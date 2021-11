Así se hizo la intrigante imagen “Our Moon Enhanced” que muestra gráficamente el relieve de los cráteres y los mares lunares

Es obra de Andrew McCarthy, un fotógrafo norteamericano especializado en astrofotografía, y su título original sería literalmente algo como "Luna mejorada". Aunque nosotros mejor la traduciríamos como "Luna con relieve" ya que, como se aprecia, se trata de una foto de nuestro satélite en la que se han exagerado los relieves de sus accidentes geográficos para ofrecer una Luna que al mismo tiempo resulta espectacular e inquietante.

Para realizarla el fotógrafo hizo una mezcla de imagen real con otra generada por ordenador que se creó utilizando datos de altura de los cráteres lunares proporcionados por la NASA. Para Andrew, que se define a sí mismo como "sólo un chico corriente con un telescopio", la imagen no tiene mucho misterio: "Las fotos que usé fueron para el color y la textura con los que alineé el mapa de altura en una esfera usando un software de modelado 3D".

"Usé dos fotos de luna llena diferentes para ello —continúa— cada una de las cuales era una composición de muchos miles de fotogramas. Eso sí, estas imágenes tuvieron un papel considerablemente menor que los datos de la NASA, ya que todas las sombras se renderizaron en el software [...] Al exagerar la elevación de las características de la luna, realmente puede mostrar cuán diferente son las tierras altas llenas de cráteres en comparación con el suave basalto de los mares lunares".

Por si os lo estáis preguntando, tal y como cuenta la propia NASA, los cráteres de la luna se deben al impacto de asteroides en ella. Sin embargo, contrariamente a lo que se piensa, la Luna no atrae más meteoritos que la Tierra (ni nos ha salvado por ella de una destrucción segura); lo que ocurre es que nuestro planeta "tiene procesos que borran casi toda evidencia de impactos pasados. La luna no. Una marca muy pequeña realizada sobre la superficie de la luna va a permanecer allí".

Lo cierto es que al no tener atmósfera la luna no tiene casi erosión, con lo cual "no tiene viento, no tiene clima y, seguramente, no tiene plantas. Casi nada puede eliminar las marcas en su superficie una vez hechas. Las pisadas llenas de polvo de los astronautas que una vez caminaron sobre la luna todavía están allí, y no irán a ningún lado de momento", según la NASA.

Y claro, si las huellas no se han borrado mucho menos lo van a hacer los cráteres que se aprecian en esta luna recreada por Andrew de la que, por cierto, puede conseguirse una copia a través de su página web.

En ese mismo site están a la venta un montón de imágenes astronómicas muy interesantes como la recreación de la secuencia completa del eclipse lunar parcial que se produjo a mediados de noviembre y que el fotógrafo convirtió en la espectacular foto que veis arriba.

Andrew McCarthy | Página web | Instagram

Fotografías de Andrew McCarthy reproducidas con permiso del autor para este artículo