Sony ZV-E10 contra la Sony ZV-1, ¿cuál es la mejor cámara para los vloggers?

Hace unos pocos días Sony ha presentado la ZV-E10, una cámara sin espejo orientada al mundo de los youtubers y vloggers que quieren grabar con la máxima calidad posible y sin complicaciones. Esta es la seña de identidad de este modelo, una evolución muy interesante de la primera de la serie, la compacta Sony ZV-1. ¿Cuál es la más interesante para una persona que quiere grabar vídeos y mostrar rápidamente su forma de ver el mundo?

Hemos tenido la posibilidad de probar ambos modelos en su momento. El concepto es el mismo pero ofrecen distintas posibilidades. En las redes se ha iniciado un debate para saber cuál es mejor. Incluso algunos se han llevado las manos a la cabeza por las alabanzas que ha recibido la Sony ZV-E10, argumentando que el sensor es antiguo, que tiene problemas de rolling shutter y demás aspectos técnicos.

Incluso se ha dudado de la importancia del tamaño del sensor, una pulgada frente a a APS-C y que esto fuera realmente significativo e importante...

Estas cámaras están orientadas claramente a un tipo de cliente que no quiere complicaciones técnicas. No se anuncia por ningún lado pero son modelos plug&play, o mejor dicho, encender y usar. Y nunca podemos olvidar este concepto a la hora de enfrentarnos a un análisis de estas cámaras. No se puede exigir lo mismo a un Ford Fiesta que a un Mustang.

Las diferencias entre la Sony ZV-E10 y la Sony ZV-1

Ambas cámaras permiten hacer vídeo de alta calidad sin complicación alguna. Enciendes la cámara y empiezas a grabar, sin más. Aunque no tengas conocimientos técnicos los vídeos serán perfectos si la situación lumínica no es complicada. Incluso si estás en tu casa y no tienes buena luz.

No hay que confundirlas con cámaras profesionales. Sony tiene modelos perfectos para el mundo del vídeo. Ahí está sobre todo la Sony A7S III o cualquiera de dicha gama, con todas las funciones y prestaciones para hacer una película excelente si dominamos la postproducción con programas como Premiere o Da Vinci... Las ZV ofrecen todo tipo de automatismos para colgar directamente el resultado en las redes o incluso hacer un directo en un abrir y cerrar de ojos sin tener que pensar en diafragmas, velocidades ni nada parecido (por supuesto puedes hacerlo pero depende de ti).

Así que vamos a ver las diferencias entre ambos modelos para ver cuál nos interesa más. El fin es el mismo pero el concepto es diferente:

Tipo de cámara

Estamos entre una cámara compacta y una sin espejo. La ZV-1 tiene un 24-70 mm (equivalente) fijo con una luminosidad 1,8-2,8 y ZV-E10 disfruta de la montura E, lo que permite trabajar con cualquier focal.

Está claro que tener una montura es un ventaja pero si no tienes objetivos en tu casa tendrás que gastar más dinero y puede que no sepas cuál necesitas realmente. El objetivo que viene con el kit no destaca por su calidad pero es más que suficiente para conseguir una gran calidad de imagen: E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS. Seguro que interesa más apostar por el E 10-18 mm F4 OSS pero el precio sube irremediablemente.

Una cámara sin espejo

Es la diferencia entre poder llevar la cámara en el bolsillo o tener que comprar una mochila para llevar objetivos y demás complementos como filtros ND. Puede que sea también una cuestión de imagen. Todavía hay gente que te juzga como profesional en función del tamaño de tu cámara.

Tamaño de sensor

¿El tamaño del sensor importa? Aquí tenemos una de las últimas peleas técnicas que podemos ver en las redes. Más grande no quiere decir que sea necesariamente mejor pero sí que ofrece, sobre el papel, más ventajas.

Una cámara compacta

La ZV-1 tiene un sensor de 1", para que os hagáis una idea mide 12,8 x 9,6 mm. Y el sensor APS-C de la ZV-E10 llega a los 23,6 x 15,6 mm. La diferencia de tamaño es notable.

Sobre el papel un sensor más grande responde mejor en situaciones de poca luz pero no podemos olvidar hasta donde llega la tecnología digital. La Zv-1 llega a los 25.600 ISO, mientras las que la ZV-E10 alcanza los 51.200 ISO.

Sony ZV-E10 vs Sony ZV-1

Estas sensibilidades no son reales... creo recordar que ninguna cámara ofrece una calidad utilizable con los ISOS más altos que publicita, casi siempre es un punto más bajo. Pero demuestra hasta dónde puede llegar cada cámara y la recién presentada es superior. Además el tamaño del píxel es notablemente más grande, 3.91μm frente a los 2.41μm.

