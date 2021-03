Cinco consejos para saber cómo revelar una fotografía

Lo mejor de la fotografía es que puedes estar implicado en todos los procesos, de principio a fin. Desde que haces el disparo hasta que la contemplas en papel. Cada vez está más de moda la inteligencia artificial y las máquinas lo hacen todo por ti. Pero siempre podemos elegir lo que necesitamos para lograr esa imagen que tú tienes en la cabeza y el revelado es una de las partes más importantes.

Uno de los grandes problemas que nos encontramos en la fotografía digital es que mucha gente está convencida de que lo más difícil es aprender a dominar un programa. Y que él te hará absolutamente todo lo que le pidas. Pero no es así. Lo más complicado es aprender a mirar y decidir qué es lo que tienes que hacer con el archivo que estás viendo en tu pantalla.

No es fácil hacer una buena fotografía

A muchos de mis alumnos les pasa siempre lo mismo. Saben manejar el software pero luego no saben qué hacer con las fotografías. ¿De qué sirve dominar las máscaras de luminosidad si no sabes cómo mejorarían tu imagen? Las curvas son una herramienta poderosa pero si no sabes en qué punto hay que utilizarlas para destacar una parte de la fotografía carece de sentido.

Aprender un programa es sencillo. Lo realmente difícil es mirar una fotografía y saber qué es lo que hay que hacer. ahora está de moda conseguir el mismo resultado que los gurús de la red. Todos los fotógrafos que empiezan quieren conseguir lo mismo que hace fulanito o menganito. Y si no me sale utilizo la inteligencia artificial y solucionado.

¿Qué es lo que queda bien? Cielos saturados, detalles extremos y listo. Ya está. Das dos botones y todo solucionado; o si sabemos hacerlo, un par de trucos vistosos y la fotografía será exactamente igual a la que vemos en las redes. Será imposible distinguir quién es el autor... Salvo descubrir quién fue el primero que la hizo, el primero que hizo ese disparo que vemos una y otra vez en las redes.

Por este motivo creo que es mucho más interesante aprender a mirar, tener referentes claros y buscar por encima de todo un estilo propio que no dependa tanto de la técnica o que al menos sea novedoso en su uso. Resulta cansado ver una y otra vez imágenes repetidas por doquier. Que si puestas de sol, que si la triangulación perfecta, que si el niño pobre o las flores marchitas... todas cortada por un mismo patrón.

Las claves para revelar una fotografía

Recientemente hemos visto este vídeo que da cinco consejos para saber cómo tenemos que revelar nuestras fotografías, independientemente de la temática que tengan.

¿Cuál es el tema?

Tenemos que identificar claramente el elemento que queremos destacar en la fotografía para dirigir la mirada del espectador.

¿Cuál es el estado de ánimo?

No tiene sentido darle tonos cálidos a una imagen en la que predominan los tonos fríos. El revelado tiene que ir acorde con lo que estamos enseñando.

¿Qué falta?

Si la fotografía es buena tendremos que analizarla a fondo para detectar que faltan sombras más profundas, luces más claras o cualquier cosa que ayude a entender la imagen.

¿Qué no es importante?

Una de las cosas buenas que tiene el revelado es que podemos oscurecer o disimular ciertas zonas de la fotografía. No es cuestión de quitarlas o hacer trucos sucios sino emplear las mismas herramientas que tenemos en el laboratorio para quitar protagonismo a todo lo que no aporta nada.

¿Qué se puede recortar?

Muchas fotografías mejoran con un sencillo reencuadre, un pequeño recorte que ayude a centrar la mirada y quitar todo lo superfluo.

He pensado que puede ser una buena suma a lo que propuse hace tiempo y que siempre doy en mis clases:

El espectador siempre ve primero las luces y las zonas de más contraste El espectador ve primero las formas reconocibles El espectador se fija en la nitidez El espectador ve antes los tonos cálidos que los fríos

A la hora de empezar a revelar una fotografía todo tiene que tener un sentido y no hay que hacer nada porque lo hayamos visto en un tutorial u otro. Si buscamos un estilo propio, algo que decir, tendremos que fijarnos en todas las cosas que hemos presentado aquí y seguramente nuestro revelado mejorará.

Y por supuesto, por si alguien todavía dudaba, ninguna de estas claves que hemos visto aquí servirán si la fotografía que tenemos entre manos no es buena. Ni siquiera aseguran una gran imagen, pero al menos nos indican el camino a seguir. El revelado hará una imagen más llamativa, pero nunca mejor.