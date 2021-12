Cómo conseguir el efecto de la película 'Origen' en nuestras fotografías con Adobe Photoshop

'Origen' es una de las mejores películas de Christopher Nolan. La recreación del mundo de los sueños es uno de los momentos más recordados. Así que vamos a intentar simular el mismo efecto de los horizontes doblados con nuestras fotografías y la ayuda de Adobe Photoshop.

Mirando por las redes he encontrado varias formas de doblar la realidad de la misma forma que vimos en la película. Me he dado cuenta de que lo más importante es la fotografía de partida. Y entender cómo funciona la luz para que el resultado sea, dentro de lo que cabe, lo más realista posible.

La fotografía original

He buscado un método sencillo y rápido al alcance de todo el mundo. Seguro que muchos de vosotros podéis ir aportando ideas para lograr que quede mejor. Así que vamos a empezar sin más dilación a crear mundos de fantasía.

Cómo hacer el efecto 'Origen' con nuestras fotografías

Ya lo he señalado en el primer párrafo, la fotografía es lo más relevante. Como todavía no puedo acceder a mi biblioteca de imágenes, he decidido trabajar con una imagen sencilla del campo alcarreño, sin más pretensión que tratar de explicarlo de la mejor forma posible.

Revelamos la fotografía tal como estamos acostumbrados en Camera RAW .

. Abrimos la fotografía en Adobe Photoshop .

. Lo primero que tenemos que hacer es duplicar la capa (Ctrl+J) . Así evitamos tocar el original.

. Así evitamos tocar el original. Vamos al menú Edición>Transformación libre . Con el botón derecho del ratón, y según nuestra visualización, elegimos Rotar 90º a la izquierda o a la derecha .

. Con el botón derecho del ratón, y según nuestra visualización, elegimos o . Si creemos que es necesario también podemos, con el botón derecho del ratón, elegir Voltear vertical. Damos a Intro para validar la acción.

Todas las capas a la vista

Con la herramienta Mover , colocamos la fotografía exactamente en el lugar que queramos.

, colocamos la fotografía exactamente en el lugar que queramos. Buscamos la herramienta Lazo poligonal (debajo de Lazo ) y trazamos un triángulo para conseguir el efecto buscado.

(debajo de ) y trazamos un triángulo para conseguir el efecto buscado. Una vez hecha la selección, hacemos clic en el icono Añadir máscara de capa de la ventana Capas .

de la ventana . Si el corte no ha quedado como pensábamos, cogemos de nuevo la herramienta Mover y recolocamos el plano vertical para ajustarlo de la mejor manera posible.

La máscara del cielo perfecta sin ningún esfuerzo

Evidentemente, tenemos que quitar la zona del cielo. Si queremos, podemos acudir a la herramienta Pincel, activar la máscara de capa y borrar con cuidado. Pero tengo una idea mejor; si vamos a Edición>Sustitución de cielos conseguiremos una máscara de capa que, con solo pincharla con Ctrl+clic, nos dará una selección perfecta en la máscara de la capa volteada... Si es mucho lío, borra con Pincel y listo.

Ya tenemos casi todo hecho. Hay que darle un poco de realismo en las luces y las sombras, para que sea más claro el efecto imaginario.

El resultado final

Creamos una capa de ajuste de Curvas ( Capa>Nueva capa de ajuste>Curvas ) que afecte únicamente a la capa volteada en Capa>Crear máscara de recorte .

( ) que afecte únicamente a la capa volteada en . En la fotografía de ejemplo nos interesa aclarar la pared vertical, así que subimos un poco el punto central de la curva.

Para terminar hacemos una capa vacía en Capa>Nueva>Capa, justo encima de la capa original, y pintar con la herramienta Pincel en la intersección de ambas capas en color negro. A continuación vamos a Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano para difuminar esa línea y generar esa sensación de sombra.

Seguro que vosotros encontráis miles de ejemplos más prácticos que el que he utilizado para este artículo. Lo importante es entender el proceso para que luego tengamos la libertad de crear lo que queramos. Ya nos enseñaréis vuestros resultados.