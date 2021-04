Sony FE 14mm F1.8 GM, análisis: el ultra angular más luminoso y ligero para los fotógrafos de paisaje y arquitectura

Sony ha presentado el Sony FE 14mm F1.8 GM, un objetivo de focal fija, muy luminoso y extremadamente compacto para lo que estamos acostumbrados dentro de los objetivos angulares. En Xataka Foto hemos probado una unidad antes de su lanzamiento oficial y vamos a contar todas nuestras impresiones sobre un objetivo profesional que aprovecha todas las virtudes de las cámaras de montura E de la casa.

El Sony FE 14mm F1.8 GM es un objetivo de la serie GM, es decir, la gama más alta de Sony. Aquí es donde encontramos la calidad y la construcción más exclusiva con un único fin: dar el mejor resultado posible junto con las cámaras de formato completo. Y en este caso ha sorprendido a propios y extraños con un tamaño reducido y un peso muy contenido.

Es un objetivo ultra angular de 14 mm. El ángulo de visión es impresionante, cercano a los 115º, y sin apenas distorsión. La calidad, según reza la nota de prensa, se mantiene de centro a esquina. Y por las pruebas que hemos estado haciendo, podemos certificarlo, como veréis en las fotografías de prueba del análisis.

La lente frontal y el parasol

En el mercado encontramos bastantes objetivos de 14 mm, pero la característica que les une es el peso y el tamaño excesivo. Incluso los fabricantes de filtros de densidad neutra han tenido que crear accesorios exclusivos para semejante diámetros.

En Sony se están dando cuenta de que, gracias a la ausencia de espejo, pueden crear objetivos mucho más pequeños que aprovechen la circunstancia de que la lente posterior esté pegada al sensor. Y esto va a ser lo que convierta a este objetivo en el objeto de deseo de fotógrafos de muchas especialidades, como paisaje, bodas, arquitectura...

La competencia está clara: Canon EF 14 MM F/2.8L II USM, AF Nikkor 14mm f/2.8D ED, Sigma 14mm F1.8 DG HSM, Tamron AF 14/2.8, Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical... Todos tienen un tamaño mayor y salvo el Sigma, son menos luminosos. Y salvo el Samyang, la calidad que ofrecen es muy similar. Aunque algunos tienen ciertos problemas en las esquinas.

Especificaciones del Sony FE 14mm F1.8 GM

Longitud focal 14 mm Apertura Máx-Min f 1,8-16 Montura Sony E Compatibilidad de formato Full Frame (y APS-C con recorte) Distancia mínima de enfoque 0,25 m Número de palas 9 Número de elementos/ grupos 14 elementos/ 11 grupos Diámetro de filtro 83mm Diámetro/ longitud 83mm/99,8mm Peso 460 g Precio 1600€

Diseño y construcción del Sony FE 14mm F1.8 GM

Estamos ante un objetivo de serie GM. Prima la calidad de imagen ante todo. Pero van parejos la calidad de construcción y el diseño. Un diseño espartano, sin concesiones, eminentemente práctico. Está sellado contra el polvo y la humedad y las lentes frontal y trasera están recubiertas de flúor para repeler la humedad y la grasa.

Un ultra angular realmente compacto

Y debido a la forma extrema de la lente frontal, cuenta con un parasol integrado en forma de pétalo que la protege contra los golpes, evita el viñeteado y bloquea los rayos que puedan provocar destellos desagradables.

Los anillos de enfoque y de diafragma tienen el tamaño justo para poder ser manejados manualmente. Aunque casi siempre utilizaremos el enfoque automático, el anillo de enfoque acciona el sistema de respuesta lineal de enfoque y permite un control de foco muy preciso. Para grabaciones de vídeo es perfecto.

Además cuenta con un botón de bloqueo del clic que suena en el anillo de diafragmas, otro de modo de enfoque y un práctico botón configurable que permite agilizar nuestro trabajo en el día a día. Por defecto sirve para enfocar pero podemos elegir la función más útil que necesitemos.

El anillo de diafragmas recuerda al pasado

Lo más destacable es el tamaño y el peso. En la presentación lo comparaban con un objetivo de otra marca y misma luminosidad y destacaron que era un tercio más ligero y un 35% más corto que el objetivo de referencia. Y trabajar con un angular de 14 mm de 460g frente a otro de 1,230g os aseguramos que se nota mucho la diferencia en las distancias largas.

El sistema de portafiltros trasero es muy sencillo

Algo que merece la pena señalar es que podemos poner filtros como siempre en la parte posterior, con un sistema adecuado. Pero Sony ha diseñado un portafiltros trasero que permite colocar filtros muy pequeños mediante un sencillo clic. El ahorro de costes será importante pero tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de evitar que entre polvo...

