Nace una asociación para luchar por un Centro Nacional de la Fotografía y evitar perder los archivos de los fotógrafos españoles

España es uno de los cuatro países europeos que no tiene un Centro Nacional de la Fotografía junto con Malta, Chipre y Rumanía. Por este motivo nace 'Plataforma Centro de Fotografía e Imagen', una asociación sin ánimo de lucro y gratuita para sus miembros con el objetivo de crear un Centro de Fotografía e Imagen que proteja nuestro patrimonio, expanda la cultura visual y aliente la nueva creación contemporánea. Está apoyada por todos los premios nacionales vivos.

Hoy se ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Manifiesto para conseguir desarrollar:

un centro cultural consagrado a la fotografía y la imagen y desarrollar políticas públicas para la conservación de nuestro acervo visual y el estímulo de las nuevas creatividades es plenamente rentable, pues además de reforzar la oferta cultural de su ciudad sede otorgaría valor a nuestro patrimonio visual común y transmitiría su conocimiento y posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras.

Juan Manuel Castro Prieto, junto con Nerea Ubieto, Sandra Maunac y Alejandro Castellote, han presentado la asociación al público con el apoyo de numerosos fotógrafos, como Isabel Muñoz, Ramón Masats, Cesar Lucas y muchos más.

Una imagen del público, con Ramón Masats con pañuelo al cuello. Vicente López tofiño

Llevamos mucho tiempo esperando un centro de estas características, a la altura de los países europeos y latinoamericanos. Y con la referencia clara de Francia y el ejemplo perfecto de México y sus Fototecas. En España todos los proyectos se han terminado diluyendo por la falta de compromiso de las instituciones públicas y las crisis económicas.

En 2008 estuvimos cerca de conseguirlo, incluso cuando se perdió la posibilidad de crear el Centro de Artes Visuales en el edificio de Tabacalera de Madrid. Se intentó trasladar la sede al antiguo edificio del Banco de España de Soria... Pero no se pudo hacer.

La memoria de la fotografía en España

La fotografía es un legado cultural que exige un trabajo conjunto de todos nosotros. No tiene sentido que no haya ningún Grado de Fotografía en las universidades públicas españolas y más de 70 en el último curso lectivo en Reino Unido, por poner solo un ejemplo.

Nuestro país necesita conservar los archivos de todos los fotógrafos, conservar la memoria que han plasmado en sus negativos y archivos digitales.

Nuestro país necesita conservar los archivos de todos los fotógrafos, conservar la memoria que han plasmado en sus negativos y archivos digitales. Ahora mismo tenemos autores que no saben qué va a pasar con su legado cuando ellos mueran.

Hay miles de estudiantes potenciales que no saben el camino que van a seguir para formarse porque no tienen referencias académicas dentro de las instituciones. Y no hay una sede propia donde contemplar los trabajos pasados, presentes y futuros de los fotógrafos.

En cierta manera, la fotografía siempre ha ido sola en España. Solo hay que recordar cómo se han formado algunas asociaciones sin apoyo alguno... En la memoria siempre tendremos el grupo AFAL y lo solos que estuvieron. Y como ellos tantísimas asociaciones que no tenían forma de comunicarse con las instituciones...

Juan Manuel Castro Prieto, Nerea Ubieto, Sandra Maunac y Alejandro Castellote bromean antes de empezar el acto. Vicente López tofiño

El esperado Centro de Fotografía e Imagen es necesario. Los fotógrafos no piden, ofrecen la vida y obra de nuestros pueblos y ciudades, el trabajo de hombres y mujeres que no se debe perder en mercadillos y en contenedores de obra. En la cabeza de todos está el trabajo de Virxilio Vieitez que salió adelante por el empeño de su hija o el de Piedad Isla que hizo gran parte del camino.

Ellos tuvieron suerte, pero he visto un almacén lleno de humedades todo el trabajo y material de un fotógrafo rural porque su familia no podía conservarlo de otra forma... y no hay derecho que se pierda.

