Este vídeo musical se burla de Nikon y compara sus cámaras con una patata

Está claro que Nikon no ha pasado últimamente por su mejor momento, y que sus cámaras últimamente han pecado un poco de conservadurismo... Pero de ahí a comparar sus cámaras con una patata hay un trecho. A pesar de ello, el vídeo 'Shoots on Nikon' se burla de la marca nipona y asocia a sus usuarios con gente que utiliza un equipo de menor calidad que la competencia. La cosa no tiene desperdicio, atentos:

Como habéis visto, todo comienza cuando Sam Newton (músico, cineasta y protagonista del metraje) está disfrutando de una copa de vino en la playa como si fuera un famoso influencer cuando pasa una mujer que le reconoce y le pregunta si le puede hacer unas fotos. Newton accede y la chica saca su cámara que ¡es una patata con un objetivo pegado! La patata no tiene ninguna identificación pero un gran titular ya nos avisa claramente que es una Nikon.

La historia continúa, y tras escapar de ese encuentro, Newton tiene que ir a un estudio para una sesión de fotos. Lamentablemente para él, el encargado de hacer las fotos tiene otra "patata Nikon" esta vez sobre un trípode. Todo ello se desarolla con un estilo de vídeo musical con lo que la cosa acaba con todos los protagonistas bailando juntos.

Bueno, en realidad no acaba así porque el creador se sienta frente a la cámara y, además de recomendar visitar su canal y comprar ropa de su patrocinador, intenta dejar claro que todo es una broma. Que no se trata de un ataque a los nikoneros y que sólo es algo divertido. En la descipción del vídeo también pide a Nikon que no le demande, que está dispuesto a venderse [sic] y dice que la elección de una cámara es como una elección de vida y que cada uno puede hacer fotos con la cámara que quiera.

En cualquier caso, la "broma" ya está hecha y seguro que no le hará ninguna gracia a muchos usuarios de la marca. Unos usuarios que, dicho sea de paso, además de numerosos suelen ser muy fieles, con lo que no parece que les vaya a sentar demasiado bien que les recuerden que ahora mismo Nikon está pasando ciertas dificultades (algo reconocido por la propia marca) y está detrás de sus directos competidores (Canon y Sony). En cualquier caso, tomemoslo con humor y disfrutemos del domingo.

Vía | PetaPixel

Fotografías capturadas del vídeo Sam Newton - Shoots on Nikon (Music Video)