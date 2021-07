Así es Gemstone, nuevo rival que viene fuerte a por Photoshop y con beta ya disponible gratis

Varios fotógrafos reconocen ACD Systems como los creadores de ACDSee, uno de los reveladores RAW más completos del mercado. Si bien este software cuenta con muchas herramientas para un flujo completo, la compañía busca seguir profundizando con un software de edición más completo al estilo de Photoshop. Por eso, presentan Gemstone PhotoEditor 12 Beta.

El nuevo editor busca ser una alternativa al software de Adobe. Por eso está diseñado para sentirse y funcionar muy similar, aunque habrá una curva de aprendizaje para aquellos que están muy acostumbrados a los comandos de Photoshop. Gemstone cuenta con un sistema de edición multiformato, edición por capas y revelador integrado. Permite tener un flujo de trabajo cómodo para fotógrafos, fotocompositores y diseñadores en general.

Para que los usuarios puedan integrarse a su flujo de trabajo, la compañía liberó una versión beta gratuita que se puede descargar desde su página web. Como reporta DP Review, su primera versión completa está pensada para salir en otoño de este año, aunque aún no existen datos sobre su precio de lanzamiento.

Antes de probar el software decidimos realizar un primer acercamiento por la interfaz y lo que tiene para ofrecer. Lo primero que probamos es el revelador integrado que tiene, a nivel de interfaz general es muy estándar, con secciones y controles muy sencillos de utilizar.

Dentro de los elementos más llamativos está que cuenta con ruedas de gradación de color, lo que permite para un revelado con ajustes de estilo o un acercamiento diferente al balance y la corrección de color. Por demás, cuenta con muchas herramientas y efectos tradicionales que permiten un revelado óptimo y creativo.

Una vez dentro, la interfaz es muy similar a la de Photoshop. Podréis ver que la barra de herramientas es algo pobre, pero debe seguir muy limitada por la versión beta. Sin embargo, en el software encontraremos herramientas tradicionales como algunas capas de ajuste, modos de capa y máscaras de capa para un flujo de edición menos destructivo.

Sin embargo, eso nos lleva a uno de los elementos que pueden no ser tan agradables para ciertos flujos de trabajo. Las herramientas de cura, clonado, clonado inteligente y borrador inteligente son un efecto que se aplica sobre una capa de trabajo. Para hacer un proceso de limpieza, por ejemplo, se debe hacer en un proceso aparte, que luego queda aplicado a la imagen corregida. Si bien podemos trabajar sobre una capa duplicada con máscara, el flujo de trabajo es menos eficiente de esta manera.

Sin embargo, entre las herramientas encontramos algunos efectos de filtro que pueden ser útiles para agilizar el flujo de trabajo. Entre ellas llama la atención el filtro de suavizar piel, que viene desde el revelador de ACDSee.

La compañía menciona que varios filtros del revelador también estarán presentes en este software de edición, lo que puede ser un gran factor de interés. Entre estos está el sistema de selección de rango y un filtro integrado de separación de frecuencia. Dentro del menú de la versión beta se puede ver la opción de separación, pero no se pudo aplicar el efecto. Puede ser que no esté activado para esta versión o que el ordenador no cumpla con algún requisito.

Lo que se puede ver de antemano es que parece ser un software que exigirá un poco más de proceso que el editor de Adobe, pues tras aplicar algún par de efectos y capas de ajuste ya estaba considerablemente más lento el rendimiento. Sin embargo, estos son elementos que se optimizan mucho más al acercarse una versión definitiva. Por ahora cabe esperar a ver qué más hará Gemstone para enfrentarse como un fuerte rival de Photoshop.