En el Rastro de Madrid si vas a primera hora encuentras archivos completos si tienes buen ojo (y menos mal que hay muy buena gente que los compra y da vida). Y os aseguro que es doloroso ver que no puedes comprar todo para mantenerlo.

Y en Madrid tenemos el estudio de fotografía de Jean Laurent del siglo XIX totalmente olvidado... Hay mucho que recuperar para nuestra historia.

El Manifiesto por la creación de un Centro de Fotografía e Imagen

La propuesta de esta asociación es empezar a sumar seguidores. El manifiesto está apoyado por los 17 premios nacionales vivos y por muchísimos fotógrafos y todos los que nos apuntemos. La unión hace la fuerza.

Javier Vallhonrat (1995), Cristina García Rodero (1996), Joan Fontcuberta (1998), Alberto García Alix (1999), Chema Madoz (2000), Carlos Pérez Siquier (2003), Ramón Masats (2004), Ouka Leele (2005), Manuel Vilariño (2007), Bleda y Rosa (2008), Gervasio Sánchez (2009), José Manuel Ballester (2010), Juan Manuel Castro Prieto (2015), Isabel Muñoz (2016), Cristina de Middel (2017), Montserrat Soto (2019) y Ana Teresa Ortega (2020).

No consiste en un única sede en una ciudad. El objetivo es crear una red de espacios por todo el territorio para crear un lugar de encuentro vivo, que ayude a educar en la imagen y que sea un centro dinámico y abierto que sirva para generar proyectos e intercambios. Uno de los momentos más intensos ha sido cuando el alcalde de Soria ha ofrecido de nuevo la posibilidad del edificio del Banco de España...

Juan Manuel Castro Prieto, Nerea Ubieto, Sandra Maunac y Alejandro Castellote. Vicente López Tofiño

Así que podemos ir a su página para apuntarnos (yo ya lo he hecho) y leer todo el material que irá estando disponible:

Crear un Archivo Fotográfico, de estructura virtual, que preserve nuestro rico patrimonio y nuestra memoria visual común afrontando la gran digitalización pendiente y creando una base de datos de acceso público, integrando y facilitando el acceso a los archivos de las instituciones que ya disponen de los suyos propios sin que por ello pierdan, en modo alguno, su legítima titularidad. Conservar, proteger, promover y divulgar el Patrimonio Fotográfico. Mostrar la diversidad fotográfica desde y hacia España, así como la evolución histórica del medio, desde su aparición hasta la actualidad a través de un relato dinámico, renovado y holístico. Crear un Fondo/Colección estatal de Fotografía y Artes Visuales que complete los actuales vacíos existentes en las colecciones públicas. Crear una biblioteca y mediateca especializada en fotografía histórica y contemporánea. Potenciar la investigación con el objetivo de crear un título de grado universitario en Fotografía e Imagen. Necesitamos un centro que, incentivando estudios y tesis doctorales en colaboración con Universidades y Escuelas de Arte o de Fotografía, sea un espacio de referencia teórico y educativo. Estimular la creación fotográfica y su difusión, tanto en España como en el extranjero, a través de exposiciones y actividades formativas. Impulsar becas, residencias de creación, y ayudas a la publicación así como a la producción de proyectos fotográficos para documentar la realidad social de nuestro país en coordinación con científicos sociales. Crear un portal virtual que recoja y divulgue la cultura fotográfica difundiendo la actividad de instituciones, festivales? Fomentando las redes de contacto y vínculos de colaboración a nivel autonómico, nacional e internacional. Crear una plataforma para profesionales con información sobre ayudas, becas o asesoría en materia de Propiedad Intelectual.

Es imposible saber si es la oportunidad perfecta. Pero están hablando de hacer algo importante. No quieren quedarse en un edificio y ver pasar el tiempo.

Quieren crear, con la ayuda de todos los fotógrafos, una red a lo largo y ancho del país para que cada comunidad pueda quedarse con sus archivos y conseguir de una vez por todas que la fotografía se estudie en la universidad. La fotografía es la memoria de todos.