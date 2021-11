Como ver y fotografiar el eclipse lunar más largo del siglo

Al amanecer de mañana, concretamente a las siete hora peninsular, comenzará un eclipse lunar que si bien no será total sí que tendrá relevancia por su gran duración, casi tres horas y media, que le convierten en el más largo desde hace más de 500 años. Por ello será un excelente momento para los que practican la fotografía astronómica; claro que si no si tienes experiencia pero te gustaría iniciarte, no te preocupes porque aquí tienes todo lo que necesitas saber para inmortalizar el eclipse lunar.

Como decimos, será muy largo y visible desde todo el país, aunque los primeros afortunados serán los gallegos y los que viven en las Islas Canarias Occidentales que podrán disfrutar de todo el proceso a partir de las siete de la mañana (las seis en Canarias). En el centro de la penísula el eclipse se verá una hora después (y ya un poco avanzado), y la ocultación máxima de la luna, es decir cuando el eclipse será más visible, se producirá a las diez de la mañana.

Por tanto este será el mejor momento para verlo, aunque como decíamos será un eclipse parcial con lo que la luna no se oscurecerá totalmente. Aún así, seguro que será posible obtener fotografías interesantes teniendo en cuenta que se espera que en la mayor parte del país los cielos estén despejados. Además, contrariamente a lo que ocurre con los eclipses solares, los de Luna pueden observarse sin ningún tipo de protección.

De modo que vamos a ver un poco la técnica necesaria para ver un fenómeno de este tipo y capturarlo sin problemas:

Siempre que hablamos de astrofotografía nuestro primer consejo es alejarnos de la contaminación lumínica; es decir huir de las zonas urbanas o buscar un lugar (parques, lugares elevados...) donde no haya fuentes de iluminación cercanas. En este caso, como la mayor parte del fenómeno se va a producir de día, este consejo no es tan importante, pero aún así siempre es recomendable.

Ten en cuenta además que es posible que la luna no llegue a ocupar una gran parte de tu encuadre con lo que te interesa buscar algún lugar que tenga otros elementos compositivos. Se trata de integrar la luna en un escenario lo más atractivo posible, así que piensa en algún sitio donde haya una buena vista y en donde el cielo pueda enriquecerse con elementos terrestres interesantes (como un castillo, un molino, un faro, personas...).

Fundamental utilizar trípode y disparador remoto , ambos accesorios imprescindibles porque la técnica básica de este tipo de fotos es la de larga exposición. También puedes probar sin trípode siguiendo estos consejos, pero intenta al menos situar la cámara o móvil sobre una superficie estable y activa el disparo con temporizador.

Para que la luna no aparezca como un mínimo círculo en el cielo necesitarás un teleobjetivo. Y cuanto más alcance tenga mejor . Por este motivo el móvil no es la mejor herramienta para esta tarea (aunque si no tienes otra cosa siempre puedes probar) y sí una cámara de objetivos intercambiables a la que acoplemos un buen tele o una de esas bridge con un zoom de largo alcance.

En una situación como ésta puede que el enfoque sea un problema, así que lo mejor es recurrir al enfoque manual porque el enfoque automático puede fallar con facilidad.

Para evitar que la Luna salga sobrexpuesta y sin detalle procura usar el modo de medición puntual midiendo la luz en el satélite. Aún así, dado que la cantidad de luz que refleja la Luna suele ser más de lo que parece , quizá también necesites compensar la exposición.

Ten en cuenta además que si el satélite sólo va a ser una pequeña parte de la composición te interesa que el resto del entorno esté correctamente expuesto. Para ello lo mejor será hacer distintas mediciones, en las diferentes zonas lumínicas de la escena, y hacer una exposición promedio. O bien hacer diversas tomas con diferentes exposiciones (lo que se demonina bracketing) para luego poder realizar una imagen HDR. En cualquier caso, lo mejor es hacer pruebas y realizar distintas tomas para asegurarnos el resultado.

Y esto es básicamente todo lo que necesitas saber para capturar el eclipse lunar más largo del siglo. Como ves no es especialmente complicado y está al alcance de casi cualquiera siguiendo estos pasos. Sólo tienes que seguirlos y seguro que podrás conseguir unas buenas fotos del eclipse.