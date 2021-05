‘Love is Blind’, el reality de Netflix sobre relaciones de pareja, busca fotógrafo gratis para cinco bodas en cinco días

Que "el amor es ciego" es algo bastante aceptado por todo el mundo pero que los fotógrafos comen todos los días no parece estar tan claro; al menos no para los responsables del programa 'Love is Blind', un reality sobre relaciones de pareja de la popular plataforma de televisión Netflix, cuya productora, Kinetic Content, está buscando a fotógrafos de boda que inmortalicen cinco bodas en el transcurso de cinco días consecutivos para la próxima temporada del show... pero sin cobrar ni un dólar por ello.

El programa lo presentan como un "experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen... ¡antes de conocerse en persona!" y fue todo un éxito en la televisión norteamericana en 2020 (también se ha emitido en España) con un total de 30 millones de espectadores. Por eso, Netflix ha anunciado que habrá una nueva temporada en la que los televideentes volverán a seguir las aventuras y desventuras de un grupo de solteros que buscan enamorarse y comprometerse a través de “citas a ciegas”, y que la cosa acabe... en boda.

Y ahí, como ya estáis imaginando, entran en juego los fotógrafos. Al parecer, la productora se ha puesto en contacto con varios profesionales, entre ellos Megan Saul, para proponerles que inmortalicen cinco enlaces en cinco días consecutivos el próximo mes de junio. Megan lo ha denunciado a través de esta publicación de Facebook donde incluso muestra los mails intercambiados con la productora de ‘Love is Blind’.

La fotógrafa cuenta como todo empezó con un correo electrónico recibido el cuatro de mayo de 2021 en el que le preguntaban si estaría interesada en actuar como fotógrafo de bodas para el reality. En un primer momento (como es lógico), la profesional se mostró encantada e hizo lo que cualquiera en esta situación, preguntar por fechas y presupuesto, a lo que le contestaron lo siguiente:

“Asistirías a las bodas y tomarías fotos. Lo estamos preparando para hacer todas las bodas en un mismo lugar. Serían cinco bodas en total. Deberías estar disponible del 6 al 10 de junio. Los horarios están por determinar a partir de ahora. En cuanto al presupuesto, sería una oportunidad no remunerada, pero tus fotos se usarán para las promociones, en US Weekly, People, etc."

Como podéis imaginar, la fotógrafa se mostró muy ofendida y decidió hacer público su descontento: "no es solo mi tiempo, mi ojo artístico o mi capacidad para capturar momentos por los que no me pagarían [...] tengo que contar con lo que cuesta el equipo que usaría, el seguro, un abogado que revise los contratos, el tiempo de edición, el gasto por usar mi ordenador, la gasolina para desplazarme todos los días, la comida... y estoy segura de que podría pensar en muchos más gastos relacionados con lo que hago".

Por otro lado, Megan señala como, por culpa de la pandemia, el último año ha sido devastador para los fotógrafos de bodas, un sector que está luchando por su supervivencia. Por todo ello se pregunta: “¿cómo es posible que una empresa cuyo valor supera los 200 mil millones de dólares no puede pagar nada a un fotógrafo por cinco bodas en cinco días? Es mucho trabajo agotador y arduo para que ellos obtengan imágenes gratuitas que puedan usar para anunciar y promover un programa de televisión con el que ganarán un montón de dinero. Es un insulto para los artistas de todo el mundo".

Lo cierto es que, si bien la serie está financiada por Netflix, no es muy probable que la matriz sepa que los productores de Kinetic Content están buscando fotógrafos para trabajar gratis en el programa y, por tanto, esto sea responsabilidad exclusiva de la productora; aún así, estamos hablando de una serie de éxito que ha ganado algún premio y ha sido nominada para los Emmy, los Óscars de la televisión, y por tanto debería tener presupuesto de sobra para pagar a los profesionales que participen en ella.

Por todo ello estamos totalmente de acuerdo con Megan en que se trata de algo insultante y degradante, nos sumamos a su protesta dándole difusión, y esperamos que, como ella mismo dice, ningún fotógrafo acepte una oferta como ésta. Y es que, aunque ciertamente puede ser tentadora para fotógrafos que quieran darse a conocer, tal y como la protagonista cuenta se trata de algo tremendamente peligroso para la profesión.

Vía | Petapixel