¿Capture One es tan bueno y Adobe Camera RAW es tan malo con los archivos RAW?

Capture One es el nuevo rey. Está ganando más adeptos en todos los terrenos. Es un programa que permite trabajar de forma directa con el archivo RAW. Su motor de revelado es revolucionario y permite una calidad de imagen muy alta. Adobe mira desde su trono pero hace pocos movimientos. En las redes cantan sin cesar al que consideran el nuevo dios. ¿Pero de verdad Capture One merece el cielo y Adobe caer al olvido? Vamos a analizarlo.

Cada vez leemos más que Capture One es el mejor programa del mercado. Que su trabajo con el color es impresionante y que consigue cosas imposibles para Adobe. Podemos llegar a leer que Adobe Camera RAW destroza los archivos RAW de Sony y que no nos queda más remedio que irnos a Capture One si queremos calidad de verdad.

No me gustan las afirmaciones rotundas. Me gusta dudar de tales cosas. Una cosa es una expresión popular para decir que algo te gusta mucho entre los amigos pero otra cosa es querer convencer a la sociedad fotográfica de algo sin aportar pruebas.

Fotografías en bruto. A la izquierda siempre está Adobe Camera RAW

Si hacemos personalmente las comprobaciones pertinentes si podríamos decidir cuál es el programa que mejor nos viene. Creemos que no está bien afirmar algo sin probarlo. No se puede caer en la figura paródica del cuñado o del cliente de la barra que todo lo sabe a raíz de lo que ha oído en una tertulia o en las redes sociales.

La prueba con un archivo RAW de Sony

El test que vamos a hacer en esta ocasión es muy sencillo. Solo hay que confrontar a los dos contendientes en igualdad de condiciones en los dos programas:

Reveladas siguiendo el mismo flujo de trabajo

Tomamos como punto de partida un mismo archivo

Lo contemplamos sin modificación alguna en ambos programas.

Lo comparamos después de aplicar el mismo revelado, siguiendo el mismo flujo de trabajo.

Pueden pasar muchas cosas: que no haya diferencias, algo que dudamos; que un programa sea claro vencedor y que se vean las miserias de una forma clara del otro, algo difícil; que cada uno de nosotros tenga su favorito y empiece una pelea mítica tipo Canon vs Nikon, VHS vs Beta o tortilla con cebolla vs sin cebolla.

El archivo que hemos elegido para esta prueba está hecho con una Sony A7 III y un FE 24-70 ZA OSS en la bella isla de Sicilia. Dominan los colores suaves pero observamos rojos y azules saturados; el ambiente es suave, sin grandes contrastes. Y sobre todo destaca su nitidez.

Para revelar vamos a trabajar con las últimas versiones de ambos programas. Por un lado Adobe Camera RAW y por otro Capture One. En ambos casos enseñamos la fotografía directa, sin ajustes y con ellos.

Y también la enseñamos después de revelarla siguiendo mi decálogo de revelado:

1. Ver la fotografía

2. Leer el histograma

3. Corregir los problemas ópticos del objetivo

4. Reencuadrar la fotografía

5. Elegir la dominante de color

6. Ajustar la luminosidad de la fotografía

7. Contraste

8. Arreglar las luces de la fotografía

9. Arreglar las sombras

10. Aumentar la acutancia

Ampliadas al 100% sin revelar. A la izquierda ACR

Para comparar las fotografías utilizaremos Adobe Photoshop mostrando las dos a la vez, al 100% para poder comparar sin problemas. No hemos aplicado máscaras de enfoque pero sí que hemos trabajado la acutancia con Textura en ACR y Claridad en C1.

Al 100% después de reveladas. A la izquierda ACR

Es verdad que puede haber sutiles diferencias por la compresión de la imagen. Y como siempre, en caso de duda, podemos hacer nosotros la misma prueba para llegar a una conclusión personal.

Los resultados de la prueba

Después de años utilizando y trabajando con ambos programas conozco sus virtudes y sus problemas. Y la conclusión a la que he llegado es que con los dos podemos hacer exactamente lo mismo -hablando siempre en el sentido clásico del revelado- por diferentes caminos.

Capture One es un programa mucho más orgánico, más natural si se me permite la expresión. El motor de revelado consigue un punto más de nitidez de entrada, pero tampoco para despreciar sistemáticamente a su adversario.

El color en bruto. A la izquierda ACR

La gestión del color es mucho mejor en el programa de Phase One. Aquí no hay discusión, pero no porque Adobe no pueda o esté limitado... Capture One asigna directamente un perfil ICC a nuestras fotografías y Adobe trabaja con un espacio de trabajo como Adobe RGB o sRGB.

Es mucho más directo Capture One pero nosotros podríamos comprar una carta de color y hacer un perfil para nuestra cámara sin ningún problema para conseguir exactamente lo mismo en Adobe Photoshop.

Reveladas al 100%. A la izquierda ACR

Como bien señala José Pereira en un interesante artículo sobre el tema:

¿Cómo podemos explicar el milagro del Capture One en términos de reproducción del color? La respuesta a esta afirmación no podemos encontrarla entre los datos colorimétricos obviamente, pero sí en base al argumentum ad populum, es decir, si muchos usuarios dicen que será mejor, probablemente lo sea!

Al final todo depende de nuestra apreciación, de nuestra profesionalidad (no es lo mismo un ojo entrenado que otro), de nuestro monitor... Creo que decidirse por uno o por otro es muy subjetivo. Si tuviera que dar mi opinión creo que Capture One es un poco mejor a la hora de juzgar la nitidez de un archivo RAW de Sony.

Si tuviera que dar mi opinión creo que Capture One es un poco mejor a la hora de juzgar la nitidez de un archivo RAW de Sony.

Y a cada uno de nosotros nos corresponde probar los archivos de nuestras cámaras para decidir por nosotros mismos. Nunca debemos hacer caso de lo que nos dicen u oímos sin haber probado nosotros según nuestras necesidades.

Capture One es más dinámico y ágil en bastantes aspectos. Por ejemplo, estoy enamorado de la función Refinar máscara, algo de lo que carece Adobe Camera RAW... pero este programa tiene la mejor solución para limpiar la suciedad del sensor y enlace directo con las posibilidades casi infinitas de Photoshop.

¿Cuál es la mejor? A la izquierda ACR

Quizás llegas antes al resultado definitivo con Capture One una vez que sabes manejarlo. Adobe Photoshop tiene demasiados caminos que llevan al mismo destino. En Capture One solo encontramos una gran avenida en la que hay que saber circular y respetar todas y cada una de las normas. En Photoshop hay amplios autopistas, caminos pedregosos al sol y agradables sendas retorcidas por bosques umbríos...

Y tenemos que saber cuál elegir en cada momento. Y a mi muchas veces me gusta perderme por donde no hay nadie... Lo único es que hay que andar más. Esa es la diferencia entre ambos programas.

Al final, como hemos dicho, es cuestión de probar todos los programas y ver cuál se adapta a nuestras necesidades. Estos dos están por encima de los demás. Lo mejor sería trabajar con ambos pero siempre hay que elegir si no quieres gastar dinero de más.

Y después de ver las muestras ¿con qué programa te quedas? ¿Cuál es el que mejor resultado da? ¿Con qué programa está revelada la fotografía que abre el artículo? Yo he hecho la prueba con 10 personas y me he quedado igual que antes... Hay empate.