Enfoque y manejo del Sony FE 14mm F1.8 GM

Sony cambió el sistema de autoenfoque. Desde que integraron el sistema EyeAf en sus cámaras de formato completo cambiaron las reglas del juego. Todas las marcas, que ya están a su altura, tuvieron que adaptarse. Y es que enfocar automáticamente en la actualidad es un juego de niños gracias a toda la tecnología que hay detrás.

1/25 f8

El Sony FE 14mm F1.8 GM aprovecha todas las posibilidades que ofrecen las cámaras de la marca. Lo más recomendable es trabajar siempre con el enfoque continuo y el Área de enfoque que necesitemos en cada momento. Durante la prueba hemos trabajado con Ancho para que seleccione el objeto más cercano y el Af de bloqueo con punto flexible para el seguimiento.

Es muy cómodo. Ya no hace falta llevar una mochila enorme. Una Sony A7RIV y este objetivo caben perfectamente en una bolsa fotográfica pequeña y no es un lastre si tienes que viajar o trabajar durante ocho horas. Además el enfoque, al ser interno, evita que cambie de tamaño.

Por su peso es ideal para utilizar con los populares gimbal. Se puede grabar sin miedo durante más horas sin dejarse la salud.

Rendimiento y calidad de imagen del Sony FE 14mm F1.8 GM

Para la prueba hemos utilizado una Sony A7RIV. Como perro viejo tenía miedo a ir cargado durante estos días. Pero ha sido como llevar un 35 mm. No llamas la atención en absoluto aunque te tengas que acercar tanto a los objetos.

1/8000 f1,8

Tiene 14 elementos en 11 grupos. Cuenta con todo tipo de lentes para asegurar la nitidez y evitar toda clase de problemas ópticos. Dos elementos XA para mantener la resolución del centro a las esquinas. Dos lentes Super ED para olvidarse de la aberración cromática y para conseguir que, cuando fotografiemos las estrellas, en los extremos desaparezca la distorsión del astigmatismo (los puntos como líneas).

1/40 f16

Todo lo que hemos escrito en el párrafo anterior viene en la nota de prensa pero, como hemos probado el objetivo, podemos decir que es verdad. La nitidez es extrema del centro a las esquinas, sin ese aspecto desenfocado que podemos observar en otros objetivos similares.

f1,8

Además el viñeteado es muy escaso con el diafragma más abierto y desaparece al abrir solo un punto. Y de forma acertada, para evitar los graves problemas de la difracción, solo cierra hasta f16. Lo justo para conseguir el efecto estrella con las luces puntuales sin que resulte exagerado y sin perder nitidez por tal osadía.

f16

Si disparamos con cámaras con semejante número de píxeles, podemos recortar sin miedo de perder detalle alguno por una excesiva ampliación.

1/125 f8

Y no podemos olvidarnos de que la distorsión no hace acto de presencia siempre y cuando coloquemos correctamente la cámara en el trípode. Un objetivo con semejante ángulo de visión tiende a convertir los horizontes en curvas pero la corrección óptica de este objetivo permite que podamos utilizarlo sin miedo en algo tan exigente como la fotografía de arquitectura.

La opinión de Xataka Foto

Este nuevo Sony FE 14mm F1.8 GM será el objeto de deseo de muchos fotógrafos que buscan la máxima calidad posible dentro de los ultra angulares. Los motivos van desde la excelente calidad de imagen hasta el tamaño y peso comedidos. El precio, como siempre ocurre con la gama GM, es el único impedimento.

1600€ es un precio muy alto. Pero la relación calidad/precio es muy buena... Tienes motores XD Linear para asegurar un enfoque rápido y preciso, lentes especiales para evitar problemas ópticos, una luminosidad extrema para la fotografía nocturna... En el mercado tenemos más opciones, como hemos señalado antes, pero los tiempos cambian.

1/400 f8

Estamos ante una focal muy característica, al alcance de muy pocos. Exige buenos conocimientos técnicos para evitar caer en los errores habituales, como la distorsión por la perspectiva que ofrece si no cuidamos la distancia respecto al objeto, la confluencia de líneas si no equilibramos correctamente la cámara en el trípode...

Pero si sabemos cómo aprovecharlo, seguro que se convertirá en uno de los objetivos de referencia del mercado. La fotografía con ultraangular puede parecer un juego y no lo es. Pero los resultados llamarán la atención allí donde publiquemos las fotografías, siempre y cuando no abusemos de su particular punto de vista.

Y el Sony FE 14mm F1.8 GM merece la pena siempre y cuando nos dediquemos a la fotografía de paisaje y a la de arquitectura. Para fotografía nocturna puede ser también imprescindible. Como siempre, depende de nuestro bolsillo. Si lo compramos, tendremos en nuestra mochila uno de los mejores objetivos del mercado.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Sony España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.