma en la que a Hasselblad suele nombrar sus cámaras (por ejemplo la X1D-50C o la H6D-400C). Por otro lado, lo que sí mejoraría claramente es la cámara frontal, la especializada en selfies, que pasaría de 16 a 32 megapíxeles y estaría ubicada en el agujero de la pantalla principal.

Hay que mencionar también la inclusión en el nuevo OnePlus 10 Pro del procesador Snapdragon 8, última generación de los chips de Qualcomm, que vendría a dotarle de una gran potencia de proceso y nuevas posibilidades para la toma de imágenes. Los compañeros de Xataka ya nos contaron que este nuevo procesador viene a subir la apuesta sobre todo en fotografía móvil e inteligencia artificial, con lo que es de esperar una mejora general en la toma de fotos y vídeo con el nuevo smartphone.

De momento habrá que esperar hasta la semana próxima para conocer más detalles, incluyendo el precio y la disponibilidad del nuevo modelo, pero esperamos que llegue a España el primer trimestre de este 2022 con un precio que ronde los 900-1.000 euros que costaba su antecesor.

Más información | OnePlus