El impresionante proceso de restauración de una fotografía de 90 años

Ahora todo es digital. Por este motivo sorprende el vídeo que vamos a ver a continuación, en el que nos cuentan cómo restaurar una fotografía panorámica de un grupo de jóvenes deportistas. Es loable dedicar todo ese tiempo en restaurar una fotografía que no tiene ningún valor artístico pero que destaca por el tremendo valor histórico que tiene para su comunidad.

En Xataka Foto hablamos mucho de las infinitas posibilidades que tiene la restauración digital, los resultados de las diferentes herramientas de modificación como el Tampón de clonar o Pincel corrector. Y por supuesto cómo mejorar el blanco y negro o el color de las fotografías (algo que personalmente no me gusta, colorear fotografías).

En este vídeo, que solo dura diez minutos, vemos todo el proceso que hay que seguir para restaurar el papel y la superficie sensible de una fotografía de más de 90 años. Sinceramente me ha recordado a los tiempos en los que trabajaba en un laboratorio hasta altas horas de la noche con la única compañia de una luz roja y buena música de jazz.

Fotograma del vídeo

Todo era distinto en los tiempos químicos... A mi me resultaba gracioso ver cómo algunos empezaban a apostar por cámaras carísimas y enormes que hacían fotos digitales... Hasta que no me quedó más remedio que abandonar el laboratorio para profundizar en el mundo informático. Y todavía hoy me arrepiento de no haber empezado antes.

La restauración de una fotografía

Si has vivido la época de los cuartos oscuros este vídeo te recordará muchas cosas, muchas sensaciones cuando revelar una fotografía suponía el contacto con el papel y los químicos desde el primer momento. Ese olor a laboratorio no nos abandonaba nunca.

Aquí trabajan más profundamente. Tienen máquinas humidifcadoras para ablandar el papel y poder extenderlo sin romperlo. Eliminan la suciedad con esponjas como podemos ver en los vídeos de restauración del Museo del Prado, una auténtica referencia... Y recuperan las zonas perdidas con papel japonés con un cuidado exquisito, como si fuera una obra maestra.

Pocas veces somos conscientes de la importancia real de la fotografía. Nos fijamos mucho en los revelados y en las técnicas impresionantes. Unos se enfadan porque a otros no les gusta una fotógrafa y se acusan mutuamente de no tener gusto. Aquellos se enfadan porque estos escriben un libro y no les citan o les parece que les falta el respeto...

Y os aseguro en estos tiempos que nos sentimos tan hastiados que una fotografía familiar en un viejo álbum abandonado en el fondo de una estantería es mucho más valiosa que cualquiera que disparen los que participan en estas peleas absurdas por internet donde se dicen cosas que nunca dirías con una copa de buen vino delante

La fotografía es más que eso. Y os aseguro en estos tiempos que nos sentimos tan hastiados que una fotografía familiar en un viejo álbum abandonado en el fondo de una estantería es mucho más valiosa que cualquiera que disparen los que participan en estas peleas absurdas por internet donde se dicen cosas que nunca dirías con una copa de buen vino delante... Tiempos modernos...

Cuando se arreglaban las fotografías con tintas...

Así que si quieres revivir viejos tiempos y descubrir el auténtico valor de las cosas no dejéis de ver esta restauración de principio a fin... Se pueden poner subtitulos y traducirlos al español para entender todo lo que están haciendo. Os aseguro que estas personas aman más la fotografía que muchos de los que se dedican a discutir por las redes porque alguien no les baila el agua. Ellos al menos tocan el papel con sus propias manos y no hay nada comparable en el mundo digital (salvo la impresión, claro está).

Al final lo que perdura es la fotografía, los recuerdos que te da la fotografía. Y mientras creamos que es más importante otras cosas, todo carecerá de sentido. No dejéis de mirar vuestras viejas imágenes y apreciarlas como el profesor en 'El club de los poetas muertos'.