'Hay que dotarle de suficientes medios para que permanezca en el tiempo': los fotógrafos celebran el nuevo Centro de Fotografía

El 27 de noviembre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un Centro Nacional de la Fotografía en la ciudad de Soria. Es un primer paso muy importante que se ha conseguido gracias a la labor incansable de la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen. Ahora es el momento de trabajar y apoyar para conseguir un sueño de muchos fotógrafos. Pero vamos a escuchar la voz de los protagonistas: los fotógrafos.

La noticia saltó el sábado. El presidente de España anunció, durante el 14º Congreso regional del PSOE de Castilla y León, la creación del Centro Nacional de Fotografía en la ciudad de Soria, en el antiguo edificio del Banco de España, situado en el centro.

Todo gracias al ingente trabajo de la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen, que desde el mes de mayo están trabajando sin cesar para conseguirlo. Han empezado el camino con buen pie, pero queda mucho que recorrer.

Desde Xataka Foto reconocemos la labor de la Plataforma. Gracias a ellos es posible dar esta noticia. No era justo que nuestro país fuera uno de los cuatro de Europa que todavía no tenía un lugar en el que proteger y respaldar la memoria gráfica de su historia.

Es un premio para todos los fotógrafos. Así que hemos hablado con la Plataforma y con fotógrafos, premios nacionales, alumnos de fotografía, para comentar y celebrar que de nuevo tenemos sobre la mesa la posibilidad de tener un centro de encuentro.

La creación del nuevo Centro de Fotografía

No hay que confiarse. Lo que se ha anunciado este fin de semana es la tercera vez que se anuncia. En los tiempos de Felipe González ya se presentó un proyecto... Más adelante todo parecía más avanzado y estuvo a punto de salir adelante... Todo se complicó con la crisis y los problemas con el edificio de Tabacalera en Madrid.

Ahora han abierto otra página en esta historia. Ya no se plantea una sede única centralizada, sino un espacio común de encuentro que se pueda articular como que se hace en el país vecino, Francia, la principal referencia que tenemos.

Ya no se plantea una sede única centralizada, sino un espacio común de encuentro que se pueda articular como que se hace en el país vecino, Francia, la principal referencia que tenemos.

La sede elegida, el antiguo edificio del Banco de España en Soria, es un espacio perfecto. Esta elección permite la posibilidad de albergar un centro nacional en una ciudad de la España vaciada. Así es como se empieza a dotar de vida oficial y cultural a ciudades olvidadas por la administración central.

El camino que tiene que recorrer la plataforma con el gobierno va a ser largo. Hay que encontrar puntos en común para llegar a buen puerto. No todo consiste en facilitar un edificio, sino conseguir que dure en el tiempo con una buena política de presupuestos.

La plataforma deposita sobre la mesa todo el material de trabajo elaborado por expertos de la fotografía española. Están organizando una gran congreso nacional para diagnosticar las necesidades de este centro. Ojalá esta vez sea la definitiva.

El logo de la plataforma

Pero estos días nos tenemos que alegrar, así que hemos preguntado a fotógrafos y fotógrafas para que den su opinión sobre esta noticia. Todos han reconocido la labor de la Plataforma y su éxito sin precedentes en tan solo seis meses de duro trabajo.

La fiesta de la fotografía española

Hemos hablado con muchos fotógrafos... Sería genial tener la voz de todos, pero en apenas un día es difícil. Desde aquí os animamos a escribir en los comentarios para aportar ideas para conseguir que todo funcione.

Y de nuevo reiterar las gracias a la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen por el trabajo que están haciendo por todos los que amamos la fotografía. Por supuesto todavía os podéis apuntar.

Es una buena noticia. El gobierno ha entendido que es necesaria la existencia de un centro como el que hemos propuesto desde la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen. Con este anuncio empezamos a caminar juntos. Ahora hay que formar una mesa para negociar con el ministerio cómo va a ser: objetivos, necesidades, la importancia del presupuesto Es importante conocer la visión del ministerio y ver si coincide con lo que queremos los fotógrafos. Es fundamental que sientan que este proyecto es positivo para la sociedad. Hay que dotarle de suficientes medios para que permanezca en el tiempo. Es necesario contar con un presupuesto anual y que no esté a expensas de decisiones políticas. Tienen que colaborar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales para que sea posible que otros centros de carácter local, o incluso privados, se puedan unir para crear una red de centros. No pretendemos que haya solo una gran centro de fotografía e imagen, sino que también todos aquellos centros ya existentes, y los que puedan surgir, conformen una red para unir sinergias y compartir proyectos. La referencia es el funcionamiento del Centro de fotografía francés, donde trabajan juntos centros públicos y privados.