La presencia del filtro ND

El uso del filtro de densidad neutra es el gran secreto a voces de las cámaras de video. Gracias a ellos podemos trabajar con diafragmas más abiertos con velocidades más lentas para conseguir los desenfoques a la moda o para hacer fotos con una velocidad de obturación más lenta.

La ZV-1 cuenta con un filtro ND de 2 pasos incorporado, mientras que en la ZV-E10 no queda más remedio que comprar un juego de filtros compatibles con los objetivos

La ZV-1 cuenta con un filtro ND de 2 pasos incorporado, mientras que en la ZV-E10 no queda más remedio que comprar un juego de filtros compatibles con los objetivos que tenemos para poder hacer lo mismo. Es más engorroso pero desde luego tenemos más libertad... El tema es que los usuarios de estas cámaras puede que no necesiten nunca las ventajas de estos filtros.

La velocidad de disparo

Este punto puede sorprender mucho. La compacta es capaz de llegar a los 24 fps en formato RAW. Y la sin espejo solo alcanza los 11 fps.

Poca gente utilizará estas ráfagas con estas cámaras salvo el primer día que estén probándola. Seguro que su uso estará más centrado en el vídeo y estas particularidades fotográficas no son más que accesorias.

Sistema de enfoque

Ambos modelos ofrecen un enfoque automático rápido y preciso. Personalmente me llamó la atención a la hora de grabarme para unos tutoriales en los que nunca se iba el foco aunque me moviera rápidamente. Y lo conseguí con ambas cámaras.

Sony ZV1BDI.EU - Cámara vlogging (Eye AF con Seguimiento a Tiempo Real, detección de Fases, prioridad a rostros en Auto Exposición, para Vlogger, Video 4K, Filtro Piel Suave, Micro direccional) Negro Hoy en Amazon por 727,09€

Es importante esta rápida respuesta para todos aquellos que quieren grabarse y lucir perfectos en todo momento. Mientras tenga contraste, el sistema de autoenfoque rinde a la perfección sin importarle la luz del momento.

Sony ZV-E10 ISO 100 1/80 f11

La Sony ZV-E10 tiene más puntos de enfoque: 425 puntos (enfoque automático con detección de fases) y 425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) frente a los 315 con detección de fase y 425 de detección de contraste de la Zv-1

La duración de la batería

Aquí tenemos el talón de Aquiles de ambos modelos. La ZV-1 aguanta oficialmente 45 minutos de vídeo con la batería NP-BX1. Y la ZV-E10 llega a los 80 minutos gracias a la batería NP-FW50 que lleva la serie 6000.

La batería de la Sony ZV-E10

La duración de la batería en la práctica es mayor pero si consultamos lo grabado y reproducimos una y otra vez lo que hemos hecho, lo mejor será comprar por lo menos otra batería más para evitar problemas.

La opinión de Xataka Foto**

Si te interesa solo la fotografía estás cámaras no deberían estar en tu lista de preferencias**. Pero si tu mundo es internet y el mundo del vídeo y comunicar a la gente es una compra muy interesante. Y si te hace falta un segundo cuerpo, como me ocurre, son una buena opción.

Que no tengan visor electrónico es una clara muestra del público objetivo. Muchos fotógrafos seguimos sintiendo la necesidad de llevarnos la cámara al ojo. Son una versión vloggers de las RX100 y las A6000. Si quieres imagen fija mira antes esos modelos que estos que tenemos entre manos.

Sony Alpha ZV-E10L - Cámara vlog sin espejo de objetivos intercambiables con lente de kit Power Zoom de 16-50 mm f/3.5 - 5.6, pantalla de ángulo variable para vlogging, color negro Hoy en Amazon por 849,00€

Si te dedicas al mundo de las redes sociales o tienes intención de hacerlo ambos modelos son perfectos. Permiten trabajar sin conocimientos técnicos tanto de vídeo como de postproducción. Y si es tu primera cámara desde luego miraría antes la ZV-1, para ahorrarte el precio de los objetivos.

La ZV-E10 tiene una conexión jack para auriculares, el sistema de enfoque es un poco mejor... Pero también es más grande y necesitas hacer una inversión en objetivos si quieres mejorar sus prestaciones. Además solo tiene estabilización de imagen electrónica.

Pero si quieres apostar por el futuro o tienes un fondo de objetivos en tu armario, la ZV-E10 es tu cámara. Puedes hacer exactamente lo mismo que con el modelo compacto pero siempre puedes tener más control visual con esta cámara sin espejo. La elección no es sencilla...

Lo único que nos faltaría por ver es el precio. La Sony ZV-E10 cuesta 750€ solo el cuerpo. Y con el objetivo del kit, el sencillo E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS, subirá a los 850€. La Sony ZV-1 cuesta en la tienda de Sony 800€ pero la podemos encontrar por 727€ en Amazon... El precio, desde luego, no es un factor a tener en cuenta. La decisión depende de nosotros.