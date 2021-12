Los cursos en vídeo que podemos regalar a nuestros familiares fotógrafos

Creo firmemente que los libros y las clases presenciales son la mejor forma de aprender fotografía, pero la formación en vídeo es un complemento perfecto para los que tienen ya una buena base. A lo mejor nunca se te había ocurrido regalar un vídeo de formación, así que vamos a ver los más interesantes que hemos hecho.

En Youtube o Vimeo encontramos cientos de canales dedicados a la fotografía. Ahí puedes ver horas y horas de formación con los que puedes aprender una barbaridad, siempre que tengas una buena rutina, es decir, ver el vídeo con el programa al lado y practicar y practicar hasta conseguir el resultado que te ofrecen.

Basta con investigar un poco para encontrar canales excelentes. En mi caso aprendo y siempre recomiendo muchos de ellos. Tripiyon, Photoshopeando, Carrete Digital, Fotógrafo digital, Piximperfect, f64 Academy, Photoshop Training Channel... y algunos más, son una referencia dentro de este mundo.

Pero Papa Noel o los reyes magos no pueden regalar solo consejos. Así que voy a recomendar cursos en vídeo que he hecho y que me han permitido conocer procesos nuevos o afianzar mis conocimientos.

Seguro que me dejaré cursos interesantes y completos. Pero como siempre, sigo la máxima de recomendar únicamente lo que conozco.

Los mejores cursos en video para regalar a los fotógrafos

Al preparar este artículo me he dado cuenta de la cantidad de cursos en vídeo que he ido comprando a lo largo de mi vida. Y soy sincero, me cuesta mucho terminarlos y creo que siempre aprendo más cuando el curso es presencial. Exigen mucho tiempo y concentración y por eso prefiero mil veces los cursos que compras para toda la vida y no los que caducan.

En la lista que voy a poner aquí solo hablaré, como ya he señalado, de los que he hecho y que más me han gustado. Así que si no nombro alguno que te parece imprescindible, puedes citarlo en los comentarios.

Empiezo por el primer vídeo que tuve de fotografía. Está en inglés y eso me complicó mucho las cosas. Pero creo que es uno de los cursos de los que más he aprendido en mi vida como fotógrafo. Y estaba en formato dvd.

Sus últimos trabajos

Ahí están todas las técnicas esenciales para retocar los retratos de una forma muy detallada. El problema es que parece sencillo en sus manos. Cuando te pones tú, te das cuenta de las horas que tienes que trabajar para acercarte mínimamente a lo que hacen los retocadores profesionales.

Me parece que ya no se vende. Sería maravilloso ver una nueva edición con subtítulos en español al menos.

Todavía no los he terminado, pero hay que reconocer que** Carles es uno de los maestros de Photoshop más interesantes de este país**. Su uso del programa es impresionante, mucho más completo de lo que podemos soñar los fotógrafos clásicos.

La idea es aprovechar todas sus técnicas para el matte painting en la fotografía 'tradicional'. La cantidad de información que puedes sacar es apabullante.

Intentando sacar tiempo

Por ejemplo, el uso de la herramienta Pincel puede dejarnos sin habla a muchos de nosotros que solo jugamos con el pincel redondo y para de contar. Su universo es distinto y seguro que podré tomar algún día alguna técnica para mi estilo.

Me encanta aprender todo lo que sea posible de este programa. Considero que siempre seré alumno. Este curso de Jesús Manuel García Flores es perfecto para iniciarte en Capture One y para conocer nuevas técnicas si eres un usuario avanzado.

Un curso completo de Capture One

A lo largo de 24 capítulos analiza todas las herramientas del programa como si fuera un viejo profesor experimentado, explicándolo paso por paso para que nadie se quede atrás. La ventaja de este curso es que tiene varias actualizaciones. Y eso es un plus que cuenta mucho.

Un curso de 12 horas que no he tenido tampoco tiempo de terminar. Este es el único curso alquilado que recomiendo. No es un formato que me guste, más hay que reconocer que es uno de los cursos más completos que puedes encontrar en el mercado.

Es un curso perfecto para regalar a aquellos fotógrafos metódicos que si se proponen terminar algo lo hacen por encima de todas las cosas. Y con el curso de Hugo Rodríguez seguro que van a aprender muchísimo.

Si hay un curso en vídeo que me está dejando sin palabras es desde luego este de Nekodificador. Es para fotógrafos experimentados y con grandes dotes para la informática. Te puedes sentir abrumado con tanta información.

La separación de frecuencias se convierte en una herramienta poderosa mucho más allá de separar en dos capas para hacer un ajuste tosco de la piel. Me ha enganchado completamente y me está obligando a esforzarme al máximo para entender todo lo que sugiere.

Estas fotos tienen separación de frecuencias

Es un curso donde no se da nada por supuesto y que requiere tener un cuaderno al lado para apuntar todo. No quiero ni pensar en todos los apuntes que tengo ya solo con este curso. Y solo me gustaría sacar tiempo para ponerlo alguna vez en práctica.

Es una pequeña selección de todos los que tengo. Algunos, para la realización de este artículo, me he dado cuenta de que los he perdido de forma inexplicable, como los de August Dering. Otros los tengo todavía pendientes, como el de Iris Encina 'Adobe Photoshop para retoque de retratos'.

Es otra manera de aprender, a tu ritmo. Pero si no tienes tiempo o no eres metódico, puede que se almacenen en la nube de tu ordenador. Seguro que si Papa Noel os trae alguno de estos, seréis felices.