¡Ojo moteros! Apple advierte que las vibraciones de una moto de alta cilindrada pueden dañar la cámara de los iPhone

Si eres motero y usuario de un iPhone deberías leer esto: la marca de la manzana ha publicado una advertencia en la que asegura que la exposición a vibraciones, específicamente aquellas generadas por motores de motocicletas de alta potencia, podrían afectar a los iPhone y degradar el rendimiento de su sistema de cámaras.

En vísperas de la keynote en la que se espera presenten el iPhone 13, Apple comenta que los sistemas de cámara avanzados de algunos modelos de iPhone incluyen dos tecnologías que se ven afectadas; la primera es el sistema de estabilización de imagen óptica (OIS), que funciona a través de un giroscopio que detecta si la cámara se mueve; el otro es el AF de bucle cerrado, cuyos sensores magnéticos miden los efectos de la gravedad y la vibración.

Ambos sistemas sirven para "contrarrestar automáticamente el movimiento, las vibraciones y los efectos de la gravedad" y permitir tomar mejores fotos. Al parecer, aunque estos sistemas "están diseñados para brindar durabilidad", el problema puede venir cuando sufren una "exposición directa a largo plazo a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia"; esto puede "degradar el rendimiento de estos sistemas y reducir la calidad de imagen para fotos y videos".

Por ello, Apple recomienda "evitar exponer su iPhone a vibraciones prolongadas de gran amplitud". Este tipo de vibraciones son producidas por "motores de motocicleta de gran potencia o alto volumen [...] que se transmiten a través del chasis y el manillar". Por ello, la recomendación de Apple es clara: no se recomienda acoplar su iPhone a motocicletas con motores de alta potencia o alto volumen debido a la amplitud de la vibración que generan en ciertos rangos de frecuencia.

Y si te estás preguntando si tu moto entra en esa categoría, añaden que "conectar el iPhone a vehículos con motores eléctricos o de pequeño volumen, como ciclomotores y scooters, puede provocar vibraciones de amplitud comparativamente más bajas, pero si lo hace se recomienda un soporte amortiguador de vibraciones para disminuir el riesgo de daños". Además, también se recomienda "evitar el uso regular durante períodos prolongados para disminuir aún más el riesgo de daños".

Por último, os interesará saber que los iPhones afectados por el problema son:

Todos los que incluyen el sistema OIS de estabilización de imágenes desde el iPhone 6 Plus, 6s Plus y iPhone 7 y posteriores, incluido el iPhone SE de segunda generación. Eso sí, la cámara Ultra Wide del iPhone 11 y posteriores no tiene OIS, ni tampoco la del iPhone 7 Plus y iPhone 8 Plus.

Los que incluyen AF de bucle cerrado que está disponible en el iPhone XS y versiones posteriores, incluido el iPhone SE (segunda generación).