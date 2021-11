Pierre Gonnord cobrará 35.000 euros por su retrato oficial al expresidente Zapatero: Lo comparamos con otros trabajos similares

La polémica ha vuelto a entrar en el mundo de la fotografía por el tema económico. Nadie se acuerda de nosotros salvo cuando el poderoso señor don Dinero entra en escena. Muchos medios de comunicación, gente del gremio y parte de la sociedad se han llevado las manos a la cabeza cuando han descubierto lo que cobrará el fotógrafo Pierre Gonnord por hacer un retrato a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

Llama mucho la atención que se hable de la fotografía en nuestra sociedad no porque España sea uno de los cuatro países europeos que no tienen un Centro Nacional de Fotografía... O porque los fotógrafos autónomos lo pasemos tan mal cada tres meses a la hora de pagar nuestros impuestos, si no porque a un fotógrafo se le paga una cantidad asombrosa por hacer su trabajo.

Hay muchas formas de enfocar este debate. Muchos se quejan del coste de la obra que consideran exorbitante. Otros meten la política por medio y consideran que el expresidente, al ser del PSOE, no debe hacerse un retrato de semejante precio (como han hecho todos los demás presidentes, salvo Mariano Rajoy). Y unos pocos esgrimen que no es justo que el dinero salga de los fondos públicos y que por lo tanto no se haya hecho un concurso público... Seguro que es un tema que va a traer cola.

Los retratos de los altos cargos políticos

Pierre Gonnord ha sido elegido por el expresidente español para que le haga el retrato que colgará en las paredes del Consejo de Ministros del palacio de la Moncloa. Es tradición que los expresidentes elijan personalmente al artista por el que quieren pasar a la posteridad.

La negociación no ha sido con el propio autor, sino a través de la galería que le representa, Juana de Aizpuru. Por lo que se puede leer en el comentario de un miembro del prestigioso Foto Foro. Fotografía profesional en España:

... no se trata de una licitación en abierto, es un negociado sin publicidad, de ahí que sólo hay una oferta. Antes de lanzarlo se hace una consulta de mercado y se valoran los costes. El motivo de que no sea en abierto es que al aplicar la fórmula precio se podría encontrar que cualquier autónomo con una cámara lo hiciera por 100 euros y como es un tema artístico y no se pueden aplicar criterios subjetivos (nada más subjetivo que el arte) se tiene que hacer por esta fórmula de contratación.

Cada época es distinta. Y desde luego no podemos pensar con la mentalidad de la España de Austrias cuando Velázquez pintó 'Las meninas' o cuando Goya inmortalizó a 'La familia de Carlos IV', ya en la época de los Borbones. El arte permite recordarles de la mejor forma posible.

Felipe IV por Diego Velázquez

La cantidad que vamos a pagar todos es muy alta. ¿De verdad un artista debe cobrar tanto si el dinero es público? ¿Estos trabajos deberían ser pagados de forma privada?

Es una excelente noticia que se gaste el dinero en cultura. Sería muy positivo, como proponen en los foros, que el trabajo se tuviera que realizar con la ayuda de un estudiante de Bellas Artes o que el proceso de creación se explicara en las escuelas de fotografía para que todos los estudiantes sepan cómo llegar a ese punto, por ejemplo. Es decir, que la inversión pública recayera en la sociedad de una forma directa, no solo para decorar los pasillos de un espacio que muy poca gente puede llegar a ver.

Pero estamos en el mundo de la política. Y muchos están intentando sacar tajada solo por ser el expresidente de un partido que no es el suyo. Siempre ha pasado lo mismo. Vamos a ver cuánto han costado los retratos de los demás presidentes, o cuánto cobraron Cristina García Rodero o Estela de Castro por las fotografías de la Casa Real.

Los precios de los retratos oficiales

La mayoría de los presidentes siempre han preferido a los pintores. Felipe González y José María Aznar apostaron por los pinceles de Hernán Cortés Moreno. Cobró 69.600 y 82.600 euros, respectivamente. Y creo que muy pocos serán capaces de describir cómo son esos cuadros. Es decir, no han tenido relevancia alguna.

Mariano Rajoy no tiene ningún retrato oficial como expresidente, pero puede presumir de ser uno de los políticos más retratados. Hay más de dos... Como ministro de Interior, Educación y Cultura y de Administraciones Públicas.

Es difícil saber lo que cobró Cristina García Rodero, representada también por la galería Juana de Aizpuru, por las fotografías que hizo en el 40 aniversario de la reina Leticia, pero sí se supo lo que cobró al presidente del Congreso Manuel Marín: 24.780 euros... El anterior presidente del Congreso, José Bono se hizo retratar por el pintor Bernando Pérez Torrens, por un coste de 82.600 euros...

Estela de Castro cobró 31.157,50 euros por los últimos retratos oficiales de los reyes de España. En este caso hay que recordar que son varios retratos.

Retrato de Manuel Marín por Cristina García Rodero

Las cantidades bailan. Por ejemplo, los tres últimos alcaldes de Madrid han visto sus cuadros en esta legislatura después de pagar 40.000 euros en total (13.200 euros cada uno). Incluso hubo un proyecto tan caro que no se realizó: Francisco Álvarez Cascos, exministro de Fomento, quiso ser retratado por el pintor Antonio López por 194.700 euros...

Los últimos retratos de los alcaldes de Madrid

No podemos saber si veremos una obra de arte en el caso de Rodriguez Zapatero. Solo el tiempo nos dirá si la fotografía que le va a hacer Pierre Gonnord pasará a la historia.

No podemos saber si veremos una obra de arte en el caso de Rodríguez Zapatero. Solo el tiempo nos dirá si la fotografía que le va a hacer Pierre Gonnord pasará a la historia. Es imposible saberlo. Y tampoco sabremos si esa imagen valdrá lo que nos ha costado.

Hay que apostar por el arte y los creadores. Todos los que nos dedicamos a la fotografía deberíamos poder soñar que algún día lograremos tener semejante caché. Los fotógrafos debemos valorarnos. Otra cosa es si es necesario seguir con esta costumbre o si el autor debería ser elegido por algún mérito concreto.

Y creo que no es el momento de tirarse piedras, sino de trabajar conjuntamente para que los precios sean lógicos para todos. Como muchos sabéis, hacer una foto no es solo dar un botón. Hay muchas cosas detrás. ¿Vosotros qué pensáis?