Este periodista ha podido tener un "encuentro" con la nueva Canon EOS R3: así es vista de cerca

A mediados de abril confirmaron su desarrollo y hace apenas dos días nos dieron algunos detalles más y pudimos ver algo más que su parte frontal. Pero lo cierto es que la Canon EOS R3 sigue rodeada de misterio; por eso, viendo un modelo de cerca por fin podemos dejar pensar en ella como un dibujo en un papel, unos renders o una simple idea en la mente de los ingenieros de Canon... Ahora ya es una "cámara real".

Como habéis podido ver en el vídeo, Gordon Laing, editor de la web Camera Labs, ha tenido la oportunidad de tener un "encuentro" con una unidad de preproducción de la Canon EOS R3, comprobar que la cámara existe de verdad y ver su cuerpo (y mostrarlo) con todo detalle. Eso sí, no le permitieron cogerla en las manos, ni quitar la tapa del objetivo para ver el sensor, ni tampoco podía encenderla, muy probablemente porque todavía no era un modelo funcional.

Aún así, la oportunidad de ver tan de cerca lo que, como comentábamos, hasta ahora no parecía más que un proyecto, sin duda es valiosa para todo aquel que tenga interés en un modelo que ha levantado mucha expectación. Gracias a esta toma de contacto Gordon ha podido extraer algunas conclusiones. Algunas ya las imaginábamos, como que su cuerpo será menor que la réflex Canon EOS 1Dx Mark III (que no deja de ser su "hermana mayor"), pero mayor que la Canon EOS R5.

Una comparación aproximada del tamaño de la EOS R3 con la EOS 1Dx Mark III.

También que muchos de sus controles son similares a los de la EOS 1Dx Mark III, incluyendo el Smart controller (uan especie de joystick táctil para elegir el punto de enfoque) que debutó en aquel modelo. También que no existe un dial de modos clásico y utiliza uno similar al de la EOS R5. Respecto al anunciado sistema Eye Control, al no haberla podido encender no puede decir mucho pero sí comenta que el visor tiene un tamaño sobredimensionado, probablemente para implementar esta característica.

Evidentemente se trata una cámara en desarrollo, y es posible que en otras circunstancias la marca ni siquiera la hubiera desvelado, pero ahora el mercado manda, y las marcas se ven en la necesidad de generar interés en los usuarios anunciando nuevos productos que prometen superar a (o al menor estar a la altura de) la competencia.

En cualquier caso, no debería faltar mucho para poder ver la cámara en las tiendas; Canon sigue sin "soltar prenda" de cuándo se producirá el lanzamiento, pero es de esperar que debute en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (que comenzarán el 23 de julio de 2021), aunque bien podría ocurrir que se usara este acontecimiento como "prueba de fuego". Estaremos atentos y, por supuesto, os lo contaremos.

Vía | Petapixel

Todas las imágenes capturadas del vídeo Canon EOS R3 UPDATE: official IN THE FLESH!