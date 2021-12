Los trucos más sencillos para conseguir fotos más nítidas con el móvil

Hacer fotografías nítidas es un reto para muchos fotógrafos. Con la fotografía móvil también, sobre todo cuando la luz no es suficiente. Vamos a dar cinco consejos esenciales para conseguir que en nuestras imágenes móviles se pueda distinguir hasta el más mínimo detalle.

Llevo muchos años en esto de la fotografía. Y siempre he pensado lo mismo, lo que importa es la persona que está detrás de la cámara. Me da igual el equipo que tenga porque aunque sea el mejor del mundo, lo único que importa es la forma de mirar.

Una buena cámara solo te va a permitir que, desde un punto de vista técnico, la calidad sea mayor. Nada más y nada menos. Lo que importa es elegir el tipo de cámara adecuado para cada situación. Eso es lo inteligente. No apostar a ciegas por una de formato completo o menospreciar los móviles.

Si conoces cómo funciona cada tipo de cámara, te darás cuenta de que la mayoría de las rutinas son idénticas. Por este motivo no me gusta adjetivar la fotografía. No entiendo eso de fotografía móvil o fotografía réflex o sin espejo. Es fotografía sin más.

Las cámaras de un teléfono móvil

Y para conseguir nitidez, tenemos que hacer con todas exactamente lo mismo. Cambian algunas cosas, pero lo esencial es idéntico. Las únicas diferencias técnicas notables que conozco son las que se refieren a las cámaras de banco, que son un mundo aparte.

Y después de soltar esta perorata de abuelo cebolleta vamos a ver cómo conseguir que nuestras fotografías sean mucho más nítidas cuando utilizamos un teléfono móvil.

Cómo conseguir más nitidez con nuestro teléfono móvil

La nitidez es una preocupación para muchos fotógrafos. Después de un tiempo pueden pasar dos cosas: que te das cuenta de que es un elemento más o que te obsesionas a un nivel demencial.

Debemos tener en cuenta que la nitidez es relativa que depende del tamaño y de la distancia a la que se observe el archivo. Una fotografía en el móvil puede parecer perfecta, pero puede ser un desastre en la pantalla del ordenador.

Así que vamos a explicar todo lo que podemos hacer para conseguir la máxima nitidez. Solamente son consejos, los podemos seguir o no. Olvidarse de alguno de ellos no supone que la imagen no salga nítida, sin embargo, si cumplimos todos, lograremos el mejor resultado posible.

Limpiar el objetivo

Es el gran problema de los teléfonos móviles y al que menos atención se le presta. Siempre hay que llevar un pequeño paño de microfibra para quitar la grasa que se acumula en el cristal que cubre los objetivos por llevarlo en el bolsillo, utilizarlo de teléfono y demás...

Si queremos un efecto flou, suave, podemos evitar llevar esta carga. Si queremos imágenes nítidas es obligatorio. Es así de sencillo. El paño lo podemos llevar en un bolsillo y cada vez que hagamos una foto limpiamos el cristal.

Probar nuestro teléfono antes de empezar a hacer fotografías

Si queremos calidad no debemos salir corriendo con el nuevo terminal a la calle. Antes hay que hacer pruebas para ver cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y si tenemos uno con varias cámaras y objetivos, tenemos que trabajar mucho en casa.

Recomiendo colocar el móvil en un trípode, enfocar a un libro o periódico a un metro o dos de distancia (no te preocupes por esto) y disparar con las diferentes cámaras. También sería interesante ir variando la sensibilidad.

Luego pasas las fotografías al ordenador, aumentas las fotografías al 100% y compruebas la nitidez de cada cámara. Seguro que te llevarás más de una sorpresa. No todas las cámaras y objetivos responden igual.

Sujetar correctamente el teléfono

Otro gran problema de la fotografía móvil es la falta de ergonomía y la ligereza de estos equipos. Es algo que a mucha gente le hace gracia cuando lo comento. Siempre he preferido trabajar con equipos grandes y pesados porque se sujetan mejor.

Su diseño no es fotográfico... Las primeras Sony A7 eran cuadradas, casi espartanas. Sin embargo, los últimos modelos de la saga tienen ya una rotunda empuñadura ergonómica para poder sujetarla mejor y dar más seguridad.

Al final yo he apostado por sujetarla como una cámara compacta. Es decir, la mano izquierda de base, colocada como si estuviera apuntando con el dedo índice y la mano derecha sujetando el lado derecho con el pulgar preparado para disparar.

Apostar por el trípode

Sí, lo sé, no tiene sentido. Pero si queremos una imagen nítida no queda más remedio que comprar una rótula o un adaptador para móviles y hacer las fotografías con temporizador. Es la mejor solución posible.

No es práctico y va contra el espíritu libre que nos venden con la fotografía móvil. Pero es infalible. La única precaución es que hay que comprar una rótula que lo sujete firmemente para evitar que se caiga.

Entender la luz

Si controlamos la luz, las fotografías serán más nítidas. No tiene nada que ver la nitidez de una fotografía con una iluminación pésima con la de una imagen con la mejor luz posible. No es cuestión de contar solo con la luz natural, sino saber leerla para lograr el mejor resultado.

Una buena luz permite utilizar sensibilidades nativas y define más las texturas de los elementos que aparecen en el encuadre elegido. Si tienes la suerte de poder disfrutar de la luz de un buen flash, mucho mejor (olvídate del flash frontal salvo por requerimientos estéticos).

Con estos cinco consejos, que podemos leer en cualquier manual de iniciación de fotografía, tenga el adjetivo que tenga, nuestras fotografías saldrán mucho más nítidas de nuestro querido teléfono móvil. No hay más secretos ni trucos, os lo prometo.