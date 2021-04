Siete libros de fotografía y fotolibros para regalar (o regalarse) por el Día del Libro

Hoy es el Día del Libro así que no podía faltar una pequeña recopilación de libros recomendados para amantes de la fotografía. Hay un poco de todo, desde libros que lo tienen todo para convertirse en bestsellers y son obra de autores consagrados, hasta algunos pequeños fotolibros autoeditados por fotógrafos poco conocidos; pero todos ellos son recomendables para quien quiera aprovechar esta fecha señalada para aumentar su colección.

'Los colores y tú' de Tino Soriano

Comenzamos con un libro técnico de fotografía que ha generado mucha expectación. 'Los colores y tú' es el último volumen de Tino Soriano, un libro sobre el color, ese aspecto tan fundamental en fotografía. En los últimos años han aparecido muchos libros sobre el tema pero si este autor habla de ello, todos debemos sentarnos y escuchar.

Él es uno de los referentes de la fotografía en color. Y aunque en sus numerosos libros había hablado del tema, nunca lo había tratado en profundidad como en este volumen. Así que nos toca aumentar nuestra biblioteca para saber qué tenemos que hacer cuando el color forma parte de nuestras imágenes.

Foto de Tino Soriano

‘Matria’ de Judith Prat

Seguimos con la materialización en formato libro del último proyecto de una fotógrafa española referente en fotografía documental. ‘Matria’ es un relato visual de la situación del campesinado en el mundo a través de la mirada cercana y cómplice de Judith Prat que reconoce la tierra como su única patria. Y también es un homenaje a los 1.200 millones de campesinos que hunden las manos cada día para alimentar al mundo, en especial a las mujeres campesinas, "corazón y motor de la agricultura familiar que, a lo largo y ancho del planeta, garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria".

La publicación se nutre de 128 imágenes realizadas en México, EEUU, Mozambique, Sudán del Sur y Yemen que compusieron una exposición del mismo título. Está editado por el Gobierno de Aragón y prologado por la periodista Rosa María Calaf.

'Piensa como un fotógrafo de calle' de Matt Stuart

La fotografía de calle cada día está más de moda. La tecnología digital permite hacer muchas más cosas que las que se podían hacer en el pasado. Este libro de Matt Stuart, uno de los fotógrafos más interesantes de estos últimos años, desgrana todos sus secretos para conseguir las instantáneas que le han hecho famoso.

Sin artificios, con claridad y con una experiencia demostrada,el fotógrafo da sus consejos por capítulos para animarnos a buscar la mejor fotografía. Y nos cuenta la cruda realidad (lo cual se agradece): no es fácil conseguir ese disparo que destaque entre la masa.

Foto de Matt Stuart

‘L'Illa’ de Rodrigo Roher

Hablando de fotografía de calle, nuestra siguiente propuesta es el primer fotolibro de un street photographer patrio del que ya os enseñamos este proyecto del que ha surgido. ‘L'Illa’. Un poético retrato de ese islote en medio del mar situado frente a una concocida ciudad mediterránea; una pequeña isla cuya "presencia enigmática y majestuosa atrae a todo aquel que osa mirar al Mediterráneo desde las playas de Benidorm. Como un imán, ejerce un poder de atracción del que ni mi cámara ni yo pudimos, ni quisimos, escapar".

En muchas de las ​96 fotografías de Rodrigo Roher, este islote (alrededor del cual hay mil leyendas) tiene un protagonismo casi insultante, pero en otras "se muestra condescendiente, cediendo su papel protagonista y pasando a ser mera espectadora de una ciudad que la observa y que la admira". El libro está autoeditado por el propio fotógrafo y tiene un curioso formato con doble portada.

'The Photo Ark' de Joel Sartore

¿Cómo promover la necesidad por conservar la fauna y proteger aquellos animales en peligro de extinción? Joel Sartore, fotógrafo de National Geographic, lo hace en 'The Photo Ark National Geographic: One Man's Quest to Document the World's Animals', el archivo fotográfico más grande de retratos animales del mundo. Casi una enciclopedia que el fotógrafo realizó durante más de 20 años retratando casi 11,500 especies que se albergan en refugios de conserva y zoológicos de protección alrededor del mundo. Varios de estos siendo los últimos de sus especies, muchos de ellos en la lista roja de la IUCN.

Una espectacular galería de retrato animal acompañados de páginas enteras de historias que nos relacionan con estas especies, el contexto en el que viven y datos sobre la protección y conservación animal, convirtiéndose en una obra obligatoria para los amantes de la naturaleza y los animales.

Foto de Joel Sartore

‘Entre Mareas’ de Isabel Díez

Y tras un best seller de la fotografía animal volvemos a recomendar un pequeño fotolibro nacido de la "necesidad de crear un mundo personal a través del arte de la fotografía". Agua, rocas, arena, algas y algunos de los moradores que habitan el mar le sirven a Isabel Díez para crear un mundo de sensaciones y emociones en torno a estos elementos. ‘Entre Mareas’ es, por tanto, un fotolibro de "paisajes íntimos y detalles donde combino aspectos figurativos y abstractos. Las imágenes evocan rasgos como el misterio, la sencillez, la ingenuidad, la armonía, la paz, el dinamismo, la belleza, el cromatismo, la plasticidad o la claridad".

En total son 133 fotografías distribuidas en cinco capítulos, cada uno de ellos "dedicado a las sensaciones que me transmiten los cinco protagonistas de este peculiar mundo". Además, el libro en sí, autoeditado a través de Ediciones Berenbolli, se ha tratado "como parte del proceso creativo. El libro en sí es para mí un proceso poético".

'Fotografía de alta calidad para Android/ iPhone' de José María Mellado

Y acabamos con una doble apuesta, lo último de uno de los autores que más libros de técnica ha vendido en español y que cuenta con seguidores apasionados y declarados enemigos. En esta ocasión José María Mellado ha presentado dos libros, 'Fotografía de alta calidad para iPhone' y 'Fotografía de alta calidad para Android', para que todos los que quieran hacer fotos con un móvil sepan cómo revelar sus fotografías, independientemente del sistema que tengan.

Se trata de libros técnicos para aprender a revelar los archivos de la cámara de un móvil. No se detiene en aspectos teóricos que podemos encontrar hasta en libros de los setenta (porque hacer fotos sigue siendo igual), sino que va directo al grano, enseñando cómo procesarlas. Ha elegido programas que llevan tiempo en el mercado y que permiten que el libro no quede obsoleto en un corto periodo de tiempo.

Foto de portada | Clay Banks