La imagen cedida por Ramón Masats

Lo primero es dar las gracias a los miembros de la Plataforma que tanto han trabajado para llegar a este punto. A mí me parece interesante que el presidente del gobierno se haya implicado en esta acción que desde hace tanto tiempo demandamos los fotógrafos. El Centro de Fotografía es muy necesario por varios motivos, como por ejemplo tener la posibilidad de proteger un montón de archivos que cuentan la vida de nuestro país. El nombramiento de la sede en Soria es solo un primer paso. A partir de aquí hay que ir avanzando para que la fotografía ocupe el puesto que se merece, como ocurre en otros paises europeos. Apoyo la sede en Soria, una ciudad que entrará en el circuito cultural por la puerta grande y que se convertirá en una referencia.

Por fin. Ya era hora. Gracias a la Plataforma y ahora a ponerse a trabajar. Que no quede en palabras y buenas intenciones. Hacía mucho tiempo que nuestra fotografía lo necesitaba y lo merecía. Es el momento de trabajar y hacer las cosas bien. Soria está muy lejos, está mal comunicada. Con acciones como esta podemos ayudar a que tenga una mejor red de comunicaciones.Así podrán surgir centros parejos que saquen adelante a nuestra fotografía. Es hora de sacar, juntar y valorar todo nuestro patrimonio fotográfico. Que se apoye a los fotógrafos de todas las edades: grandes, muertos, vivos, jóvenes... De todas las edades y de todas las especialidades. Enhorabuena por esta noticia y que no se quede en palabras.

Para todos los fotógrafos es un momento muy importante. Me gustaría agradecer a las personas que han estado em primera fila como Juan Manuel Castro Prieto, Juan María Rodríguez, Sandra Maunac y tantos otros y otras que han estado ahí, trabajando para todos. Y compartir con todos los compañeros, que aunque tenemos esta noticia, ahora queda lo más difícil, como ha comentado Juanma. La intención no es que solo exista este centro, sino que se extiendan por las diferentes comunidades autónomas, donde los fotógrafos tengan voz y que sea un proyecto con una apuesta de futuro. Seguro que todos los fotógrafos estamos dispuestos a colaborar para que sea una realidad. Tenemos que estar muy unidos.

La sede del Banco de España en Soria

El Centro de Fotografía suena como un embalaje perfecto. Y si más no, necesario. Pero habrá que valorar el contenido. No se trata solo de reciclar un edificio, sino de crear herramientas para los jóvenes fotógrafos y preservar en condiciones el patrimonio fotográfico.

Me produce una inmensa alegría y esperanza. El ver que este gobierno ha tenido a bien hacer que nuestro país no forme parte de ese "selecto" grupo de cuatro países europeos que no disponían del mismo. Y esperanza, en el sentido de que ojalá no tengamos que llorar más, por ver cómo parte de nuestro valioso patrimonio fotográfico se destruye en detrimento sobre todo, de generaciones futuras, perdiendo de esta manera su identidad. Tarea nada fácil, pero aquí se han sentado las bases, entre otras cosas para espero, tratar de igualarnos a todas las comunidades de este país. Qué dejen de existir las clases y privilegios que hasta para eso, actualmente tenemos. La FOTOGRAFÍA es un lenguaje universal, carente de dialectos e idiomas. Y como fotógrafo mi enorme agradecimiento a tod@s los colegas que han participado en las diferentes comisiones que se han realizado para solicitar esta propuesta, pero una muy especial para quien ha sido su gran valedor, y que sin él, esto no existiría: Juan Manuel Castro Prieto.

Que no quepa ninguna duda, es una noticia mayúscula no sólo para la fotografía española, sino para la cultura en general del país. La respuesta del Ayuntamiento de Soria no se ha hecho de esperar, y en tan sólo unos seis meses después de su reivindicación ha alzado su voz en alto. Sin tener que irnos muy lejos, en nuestro país vecino, concretamente en la ciudad de Oporto, se encuentra el Centro Português de Fotografia (CPF), que guarda entre sus paredes gran parte del patrimonio fotográfico del país. España aún anhela conseguir un centro de estas características o similares, porque realmente lo necesita (no es un capricho ni mucho menos), y si todo sale bien por fin lo vamos a tener. Apoyemos a Soria y a la plataforma que lo ha reivindicado (de la que todos y cada uno/a de nosotros/as formamos parte), porque con la fuerza de la unión todo es posible. El mundo de la fotografía española se ha unido y ahora está viendo cómo lo sembrado va dando fruto. Poco a poco y con paso firme se avanza. Castro Prieto y su equipo directivo lo estan consiguiendo, después de tantas peticiones fallidas a lo largo de la historia. En lo que a mí respecta, personalmente, ahora tan sólo puedo dar mi enhorabuena y todo mi apoyo para continuar luchando así de bien hasta poder conseguir el objetivo deseado. ¡Bravo por la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen! ¡Bravo por el Ayuntamiento de Soria!

