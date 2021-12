Sony desarrolla un nuevo sensor CMOS apilado que promete ampliar el rango dinámico y reducir el ruido

Sony ha anunciado esta semana el desarrollo de un nuevo tipo de sensor CMOS apilado que promete mejorar dos de los aspectos más demandados por los fotógrafos: reducir el ruido en situaciones de poca luz y evitarán la subexposición y la sobreexposición en las fotografías con mucho contraste. Aparentemente, es un paso de gigantes dentro del diseño de sensores.

En el mundo de la fotografía no se puede entender de todo. Yo confieso que me pierdo con los términos y las arquitecturas de los sensores. Solo me quedo con los beneficios que aportan (o dicen tener) y siempre estaré encantado de probarlos para tener una buena visión.

En esta ocasión solo podemos hablar del anuncio que ha hecho Sony sobre el desarrollo de un futuro sensor del que se pueden beneficiar tanto los teléfonos móviles como las cámaras con sensores más grandes:

Esta nueva arquitectura duplica aproximadamente el nivel de la señal de saturación en relación con los sensores de imagen convencionales, amplía el rango dinámico y reduce el ruido, mejorando sustancialmente las propiedades de la imagen. La estructura de píxeles de esta nueva tecnología permitirá que los píxeles mantengan o mejoren sus propiedades actuales no solo en los tamaños de píxel actuales, sino también en otros más pequeños.

Sensor de imagen CMOS apilado convencional y Sensor de imagen CMOS apilado con tecnología de doble capa de transistores de píxeles

Son rumores, pero todo parece indicar que estos nuevos sensores verán la luz (perdón por la broma fácil) en los teléfonos móviles de próxima generación, donde el pequeño tamaño del píxel se verá beneficiado por esta nueva arquitectura.

El nuevo sensor de Sony

Y otra buena noticia. Muchas marcas llevan en su interior sensores fabricados por Sony. Esto quiere decir que no solo veremos esta innovación en las cámaras del gigante japonés, sino en otras marcas de móviles y cámaras.

El hecho de colocar en el sensor los fotodiodos, receptores de la luz, y los transistores de dicha información en dos capas distintas superpuestas, permitirá duplicar el tamaño de los fotodiodos y, por lo tanto, duplicar la captación de la luz... Básicamente, si son más grandes, más luz recogerán.

Comparación entre un sensor convencional y uno retroiluminado

Es una evolución de los famosos sensores BSI retroiluminados que presentó la marca en 2010:

Los sensores más comunes tienen todos los circuitos delante de los fotodiodos limitando la cantidad de luz que les debería llegar.

limitando la cantidad de luz que les debería llegar. Los sensores retroiluminados tienen los circuitos detrás de los fotodiodos, por lo que les llega más luz. El problema es que tienen que compartir el espacio con los transistores de la información y presentan problemas en situaciones de poca luz.

tienen los circuitos detrás de los fotodiodos, por lo que les llega más luz. El problema es que tienen que compartir el espacio con los transistores de la información y presentan problemas en situaciones de poca luz. En el nuevo diseño han conseguido separar en distintos sustratos (entiendo que siempre se refieren a capas) los circuitos, los transistores y por supuesto los circuitos. Al final consiguen más espacio para captar más información.

Así que nos toca esperar hasta que veamos el próximo móvil o cámara para conocer el alcance de esta innovación que hará perder el sentido a la fotografía HDR y a todos los programas de reducción de ruido...