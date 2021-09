Skylum presenta Luminar Neo y la desconfianza por la nueva versión es justificada

Skylum es una compañía controversial por las decisiones que ha tomado alrededor de la evolución de sus productos. No es de extrañarse que con el anuncio de Luminar Neo, los usuarios se sintieran decepcionados. Es comprensible que cada año salga una nueva versión de un software, pero la forma en que Skylum presenta esto es, sin duda, la peor.

Luminar Neo

A finales de este año, Skylum sacará al mercado su más reciente editor y revelador fotográfico basado en inteligencia artificial. Además de las herramientas de su revelador actual, Luminar AI, el nuevo software contará con más herramientas alimentadas por algoritmos neuronales y un nuevo flujo de trabajo por capas que lo acerca más al retoque digital.

Dentro de las nuevas herramientas contará con máscaras y capas, una brocha para eliminar cables de los escenarios, herramienta para eliminar polvo de la toma, un reemplazo de fondos y un llamativo sistema para reiluminar una fotografía. Aún no es claro cómo van a funcionar todas estas herramientas, pero una vez el periodo de prueba esté disponible, mostraremos los resultados y su flujo.

En sí, Luminar Neo parece el siguiente paso natural del software y es claro que lo que hace rentable esto es volver a vender un producto. Sin embargo, la estrategia de Luminar falla en cuanto a las promesas que hace a sus usuarios.

Las promesas rotas

Cuando Luminar AI llegó al mercado, Skylum generó mucha controversia entre los usuarios por la venta de Luminar AI y Luminar 4 en combo. Esto se debe a que Skylum presentó AI como un nuevo software que se distanciaba de Luminar normal. Los usuarios esperábamos un nuevo software que resulto ser como Luminar 4 con nueva interfaz (o sea, Luminar 5).

Miles de personas adquirieron el combo, como se reflejó en la cantidad de usuarios que participaban en el foro de la plataforma. Skylum prometía traer más herramientas al software viejo a la par que alimentaba con nuevas características al software nuevo. La idea era obtener un gana gana, pero resultó siendo una forma de cobrar más por el producto.

El sentimiento general al comprar Skylum AI fue decepción por el abandono de Luminar 4, cuando la compañía había sido enfática en el soporte y crecimiento de ambas versiones. Nos sentimos estafados y eso genera desconfianza. Pero Skylum repite la estrategia, presenta un nuevo software, dice que ambos softwares hacen cosas distintas, pero lo que se ve es que va a ser más de lo mismo con un par de herramientas nuevas que no valen la pena para gastar dinero.

Este sabor amargo es algo que Skylum repite con Neo. Su combo trae Luminar AI y Neo en un paquete de 136 dólares. Pero por las características, lo que vemos es que Luminar Neo es Luminar 6, y que pagar esos 60 dólares adicionales por un software extra es una pérdida de dinero.

Skylum Neo tendrá el mismo sin sabor de “si tienes la versión anterior no actualices porque son casi iguales”. Tal vez si es un salto del 3 a Neo, el cambio valga la pena. Pero no comprando doble software, sino comprando la licencia de la nueva versión y olvidando el pasado. Skylum vuelve a hacer promesas de que son softwares con enfoques distintos, pero no hay una evidencia real de ello.

Como un usuario que creyó en la compañía, quedé esperando más avances con Luminar 4, pero luego el corazón quedó roto con lo que ocurría con cada actualización de AI. Así que mi consejo a quienes quieran entrar a estos flujos de edición con inteligencia artificial, esperen a la salida a ver si les convence sus herramientas, no compren en preventa. Y, si compran, no compren el kit de softwares, solo la licencia de Neo. Para los usuarios existentes, no debemos actualizar hasta hacer valer las promesas de funciones que debían llegar a Luminar AI.

Hacer cambios en los flujos de trabajo está bien, pero estafar a la comunidad que cree en el producto no lo está.