Es una buena noticia y un motivo de esperanza. Queda la incertidumbre sobre si tendrá dotación presupuestaria suficiente para gestionarlo adecuadamente. Son muchas las cuestiones que un centro de este tipo tiene que gestionar. Y espero que cuenten con la plataforma para desarrollarlas. Y ya dicho sea de paso... Me hubiera gustado que Madrid hubiera ofrecido un espacio

Es una gran alegria que se haya materializado el Centro de Fotografía e imagen, ahora hay que trabajar día a día para dotarlo de programación y no quede como una mera institución sin contenido.

Andrés Marín

Un avance fundamental en este camino lleno de trabas. Somos un país que tiene mucho talento pero la fotografía en España no tiene el reconocimiento que se merece y esta olvidada. Apostemos y contribuyamos para que esta disciplina absolutamente necesaria para mostrar la vida, la historia y el patrimonio cultural de nuestro país, siga el camino que le corresponde y al Centro Nacional de Fotografía e imagen se le otorgue la primordial importancia que debe tener.

Es una gran noticia que por fin se le vaya a dedicar un espacio público a la fotografía, tan menospreciada en nuestro país que ni siquiera tiene estudios de grado propio. Creo que necesitamos más educación visual desde niños y más colaboración entre los profesionales y las entidades públicas. Hay que trabajar en crear vínculos sólidos entre los fotógrafos, la sociedad y las entidades porque la fotografía no solo es huella histórica, sino que es una potente herramienta crítica y artística que no estamos desarrollando al completo por falta de medios y que no estamos dando a conocer al resto de personas por falta de apoyo y visibilidad. Ojalá este Centro suponga herramientas para poder crear, conservar, compartir y cuidar.

Siempre es una buena noticia que se apruebe este centro, que se tiendan puentes para llegar a Europa a nivel cultural. Lo que se descentralice me parece una manera muy interesante de dotar vida cultural a la llamada España despoblada. En estas cosas el problema viene la financiación y la proyección de cara a más de 2 o 4 años, que es lo que dura. Sin un plan claro y específico que se plantee el desarrollo de este centro a 12-15 años con una estimación de partida presupuestaria creo que es un brindis al sol. Lo interesante sería que todo estuviera dentro de un plan para dotar culturalmente a la ciudad de Soria de un micro ecosistema cultural que hiciera de ella un referente en el ámbito de la fotografía. Soñaría pensando en que Soria podría ser un pequeño reflejo de Arlés o Perpiñán, pero eso solo lo veremos con el tiempo. Estoy deseando ver como se desarrolla el proyecto y poder ayudar a que crezca en lo que este en mi mano.

Hay muchos elementos de incertidumbre que espero se vayan aclarando y cuanto más rápido se aclaren veremos la voluntad real de los políticos. Pero Soria y con todos mis respetos, dentro de la España vacía no me parece un buen sitio, no tiene ni autopista. Hay sitios con Ave que podrían tener el Centro: León, Salamanca, Córdoba, Gijón, Pamplona y si me apuráis San Sebastián... Por lo de descentralizar... Veremos si se materializa la "mesa de Dialogo" que ha pedido Castro Pietro...

Carol

Por fin la Fotografía en España, tratada en ocasiones como la Cenicienta de las artes, tiene un palacio propio donde brillar con luz propia.

Me parece una estupenda noticia, pero Soria no creo que sea el lugar idóneo para organizarlo, porque es de las provincias peor comunicadas de Castilla y León. Tiene autovía, pero no tiene AVE, ni creo que lo tenga...

La fotografía viene siendo nuestro lenguaje hace muchas muchas décadas, un lenguaje con un código particular y universal que todos entendemos. Como tal una de sus misiones es la de narrar y todas las historias que están bien contadas no pueden perderse en el abandono.** Necesitamos un Centro Nacional que las salvaguarde**.

Espero que esta vez vaya adelante este proyecto y llegue a buen fin. Las personas que han puesto en marcha los contactos necesarios para llegar a este anuncio público y oficial son personas en las que confío. Después de esto toda la profesión de la fotografía tendremos que ayudar todo lo que podamos, cada uno.

En definitiva, estamos ante un comienzo. Todos tenemos que unirnos para tener la posibilidad de pisar algún día el centro en Soria. Eso solo sería la punta del iceberg. Ya no se perderían más archivos históricos en los rastros. Los alumnos de fotografía encontrarían un punto en común y daría igual la ciudad española en la que vivieran...

Sería más fácil para un buen fotógrafo exponer fuera de nuestras fronteras y sobre todo, la fotografía empezaría a estar más valorada, hasta el punto de conseguir que fuera una titulación universitaria.

Gracias a todos los que lo han hecho posible. Esto es un regalo para todos los que no podemos dejar de pensar en fotografía.