Las nuevas (y esperadas) Canon EOS R3 y Nikon Z9 no han llegado a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio

Todo hacía pensar que las dos marcas estaban preparando el desembarco de lo que serán sus nuevos buques insignia en el catálogo de cámaras sin espejo (incluso puede que de todo su catálogo) para las Olimpiadas de Tokio 2020. Claro que el año ha sido raro y muy difícil, lo que parece haber sido la clave para que las Canon EOS R3 y Nikon Z9 aún sigan sin presentarse oficialmente ni hayan debutado en los Juegos...

Bueno, lo de que no hayan debutado no es del todo cierto, ya que al menos la Canon EOS R3 sí que está en la capital japonesa, aunque sea casi testimonialmente. Lo cierto es que se ha confirmado que al menos hay una unidad de preproducción de la cámara en manos del fotógrafo Jeff Cable, quien en su blog no sólo lo ha confirmado sino que ha mostrado algunas tomas de ejemplo.

Unas fotos que, por cierto, han servido para que en Canon Rumors aseguren que finalmente la resolución (un tema del que se ha especulado mucho) será de "solo" 24 Mpíxeles a tenor de los datos EXIF de estas fotos cuyo tamaño es de 6.000 x 4.000 píxeles (que equivalen a esos 24 MP).

Sea cierto o no, ya a principios de junio os mostramos una unidad de la cámara y, sabiendo que las marcas suelen probar los nuevos modelos con fotógrafos elegidos antes de presentarlas; así que esto parece de lo más normal, y los Juegos Olímpicos un marco ideal para estas pruebas.

Y ¿qué pasa con la Nikon?

Respecto a la Nikon, no hay noticias de la Z9 en los Juegos Olímpicos. Incluso hemos podido ver a través de DIYPhotography cómo es por dentro el servicio técnico que ha desplegado la marca en la competición olímpica y sorprende un poco que todo esté lleno de Nikon D6 pero no haya (o al menos no se ve) ni una sola mirrorless.

Esto no significa que no haya ninguna Nikon Z usándose en Tokio; incluso podría ser que haya alguna Z9 "escondida" que se esté probando y aún no se sepa. Apostaríamos a que sí, teniendo en cuenta además que Nikon (como Canon) "juega en casa" en estas Olimpiadas.

Sin embargo, los rumores dicen que la nueva cámara no se presentará hasta noviembre/diciembre, así que podría ocurrir que aún no haya modelos disponibles para estas pruebas. En este sentido Canon parece ir por delante, no sólo porque sí haya al menos una R3 en las Olimpiadas, sino porque la rumorología afirma que la puesta de largo de la Canon EOS R3 podría producirse en el venidero mes de septiembre.

En cualquier caso, de momento no hay fecha fijada para ninguna de las dos cámaras, no ya para su lanzamiento sino no siquiera para su presentación oficial, momento en que deberíamos conocer sus especificaciones fianles. Así que todo son especulaciones, por lo que, como siempre, hay que "cogerlas con pinzas". Así que, como siempre, nosotros estaremos atentos y os mantendremos informados.