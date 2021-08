Esta es la fotografía de unos talibanes imitando el alzado de la bandera en Iwo Jima que avergüenza a los norteamericanos

Por mucho que queramos, no podemos estar absortos de la realidad del mundo en el que vivimos. Por eso, seguro que estarás al tanto de lo que está pasando en Afganistán, donde el Estado Islámico ha vuelto a tomar el control de casi todo el país. En principio esto no tendría nada que ver con la fotografía, sino fuera porque los talibanes han difundido una imagen en la que se burlan de Estados Unidos recreando la icónica ‘Raising The Flag On Iwo Jima’.

Seguro que conocéis esta fotografía de Joe Rosenthal tomada el 23 de febrero de 1945 y que gañó el premio Pulitzer. Una imagen que, a pesar de estar ligeramente sobrevalorada, es sin duda una de las más famosas de la historia, un icono para los norteamericanos.

'Raising The Flag On Iwo Jima' de Joe Roshental. Difundida con licencia de dominio público

Por eso, ver cómo los talibanes imitan esta foto parece todo un acto de provocación. Pero es que además la cosa podría quedarse en mera anécdota sino fuera porque, tal y como cuentan en Marine Corp Times, el uniforme con el que se deja ver esta patrulla talibán dista mucho de lo que solía ser habitual en ellos.

La imagen difundida por los talibanes, cuyo parecido a la de Rosenthal no parece que sea mera casualidad.

Como se puede apreciar, los combatientes portan un equipo de combate de última generación, que incluye uniforme de camuflaje, botas de combate, gafas de visión nocturna y equipo táctico. Todo este equipamiento habría sido fabricado por los Estados Unidos y sus naciones aliadas y requisado por los talibanes al ejercito afgano en su fulgurante avance, tal y como ha reconocido el propio gobierno estadounidense.

No es la primera foto en la que se ve a los talibanes con equipos pesados, estampa que nada tiene que ver con su imagen tradicional y que, sin duda, supone una vergüenza para los Estados Unidos y, por extensión, para todos los países (incluida España) que intervinieron en Afganistán hace años y ahora ven como los talibanes vuelven a hacerse con el control provocando una crisis de consecuencias incalculables.

