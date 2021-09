Adobe cambia la forma de hacer las selecciones en la próxima actualiación de Adobe Lightroom y Camera RAW

Hacer una buena selección en Adobe requiere tiempo. Mucho tiempo. Y dominar técnicas distintas para evitar los temidos halos y dejar el rastro de fotógrafo poco experimentado. Por este motivo la nueva ventana que llegará el 26 de octubre a Lightroom y Camera RAW es una excelente noticia: máscaras con la ayuda de la inteligencia artificial.

Una buena selección es fundamental para lograr un buen revelado. Por las redes sociales circulan miles de fotografías donde vemos esos halos que delatan un mal trabajo. Y que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque todos lo hemos hecho mal alguna que otra vez.

En Adobe tenemos muchas posibilidades, desde las máscaras de luminosidad a herramientas tan interesantes como Selección de objetos o la primitiva Varita mágica que sigue vigente para muchas selecciones imposibles (no deja de sorprenderme cómo funciona).

La nueva selección en marcha (fotograma del vídeo)

El problema es que si queremos trabajar con Lightroom, en cualquiera de sus versiones o en Camera RAW**, estas herramientas no están disponibles. Es verdad que tenemos la versión Adobe de las máscaras de luminosidad (aquí se llaman máscaras de rango) pero no se acercan ni de lejos a las máscaras de luma de Capture One o al panel TK.

Por eso es una excelente noticia el anuncio de Adobe para el 26 de octubre. Esta vez no es una posibilidad futura. En menos de un mes tendremos nuevas herramientas para hacer máscaras basadas en la inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas de selección para Lightroom y Camera RAW

Las primeras herramientas de este tipo para Lightroom aparecieron en la versión 2 (2008). Eran muy básicas, pero todavía siguen ahí en el módulo Revelado: Pincel, Degradado lineal y radial...

Son muy limitadas y sirven para hacer selecciones en imágenes sencillas. Ya en 2017 presentaron las máscaras de rango, una especie de máscaras de luminosidad en pañales. Mejoraban el tema de las selecciones, pero quedaban muy lejos de ser perfectas para ajustes finos.

Mientras en Photoshop presentaban herramientas basadas en la inteligencia artificial que nos facilitan el trabajo, como Selección de objetos o la más mediática Sustitución de cielos, en Lightroom y Camera RAW brillaban por su ausencia ¿por qué?

La explicación es relativamente sencilla. Su motor de revelado solo permitía hacer selecciones basadas en vectores, es decir, a través de fórmulas matemáticas. La ventaja es evidente, con una pequeña fórmula se puede trabajar sin cargar el procesador o la tarjeta gráfica con archivos grandes.

Sin embargo, la selección a través de la IA solo puede trabajar (según Adobe) con mapas de bits. De esta forma pueden convertir la imagen en escala de grises y hacer lo mismo que hacen las famosas máscaras de luminosidad, seleccionar a base de los niveles de gris.

Con el nuevo motor, las selecciones en Camera RAW y Lightroom (en todas sus versiones) trabajan con vectores y mapas de bits. Y dicen que van a reunir lo mejor de ambos mundos:

Más control y flexibilidad. Flujo de trabajo y organización de selecciones mejorados. Coherencia en todos los dispositivos. Mejor soporte en la aplicación para maximizar el potencial de las herramientas.

Una selección en Adobe Photoshop por IA

Solo falta por ver cómo podemos trabajar con las máscaras en un entorno en el que no estamos acostumbrados a hacerlo. Según podemos ver en el vídeo parece que tendremos una nueva ventana (o panel) que permitirá combinar una u otra selección hasta conseguir el resultado que estamos buscando.

Desde luego, en cuanto podamos probar esta nueva función haremos un análisis en profundidad para ver si es verdad que las selecciones complejas, que tanto tiempo nos llevan, son ya cosa del pasado.