Penélope Cruz, fotógrafa en la nueva película de Almodóvar, y otras actrices que cogieron la cámara

El anuncio de una película de Pedro Almodóvar siempre es bien recibido. Mejor dicho, siempre genera polémica. Para mi es una excelente noticia porque siempre nos enseña su forma de mirar tan cercana a la pura fotografía. Y de hecho, en la última, 'Madres paralelas' la protagonista es una fotógrafa, según se puede ver en el último tráiler que han presentado. Una ocasión perfecta para recordar a las fotógrafas en el cine.

Pedro Almodóvar sufre la conocida pasión por la fotografía. De hecho ha llegado a exponer y prácticamente toda su filmografía se apoya mucho en la imagen. Desde 'Matador' hasta esta última película la dirección de fotografía toma un protagonismo esencial. No podemos olvidar que los mejores directores de fotografía españoles han trabajado con él, como Jose Luis Alcaine en 'Volver' o Javier Aguirresarobe en 'Hable con ella', por poner dos ejemplos.

Todavía se sabe poco de la última que presentará en el festival de Venecia, pero lo que hemos podido ver en el primer trailer podemos decir que Penélope Cruz es una fotógrafa que sobrevive con la fotografía de producto y que Rossy de Palma le dice que vale para algo más, a lo que contesta Penélope que de algo tiene que vivir.

También llama la atención, por lo que se ve en el minuto largo de tráiler, que utiliza una Phase One con flashes Profoto y por supuesto edita con Capture One. La verdad es que resulta tremendamente llamativo y realista. Hasta que no llegue el 1 de septiembre no sabremos nada más sobre esta película que tuvo que ser rodada con todas las medidas contra la pandemia que nos azota.

Pero en el cine encontramos más actrices que interpretaron a fotógrafas en algunas de sus películas, así que vamos a recordarlas en este artículo.

Las fotógrafas en el cine

El papel de fotógrafo suele ser complejo. Nunca logro saber por qué salimos tan atormentados o tan locos. Pero si nos centramos en las mujeres, nos encontramos con más frecuencia con una persona cuerda y consciente de su papel en el mundo.

'Los ojos de Laura Mars' (1978)

Una extraña película protagonizada por Faye Dunaway. Ella es una fotógrafa de moda un tanto tiránica con sus modelos. Todo se complica cuando empieza a ver asesinatos a través de sus ojos en vez de la sesión en la que está trabajando.

No deja de ser una película de suspense en la que la protagonista peca de voyeurismo. No podemos dejar de ver lo que es capaz de visualizar. Y además siempre llega tarde a la escena del crimen que podría evitar. La mirada como tema central.

'Closer'(2004)

En esta película de Mike Nichols de 2004, Julia Roberts interpreta a una fotógrafa que forma parte de un grupo de personas que tratan de enseñarnos cómo funcionan las relaciones en la actualidad a partir de una libre interpretación de la ópera de Mozart ' Così fan tutte'.

Ella es una fotógrafa de éxito que trabaja con su Hasselblad analógica y su Leica y que expone sus trabajos en formatos ciclópeos en las galerías de arte. Entra de lleno en los juegos del amor entre las dos parejas que no dejan nunca de saber a quién quieren.

'Retrato de una obsesión' (2006)

Nicole Kidman también hizo de fotógrafa en una película basada en el oscuro mundo de Diane Arbus. Es una interpretación de su mundo oscuro al lado de los 'outsiders'. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Ella está convincente, pero el mundo interior de la gran Diane Arbus se convierte en una mera comedia llena de tópicos con Robert Downey JR antes de convertirse en Iron man. Y lo más curioso es que el guion parte de la biografía que escribió Patricia Bosworth. Ese libro se considera esencial para conocer la figura de la fotógrafa, pero la familia no lo reconoció.

Mil veces buenas noches (2013)

Juliette Binoche nos ofrece otra de sus interpretaciones inolvidables. Es una fotoperiodista obsesionada con la guerra, con estar en el momento preciso en el instante justo. Está tan implicada que se olvida hasta de su propia vida sin importarle las consecuencias.

De hecho es una película que tendríamos que volver a ver en la actualidad porque nos cuenta cómo es la vida durante la guerra de Afganistán. Es una de las mejores películas sobre el tema ya que el director fue, mucho antes de rodar esta película, fotógrafo de guerra.

'El amor es más fuerte que las bombas' (2015)

Es el turno de otra grande del cine, Isabelle Huppert. En esta ocasión encontramos a otra fotógrafa de guerra que murió tres años antes de la historia que nos cuentan. Con motivo de la exposición que montan en su memoria, su familia intenta reconstruir su figura.

Especialmente emocionante es una escena en la que los hijos y su marido deciden entrar en el cuarto oscuro de la madre para rebuscar entre los negativos y positivos hasta que encuentran un retrato que le hizo... Una película en la que la memoria está siempre presente.

Carol (2015)

Una maravillosa película que bajo la influencia de la mirada de Saul Leiter, cuenta la historia de amor entre Carol, una elegante mujer y Therese, una dependienta que terminará convirtiéndose en una fotógrafa de prensa.

Es una película totalmente estética, donde cada plano está perfectamente medido para reflejar una historia de amor. Y a muchos nos llamó la atención esa pequeña maravilla que era la Argus C3, una cámara con forma de ladrillo, con la que Therese hace sus primeros trabajos hasta conseguir una Canon telemétrica.

Seguro que hay más películas en las que la protagonista es una fotógrafa. Creo recordar que en alguna de las nuevas de King Kong hay una fotógrafa. También hay que recordar a Linda Hunt, una actriz que interpretó a un fotógrafo en 'El año que vivimos peligrosamente'... Es lo bueno que tiene el cine, que siempre nos permite recordar y enlazar una historia con otra.